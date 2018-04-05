В блогах: письмо из глубинки



"Небольшая группа жителей поселка, состоящая из 4 пенсионеров, начала обращаться во всевозможные инстанции и … Блогер Михаил Суханов рассказал , что в поселке Подгорный Кинель-Черкасского района местные жители уже почти 7 лет борются с чиновниками за горячую воду и отопление."Небольшая группа жителей поселка, состоящая из 4 пенсионеров, начала обращаться во всевозможные инстанции и