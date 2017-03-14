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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

Строительство важнейшего инженерного сооружения, которое будет обеспечивать отвод канализационных стоков с объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, выходит на финишную прямую. Стоимость нового коллектора 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас работы по строительству коллектора к чемпионату мира 

14 марта 2017, 05:24
Появилось видео, как будет выглядеть

Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре

В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы 

14 марта 2017, 01:54
В Самаре демонтируют незаконные киоски около вокзала и автостанции «Аврора»

В Самаре демонтируют незаконные киоски около вокзала и автостанции «Аврора»

В Самаре демонтируют незаконные киоски, которые располагаются около железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора». Такие меры будут предприняты в рамках благоустройства гостевых маршрутов кЧМ-2018, сообщает мэрия. Ларьки, установленные легально, чиновники пообещали облагородить. Напомним, борьба с киосками в Самаре стартовала почти 4 

13 марта 2017, 05:29
Подрядчика строительства трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена» пока не нашли

Подрядчика строительства трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена» пока не нашли

В понедельник стало официально известно об отмене торгов по определению подрядчика строительства трамвайной ветки к будущему стадиону «Самара Арена». На нем, напомним, пройдут три матча группового этапа ЧМ-2018, в том числе с участием сборной России, поединки одной восьмой и четвертьфинала. 
13 марта 2017, 04:36
В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)

В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)

Вчера, 10 февраля, примерно в 17:15 в Самаре случился пожар на дороге. Во время движения загорелся легковой автомобиль в районе пересечения Московского шоссе с улицей Потапова. Огонь в считаные минуты распространился из-под капота в салон.

Когда пожарные прибыли на 
11 марта 2017, 01:10
Базу «Крыльев Советов» одобрили для реконструкции к ЧМ-2018

Базу «Крыльев Советов» одобрили для реконструкции к ЧМ-2018

Проект реконструкции учебно-тренировочной базы самарского футбольного клуба «Крылья Советов», расположенной на улице Шушенской, получил положительное заключение экспертизы. Реконструкция запланирована к ЧМ-2018.

Как уже сообщала «ТЕРРА», стоимость контракта 70 миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета. Работы выполнит компания 
7 марта 2017, 04:13
Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

В 2017 году в Самаре запланирована реконструкция Красноглинского шоссе. Магистраль включена в перечень гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Проезжую часть расширят до четырех полос, сообщили на совещании в мэрии.

Кроме того, предстоит ремонт въезда у Сокского моста. Будут обновлять павильоны на автобусных 

7 марта 2017, 01:40
В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.

Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах 

6 марта 2017, 02:40
В Самаре снова затопило Московское шоссе, есть фото

В Самаре снова затопило Московское шоссе, есть фото

В самарском паблике в соцсети появились фотографии нового «потопа» на Московском шоссе. «Озеро Ракита – Московское шоссе», - подписал снимок очевидец. Напомним, в конце февраля на указанном участке была аналогичная ситуация, что стало поводом для массы «фотожаб». А певец 
6 марта 2017, 12:37
В Самаре новая иномарка залетела на отбойник на Московском шоссе

В Самаре новая иномарка залетела на отбойник на Московском шоссе

В понедельник, 6 марта, в самарском паблике в социальной сети появилось сообщение о новом ДТП на Московском шоссе: возле «Касторамы» автомобиль «Дэу» залетел на отбойник. «Без пострадавших», - уточнил очевидец. Он опубликовал фото.

Напомним, это уже второй аналогичный случай 
6 марта 2017, 10:19
В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала

В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала

Блогер Александр Жоголев сообщил, что в исторической части Самары в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 началась реконструкция ветхого жилья. "Хотя, наверное, правильнее его было бы снести, нежели вот так уродовать, - считает автор. - Честно не могу сказать, за чей 
3 марта 2017, 09:17
В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной

В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной

Реконструкцию четвертой очереди самарской набережной проведет ООО "Автодоринжиниринг". Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. При этом аукцион был признан несостоявшимся, так как на конкурс была подана лишь одна заявка. Тем не менее, поскольку она полностью соответствовала необходимым требованиям, закон позволяет 
27 февраля 2017, 05:25
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