В правительстве России уже давно обсуждают возможность повышения пенсионного возраста. Напомним, сейчас мужчины уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины - в 55. Минфин предлагает поднять эту планку до 65 и 63 лет соответственно. Таким образом, по подсчетам Научно-исследовательского финансового института, который работает при министерстве, получится сэкономить бюджету до 1 триллиона 700 миллиардов рублей в год. Мера позволит сократить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд почти вдвое - с текущих 4-х процентов ВВП до 2,2 к 2035 году. В настоящее время казна ежегодно перечисляет в ПФР 3 триллиона 700 млрд рублей. Кроме того, сразу на 5 миллионов человек уменьшится число пенсионеров в России. Действующая сейчас формула «60 на 55» была введена еще в 1932 году при СССР. По данным Росстата, тогда средняя продолжительность жизни была почти на 30 лет меньше.
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