СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы передает портал 63.ру. На сайте областного главка полиции действительно появилось сообщение о том, что «прием не будет вестись … 13 мая компьютеры МРЭО ГИБДД по всей Самарской области поразили компьютерные вирусы, именно по этой причине вчера не велся прием граждан,На сайте областного главка полиции действительно появилось сообщение о том, что «прием не будет вестись