Ученые: час движения спасет ребенка от депрессии Ученые из Норвегии выявили взаимосвязь между физической активностью ребенка от 6 до 10 лет и появлением депрессии. По словам специалистов, чем больше активность, тем ниже вероятность появления депрессивных симптомов.

К своим исследованиям ученые привлекли 800 детей шести-семи лет и 700 …