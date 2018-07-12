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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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В предстоящем футбольном сезоне у «Крыльев Советов» будет новый технический партнер. Футболисты будут выступать в форме PUMA. Об этом рассказал финансовый директор «КС» Игорь Поваров.

По его словам, презентация экипировки состоится примерно за неделю до начала чемпионата России. После этого ее 

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«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» продолжают готовиться к новому сезону чемпионата России по футболу. 27 июня игроки провели контрольный матч против китайского "Яньбянь Фуде". Встреча закончилась победой волжан со счетом 1:0. Единственный гол забил на 18-й минуте Тарас Бурлак.

Во время встречи у самарцев 

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370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» дополнительно получит из областного бюджета 370 миллионов рублей. Эти деньги необходимы команде для того, чтобы закрепиться в Премьер-лиге, в которую они вернулись после вылета оттуда год назад. Напомним, 2017-й для игроков вообще был непростым. От 

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«Крылья Советов» намерены отказаться от валютных контрактов из-за падения рубля

«Крылья Советов» намерены отказаться от валютных контрактов из-за падения рубля

Экономические неурядицы и снижение курса рубля по отношению к евро и доллару оказывают влияние на работу ФК «Крылья Советов». Годовой бюджет самарского клуба, по неофициальной информации, чуть больше миллиарда рублей. Примерно 40% тратится на текущие расходы - содержание базы, перелеты 

18 ноября 2014, 12:59
«Крылья Советов» начнут подготовку к чемпионату ФНЛ 8 июня

«Крылья Советов» начнут подготовку к чемпионату ФНЛ 8 июня

Стали известны подробности заседания совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов», которое состоялось сегодня, 29 мая.
Изначально планировалось провести его сразу по завершении чемпионата Премьер-лиги, однако заседание неоднократно переносилось.

Вопреки ожиданиям никаких кадровых решений не принято. В центре обсуждения оказались вопросы текущей 

29 мая 2014, 05:15
«Крылья Советов»: Зураб Циклаури будет помогать Поварову в решении спортивных вопросов

«Крылья Советов»: Зураб Циклаури будет помогать Поварову в решении спортивных вопросов

Окончательно урегулированы все вопросы, связанные с расторжением контракта между ПФК «Крылья Советов» и Денисом Масловым, ранее занимавшим пост генерального директора. В клубе подтвердили, что вместо него исполнять обязанности до утверждения нового руководителя будет финансовый директор Игорь Поваров, о чём «ТЕРРА» 

29 мая 2014, 02:03
Исполняющим обязанности генерального директора

Исполняющим обязанности генерального директора "Крыльев Советов" назначен Игорь Поваров

Игорь Поваров, являющийся в клубе финансовым директором и гендиректором Фонда поддержки "Крыльев Советов", назначен исполняющим обязанности генерального директора клуба вместо уволенного Дениса Маслова, сообщает собственный источник ТРК «ТЕРРА».
Поваров работает в самарской команде с июля 2013 года. Он уроженец Тольятти, с 

28 мая 2014, 07:02
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