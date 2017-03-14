Прокуратура Кировского района Самары возбудила административные дела в отношении подрядчика, который занимается реконструкцией Московского шоссе к чемпионату мира по футболу.
Речь идет о компании «Самаратрансстрой». Надзорное ведомство выявило несоблюдение требований закона по обеспечению безопасности движения при ремонте дорог на участке от Волжского шоссе до улицы Анжерская. На магистрали есть выбоины длиной до трех метров, шириной - до двух и глубиной до 60-ти сантиметров. Количество водоналивных тумб и фонарей в зоне проведения работ не совпадает со схемой движения, согласованной с минтрансом. Плюс грязные дорожные знаки. Теперь директору «Самаратрансстроя» Сергею Суркову и самому юрлицу грозят штрафы до трех тысяч и 300 тысяч рублей, соответственно.
Добавим, что до этого прокуратура привлекла к административной ответственности компанию "ЖСК-286", которая занималась перекладкой инженерных сетей на Московском шоссе.
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