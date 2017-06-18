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В Самаре грабитель, напавший на девушку, выронил мобильник и банковскую карту
В Самаре задержали подозреваемого в ограблении местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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27 мая 2017, 01:48
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Смерть под замком: В камере спецприемника повесился задержанный
19 мая во время обхода камер специального приемника для лиц, подвергнутых административному аресту, при Управлении МВД РФ по г. Самаре полицейские обнаружили задержанного без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина повесился - покончил жизнь самоубийством при помощи постельного белья.
Это был …
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19 мая 2017, 10:32
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СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы
13 мая компьютеры МРЭО ГИБДД по всей Самарской области поразили компьютерные вирусы, именно по этой причине вчера не велся прием граждан, передает портал 63.ру. На сайте областного главка полиции действительно появилось сообщение о том, что «прием не будет вестись …
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14 мая 2017, 11:04
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В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос
Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
11 мая на оперативном совещании начальник городского Управления …
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13 мая 2017, 06:07