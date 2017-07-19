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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре председатель организации содействия спецслужбам и адвокат собирали деньги на подкуп судьи

В Самаре председатель организации содействия спецслужбам и адвокат собирали деньги на подкуп судьи

В Самарской области осудили юриста из московской Палаты адвокатов и председателя совета отделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам. Они признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Согласно материалам уголовного дела, в мае прошлого года они предложили директору фирмы посредничество 

19 июля 2017, 08:02
Налоговая служба начинает процедуру банкротства предпринимателя Владислава Кедало

Налоговая служба начинает процедуру банкротства предпринимателя Владислава Кедало

Налоговая служба начинает процедуру банкротства самарского предпринимателя Владислава Кедало. Напомню, с 2007 по 2013 годы он занимал пост генерального директора ООО "Самарские пятачки". Эта компания презентовала проект строительства загородного гольф-курорта в Кинельском районе, однако, он так и не был реализован. 

18 июля 2017, 06:55
С налоговой лучше не судиться: о победах и поражениях самарского УФНС

С налоговой лучше не судиться: о победах и поражениях самарского УФНС

В судебных поединках самарские налоговики побеждают за явным преимуществом. Индивидуальные предприниматели проигрывают в 99% случаев, а юрлица примерно в 80%.

Александр Литонин, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области:
- Мы стараемся, если дела в суд попадают - это 

18 июля 2017, 04:46
Кому достанутся миллионы за квартиры для тяжелобольных тольяттинцев?

Кому достанутся миллионы за квартиры для тяжелобольных тольяттинцев?

Правительство Самарской области проиграло очередные судебные разбирательства с мэрией Тольятти. Как уже рассказывала «ТЕРРА», муниципалитет регулярно судится с региональными властями из-за возмещения убытков, понесенных после покупки квартир для граждан. Речь о тех, кто признан нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

18 июля 2017, 07:34
Как самарцы проиграли миллиард рублей: о судах с налоговой службой

Как самарцы проиграли миллиард рублей: о судах с налоговой службой

С фискалами лучше не судиться. Почти миллиард рублей выиграло у налогоплательщиков в судах управление федеральной налоговой службы по Самарской области в 1 квартале этого года. А с будущих банкротов за 5 месяцев 2017-го взыскало около 400 миллионов. Об этом в 

17 июля 2017, 04:48

"Волго-Камский Банк" вернет деньги позже

Срок проведения расчетов обанкротившегося "Волго-Камского банка" с кредиторами первой очереди продлен до 20 сентября текущего года. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.
До сих пор не выплачено клиентам кредитного учреждения 15.78% от общей суммы неудовлетворенных требований. Из 

22 июня 2017, 03:46
С тольяттинского миллионера-банкрота смогли взыскать только 3000 рублей

С тольяттинского миллионера-банкрота смогли взыскать только 3000 рублей

В Сети сегодня широко обсуждается финансовое положение тольяттинского бизнесмена и бывшего депутата губернской думы Владимира Яркина. В едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась информация о том, что от продажи его имущества, а именно бытовой техники, удалось получить всего 3 

14 июня 2017, 03:31
Сколько должны обанкротившиеся банки?

Сколько должны обанкротившиеся банки?

Конкурсные управляющие банков, ликвидируемых в Самарской области, отчитались о своей работе в апреле. Общая задолженность Волжского социального банка перед кредиторами по состоянию на 1 мая составила 4 миллиарда 238 миллионов рублей, при этом из них 2 миллиарда 612 миллионов приходятся 

25 мая 2017, 04:00
Сызранский НПЗ заработал почти 6 млрд рублей

Сызранский НПЗ заработал почти 6 млрд рублей

В четверг, 29 января, ОАО "Сызранский НПЗ" опубликовал годовой бухгалтерский отчет. Как следует из документов компании, в прошлом году по сравнению с 2013-м ее выручка выросла на 2 млрд руб. и составила 16,6 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 1,5 

29 января 2015, 11:58
Новости блогов: на Сызранском НПЗ установили реактор гидроочистки дизельного топлива

Новости блогов: на Сызранском НПЗ установили реактор гидроочистки дизельного топлива

Илья Щанкин рассказал про установку реактора гидроочистки дизельного топлива на Сызранском НПЗ: «Эта четырехсоттонная махина прибыла на завод из Италии, преодолев водным путем 4 тысячи километров. Реактор - основное оборудование комплекса ГОДТ, строительство которого ведется на Сызранском НПЗ наряду с 
12 сентября 2014, 05:14
В Сызрани на НПЗ нашли три снаряда

В Сызрани на НПЗ нашли три снаряда

Сегодня, 27 сентября, около 16:00 сызранские полицейские получили информацию об обнаружении снарядов в районе нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации, три боеприпаса нашли во время проведения земляных работ на территории Сызранского НПЗ. В настоящее время к месту происшествия направлены сотрудники полиции 

27 сентября 2013, 05:25
На Сызранском НПЗ, где нашли боевой снаряд, ждут саперов из Минобороны

На Сызранском НПЗ, где нашли боевой снаряд, ждут саперов из Минобороны

Найденный на Сызранском НПЗ артиллерийский снаряд имеет калибр 76 миллиметров и предназначался для арторудий времен Великой Отечественной войны. Полицейские продолжают дежурить на месте обнаружения боеприпаса. Территория опасной зоны по-прежнему оцеплена. Сегодня, 30 августа, ожидается прибытие саперов Министерства обороны России. Об 

30 августа 2013, 09:38
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