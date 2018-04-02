Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать куличи и яйца к Пасхе В преддверии Пасхи, которая в 2017 году празднуется 16 апреля, Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать продукты к праздничному столу. Скажем, при выборе кулича нужно иметь в виду, что если при его изготовлении используются яичный порошок, маргарин вместо масла и заменитель …