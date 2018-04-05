У православных сегодня четвертый день Страстной седмицы – Чистый четверг, который еще называют Великим. В период богослужений в этот день вспоминают одно из основных евангельских происшествий: Тайную вечерю, в ходе которой Иисус Христос омыл ноги собственным ученикам, продемонстрировав таким образом дружескую любовь и смирение.
В этот день принято наводить порядок в квартире, выбрасывать лишние вещи и обязательно делать влажную уборку. Считается, что вода сегодня не просто очищает тело и душу, но и защищает от сглаза.
И именно после уборки верующие начинают печь куличи и красить яйца. Таким образом принято готовиться к Светлой Пасхе - Воскресению Христову, которое в этом году приходится на 8 апреля.
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