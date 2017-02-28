Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.
Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе на животе. Под ним обнаружились полиэтиленовые пакеты с психотропным веществом. Позже выяснилось, что задержанная находилась в состоянии наркотического опьянения. Сама она ранее судима за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
В настоящее время нигде не работает. В ходе обыска в квартире силовики нашли еще 56 граммов героина. Возбуждено уголовное дело по статье "хранение наркотиков, приготовление к сбыту в особо крупном размере".
Подозреваемой избрана мера пресечения Волжским районным судом в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
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