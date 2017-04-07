Сегодня Всемирный день здоровья. Это дата образования Всемирной организации здравоохранения. Тема профилактической кампании этого года - борьба с депрессиями. Это самое распространенное психическое заболевание. Количество людей, подверженных клинической меланхолии, по данным ВОЗ, постоянно увеличивается.
С наступлением весны в Самарской области, как и во всем мире, в разы увеличивается количество пациентов, впадающих в депрессию, говорят специалисты. Это психическое расстройство, обусловленное снижением работоспособности, низкой самооценкой, пессимистическим видением будущего. У тех, кто страдает клинической меланхолией, нарушен сон, отсутствует аппетит и падает вес. Симптомы депрессии есть у каждого третьего пациента самарских поликлиник. Но сколько человек в реальности подвержены этим отклонениям, сказать сложно.
Михаил Шейфер, главный врач Самарской областной психиатрической больницы
- Пациенты, имеющие депрессивные расстройства, не обращаются за помощью к официальной медицине - психиатрии. Конечно, есть опасения- опасения постановки на учет, опасения лишения каких-то прав - вождения, владения оружием, прав, связанных с воспитанием детей. Все это отталкивает гражданина от возможности обращения к врачу. Но эти опасения в значительной степени не имеют под собой оснований.
Обычно развитие депрессии провоцирует стрессовое потрясение - потеря близких, дома, привычного окружения, финансовый крах. Хотя порой видимых причин может и не быть. У женщин заболевание развивается в 4 раза чаще - они эмоциональнее и впечатлительнее мужчин. Тем ни менее у представителей сильной половины человечества меланхолия в 4 раза чаще заканчивается попытками суицида. Лечить таких пациентов должен психиатр, назначая депрессанты. Иначе психический недуг может спровоцировать и другие заболевания.
Александр Муравец, главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики
- Это нейроциркуляторная дистония, это синдром раздраженного кишечника, это многочисленные кожные зуды, это синдром хронических тазовых болей. Это простатит, в конце концов, как он у нас расширительно понимается. И действительно люди обивают пороги различных медицинских специалистов, пропуская только одного специалиста, который во многом со всеми выше перечисленными состояниями.
Отметим, сейчас на учете в областном психдиспансере состоят больше 62 тысяч пациентов.
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