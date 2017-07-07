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Материалы по теме:

Минфин предлагает реформировать систему налоговых льгот

Минфин предлагает реформировать систему налоговых льгот

Как информируют «Ведомости», Минфин направил в Госдуму предложение по реформированию системы налоговых льгот. Одни льготы министерство намерено отменить, а другие заменить компенсацией из государственного бюджета.
В 2017-м расходы государства на льготы составили 2,6% ВВП – 2,5 триллиона рублей. Значительная их 

6 июля 2017, 03:33
Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей

Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей

Налоговые поступления в бюджет Самарской области в 2016 году выросли на 10 с половиной процентов. Эта информация была озвучена в Самарской губернской думе на заседании комитета по бюджету. С акцизов на алкоголь регион получил более 11 миллиардов рублей, 8 миллиардов 

29 июня 2017, 12:56
Россиян заставят копить на пенсии – новый способ предложили в Минфине

Россиян заставят копить на пенсии – новый способ предложили в Минфине

Министерство финансов собирается обсудить в правительстве доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала, пишут «Ведомости». Ранее Центробанк и Минфин предлагали подключать граждан к системе ИПК автоматически, а тем, кто трудится не по найму, регистрироваться в ней самим. Теперь подготовлены и другие варианты. 

21 июня 2017, 03:17
Доступ к казне ограничат?

Доступ к казне ограничат?

Российский минфин всерьез задумался о том, чтобы ограничить доступ к казне для широкого круга депутатов госдумы и сенаторов. Ведомство опубликовало законопроект, согласно которому к перераспределению денег будут допускаться всего 7 народных избранников и столько же членов Совета Федерации. Есть мнение, 

14 июня 2017, 12:10
Биткоин в законе: Минфин предложил регулировать криптовалюты как «иное имущество»

Биткоин в законе: Минфин предложил регулировать криптовалюты как «иное имущество»

Минфин РФ предлагает регулировать криптовалюты как "иное имущество", заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Как он пояснил, если называть криптовалюту деньгами, то неизбежно потребуется валютный контроль.
Вместе с тем, замглавы Минфина сказал о необходимости идентификации покупателей криптовалюты. Если у человека возникнет 

9 июня 2017, 09:13
Туманные перспективы: Когда вернутся докризисные доходы?

Туманные перспективы: Когда вернутся докризисные доходы?

Министерство экономического развития сделало очередной, неутешительный для россиян, прогноз. Чиновники считают, что упавшие  доходы населения  вернутся на докризисный  уровень только в 2022 году, а пенсии начнут расти и вовсе не раньше, чем через 18 лет.
В расчетах заложена индексация выплат  

31 мая 2017, 11:18
С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один 

10 мая 2017, 01:06
Мэрия Самары возьмет в долг 3 млрд рублей

Мэрия Самары возьмет в долг 3 млрд рублей

Как говорится в сообщении на портале госзакупок, 6 аукционов по выбору финансовых организаций, которые откроют городу возобновляемые кредитные линии сроком на один год, объявил  департамент финансов и экономического развития г. о. Самара. Каждый лот - по 500 млн. рублей. Деньги 

20 апреля 2017, 04:55
Доходы казны Самарской губернии выросли на 358 миллионов рублей

Доходы казны Самарской губернии выросли на 358 миллионов рублей

Сегодня депутаты Самарской Губернской Думы утвердили изменения в  Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В документе учтены дополнительные безвозмездные поступления в сумме 358 млн. 330 тыс. рублей. Из них 

20 апреля 2017, 03:27
Шефа самарского почтового отделения заподозрили в присвоении пенсий

Шефа самарского почтового отделения заподозрили в присвоении пенсий

Самарские следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника почтового отделения села Кротовка. Женщину подозревают в присвоении и растрате средств, предназначенных для выплаты пенсий. Ущерб превышает 28 тысяч рублей. Деньги должны были получить двое пенсионеров. По версии следствия, преступление 

3 апреля 2017, 02:02
Пенсионный фонд России представил собственное мобильное приложение

Пенсионный фонд России представил собственное мобильное приложение

У Пенсионного фонда РФ появилось собственное мобильное приложение. С его помощью самарцы смогут быстро получить информацию о состоянии личного счета, накопленных баллах и назначенной пенсии, соцвыплатах, материнском капитале, а также проверить страховые взносы от перечислений работодателя. Новый сервис позволит записаться 

31 марта 2017, 01:47
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