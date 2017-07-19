«Сызранский нефтеперерабатывающий завод» требуют признать банкротом. Соответствующий иск подан в арбитражный суд Самарской области. Как следует из материалов дела, с заявлением обратилось ООО «ДОРСНАБ». Истец пояснил, что Сызранский НПЗ уже более трех месяцев не выплачивает ему долг, который превышает 71 миллион рублей. Каким образом он возник, не поясняется. Как показывает практика, требование обанкротить не выполняющую свои финансовые обязательства компанию - один из самых эффективных инструментов вернуть свои деньги. Напомним, «Сызранский НПЗ» входит в группу нефтеперерабатывающих предприятий компании «Роснефть».
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