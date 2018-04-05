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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2018г 
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Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды

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Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, без холодного водоснабжения остался частный сектор в Железнодорожном районе. Как сообщалось ранее, из-за утечки из трубы на улице Луганской, затопило улицу Промышленности. В связи с этим автобусы 52-го маршрута следуют в объезд, сообщили в 
19 марта 2018, 11:31
За анализ качества воды в Самаре заплатят 212 тысяч рублей

За анализ качества воды в Самаре заплатят 212 тысяч рублей

В Самаре потратят 212 тысяч рублей на исследование качества воды. Тендер по определению подрядчика объявило муниципальное предприятие «Самараводоканал». Согласно техзаданию, специалистам предстоит отобрать 44 пробы в поселках Рубежный, Ясная Поляна, Прибрежный и Береза. Воду проверят на альфа- и бета-активность и 

19 февраля 2018, 07:01
В блогах: письмо из глубинки

В блогах: письмо из глубинки

Блогер Михаил Суханов рассказал, что в поселке Подгорный Кинель-Черкасского района местные жители уже почти 7 лет борются с чиновниками за горячую воду и отопление. 

"Небольшая группа жителей поселка, состоящая из 4 пенсионеров, начала обращаться во всевозможные инстанции и 
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В храмах Самары начали освящать воду

В храмах Самары начали освящать воду

У православных верующих сегодня крещенский сочельник. В храмах начали освящать воду. Считается, что после этого она будет обладать целебными свойствами. Именно с этим связана древняя традиция 19 января окунаться в прорубь для духовного очищения. На территории Самарской области специально организуют 

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В Самаре откроется православная выставка-ярмарка

В Самаре откроется православная выставка-ярмарка

В четверг, 14 декабря, в самарском выставочном центре «Экспо-Волга» начнет работать  уже ставшая традиционной  православная выставка-ярмарка. В 12 часов дня в честь ее открытия состоится торжественный молебен. Там же можно будет приложиться  к  ковчегу с частицами мощей Святителя Спиридона Тримифунтского 

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В селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой праздник. Там отмечали  100 лет со дня явления  чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». Согласно преданию, уроженке Ташлы, временно проживавшей  в соседнем селе, во сне явилась Царица 

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27 сентября православные отмечают Воздвижение Креста Господня

27 сентября православные отмечают Воздвижение Креста Господня

27 сентября православные христиане отмечают один из главных церковных праздников - Воздвижение Креста Господня. В этот день верующие вспоминают, как в 326 году во время раскопок в Иерусалиме, недалеко от горы Голгофа, был обнаружен крест, на котором распяли Иисуса Христа. 

27 сентября 2017, 01:25
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