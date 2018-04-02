У православных началась страстная седмица — это последняя неделя Великого поста, перед Пасхой. В ближайшие 6 дней верующие усиленно молятся, вспоминая страдания Сына Божия, Его мучительную смерть и погребение. Сегодня, в великий понедельник, можно начинать убираться дома, готовясь к воскресенью. К вечеру четверга, который в народе называют чистым, каждый уголок дома должен быть полностью подготовлен к празднику. Делать уборку после этого – плохая примета. Есть даже поверье, что именно в этот день можно найти в доме давно потерянную вещь. Пятница - день особой скорби всех христиан. Время распятия Христа, когда не позволяется совершать никаких домашних дел. Рекомендовано воздержаться от еды до окончания церковной службы. В воскресенье большой праздник Воскресения Христова - Пасха.
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100 автобусов пустят на Пасху к кладбищам Самары
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2 апреля 2018, 03:38
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У православных самарцев начался Великий пост
У православных сегодня начался Великий пост, который продлится 7 недель и завершится 7 апреля главным христианским праздником - Пасхой.
Это период самого длительного воздержания от пищи и напитков в христианстве, который должен сопровождаться духовной практикой, чтобы человек мог очистить свой организм, …
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19 февраля 2018, 11:20
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать куличи и яйца к Пасхе
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14 апреля 2017, 03:36
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Началась Страстная неделя
Сегодня у православных Самарской области началась Страстная неделя, или Страстная седмица. Такое название она получила от церковнославянского слова "страсть", означающего "страдание". Страстная неделя посвящена последним дням земной жизни Иисуса, его распятию, крестной смерти и погребению. Все эти дни называются великими по …
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29 апреля 2013, 07:45