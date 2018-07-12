В ближайшее время у «Крыльев Советов» должен появиться титульный спонсор. Об этом сообщил финансовый директор футбольного клуба Игорь Поваров. Новый партнер должен будет взять на себя львиную долю финансирования команды, основное бремя которого сейчас лежит на областном бюджете. Имя титульного спонсора, пока, не раскрывается.
«Помимо этого, планируется подписание ряда соглашений с новыми спонсорами. Сейчас их называть не буду, все можно будет узнать совсем скоро. Получается так, что клуб вступает в новый сезон с новым стадионом и новыми партнерами», - заявил Поваров.
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