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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 27 февраля 2017г 
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В поселке Усть-Кинельский обезврежен террорист

В поселке Усть-Кинельский обезврежен террорист

В поселке Усть-Кинельский задержан вновь обращенный мусульманин, завербованный эмиссарами запрещенной в России международной террористической организации Исламское государство.

19-летний юноша готовился провести теракт в отношении  правоохранительных структур региона и был обезврежен в результате оперативно-боевого мероприятия сотрудников Федеральной службы безопасности. Он 
27 февраля 2017, 11:07
В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина

В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина

Сегодня в суде Советского района Самары стартовало рассмотрение уголовного дела по организации сети сбыта героина. Речь идет о так называемой банде "Виталика-спортсмена". По версии следствия, ее участники за 1,5 года заработали на продаже наркотика свыше 278 миллионов рублей. На скамье 

20 февраля 2017, 07:37
Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Полицейские обнаружили у жителя села Приволжье 520 граммов марихуаны. 52-летний мужчина хранил наркотики в холодильнике. По его словам, он сам выращивает и сушит коноплю для личного употребления. Сейчас эту информацию проверяют силовики. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет 

14 февраля 2017, 04:44
Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

Музыкальные композиции действуют на те же отделы головного мозга, где возникает чувство удовольствия при занятиях сексом или употреблении наркотиков. Об этом открытии ученых рассказывает Scientific Reports.
Своими выводами поделились канадские специалисты университета Макгилла в Монреале. По утверждению ученых, на «центр 

9 февраля 2017, 09:36
В Самарской области налетчик ограбил магазин и пытался уйти на лыжах

В Самарской области налетчик ограбил магазин и пытался уйти на лыжах

Полицейские раскрыли ограбление магазина в Кошкинском районе Самарской области. Преступление было совершено вечером в четверг, 2 февраля. В селе Надеждино злоумышленник похитил у продавца торговой точки всю выручку. По словам потерпевшей, налетчик угрожал ей предметом, похожим на пистолет. Она также 

6 февраля 2017, 04:25
9 обвиняемых в организации сети сбыта героина в Самаре окажутся на скамье подсудимых

9 обвиняемых в организации сети сбыта героина в Самаре окажутся на скамье подсудимых

В Самарский областной суд направили дело по созданию сети сбыта героина. Речь о так называемом картеле Виталика-Спортсмена, считавшемся одним из крупнейших преступных сообществ на территории Самары.
По версии следствия, три года назад 24-летний Николай Безгинов вместе с неизвестным лицом организовали 

2 февраля 2017, 09:04
В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В понедельник, 30 января, в Тольятти произошло ДТП с автомобилем, в котором, по словам очевидцев, находилась беременная девушка. Официального подтверждения этим сведениям пока нет, передает 63.ru. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети. 

Авария случилась на улице 
31 января 2017, 10:50
В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима

В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима

Полицейские линейного отдела задержали в порту Сызрани троих мужчин, у которых изъяли 32 рыбы породы налим. По информации силовиков, браконьеры добывали налима в акватории Волги незаконно, используя запрещенные снасти – так называемую «метлу».

Все задержанные – жители Октябрьска. На них завели 

20 января 2017, 10:29
Похищенная в Оренбурге девочка позвонила матери из багажника

Похищенная в Оренбурге девочка позвонила матери из багажника

12-летнюю школьницу похитили днем 17 января возле жилого дома. При этом девочка не растерялась, смогла послать сообщение матери, а также недолго поговорить с ней по телефону и рассказать о случившемся.
18 января 2017, 12:07
Прокуратура: Беременной тольяттинке из-за долгов соседей отключили свет

Прокуратура: Беременной тольяттинке из-за долгов соседей отключили свет

В Тольятти беременная женщина с ребенком остались без электричества из-за долгов соседей, сообщила прокуратура Комсомольского района.

После того как в квартире тольяттинки отключили свет, она обратилась в надзорное ведомство. Женщина заявила, что все счета за электроэнергию оплатила, долгов у нее нет.

Гражданка 

16 сентября 2016, 12:27
В Самаре после ДТП госпитализирована 16-летняя беременная девушка

В Самаре после ДТП госпитализирована 16-летняя беременная девушка

Несовершеннолетняя девушка, находящаяся на 5-м месяце беременности, попала в больницу после ДТП, сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные областного управления ГИБДД.

Авария произошла днем в субботу, 30 августа, в Кировском районе Самары. На пр. Кирова 24-летний водитель 
1 сентября 2014, 04:26
Спецборт МЧС России доставил в Петербург беременную жительницу Самары с пороком сердца

Спецборт МЧС России доставил в Петербург беременную жительницу Самары с пороком сердца

Сотрудники МЧС передали врачам Санкт-Петербурга жительницу Самарской области. 25-летняя женщина страдает кардиозаболеванием и ждет ребенка. Она проходила лечение в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере, состояние пациентки стабильно тяжелое. Её необходимо было срочно госпитализировать в Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 

19 февраля 2014, 10:03
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