8
28
20
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

150 жителей Самарской области страдают редкими генетическими заболеваниями

150 жителей Самарской области страдают редкими генетическими заболеваниями

150 жителей Самарской области страдают редкими генетическими заболеваниями. Ежегодно в регионе рождается более 20 "особенных" детей. 28 февраля - Международный день редких заболеваний. В России к таковым относят 24 патологии, которые встречаются не более чем у 10 человек из 100 

28 февраля 2017, 04:30
Ученые назвали слово, которое способно побороть депрессию

Ученые назвали слово, которое способно побороть депрессию

Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что слово «спасибо» поможет человеку побороть стресс и выйти из депрессивного состояния. В исследовании американские специалисты задействовали 352 добровольца возрастом от 18 до 58 лет.
Итоги их работы показали, что именно чувство благодарности дает эффект 

13 февраля 2017, 04:32
Ученые: Любовь является лучшим средством борьбы с депрессией

Ученые: Любовь является лучшим средством борьбы с депрессией

Ученые осуществили исследование, в процессе которого установили, как с помощью любви можно помочь своему партнеру справиться с депрессией и стрессом. Серию экспериментов провели канадские психологи из Университета Альберты.
О результатах этой работы рассказывается на страницах издания Developmental Psychology. Специалисты опросили 

10 февраля 2017, 02:10
Ученые: час движения спасет ребенка от депрессии

Ученые: час движения спасет ребенка от депрессии

Ученые из Норвегии выявили взаимосвязь между физической активностью ребенка от 6 до 10 лет и появлением депрессии. По словам специалистов, чем больше активность, тем ниже вероятность появления депрессивных симптомов.
К своим исследованиям ученые привлекли 800 детей шести-семи лет и 700 

1 февраля 2017, 11:36
Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака

Ученые: Депрессия на 32% увеличивает риск смерти от рака

Английские ученые в процессе длительных исследований узнали, что подавленное настроение и депрессия могут оказаться причиной появления раковых опухолей. Об этом рассказывают зарубежные научные издания.
В Великобритании ученые провели масштабное исследование с участием свыше 160 тысяч человек. В общей сложности эта 

26 января 2017, 04:10
Федеральный Минздрав собирается сэкономить на детях

Федеральный Минздрав собирается сэкономить на детях

Отменить обязательные медобследования перед поступлением в школу или высшее учебное заведение предложили в федеральном Минздраве. По мнению, чиновников, во-первых, это сэкономит бюджетные деньги, а во-вторых, уменьшит нагрузку на медиков. Кроме того, изменения предполагают сокращение плановых осмотров у узких специалистов, а 

25 января 2017, 06:12
Объявлены лучшие стационары Самарской области

Объявлены лучшие стационары Самарской области

Челно-Вершинская ЦРБ, Самарский областной кожно-венерологический диспансер и Приволжская ЦРБ признаны лучшими стационарами региона.

 

Пациентов медицинских учреждений попросили заполнить анкеты, оценивая качество предоставляемых услуг. В независимом опросе приняли участие 30 тысяч человек. Чаще всего они жаловались на большие очереди при приеме к 

20 января 2017, 10:05
Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

В Самарской области составили рейтинг больниц и поликлиник по качеству оказания медицинской помощи. Независимая оценка, проводимая в 2016 году, охватила 77 медицинских учреждений региона. Это крупные стационары, поликлиники, центральные районные и специализированные больницы.
По оказанию амбулаторной помощи лучше всех показали 

20 января 2017, 06:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна