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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ» практически готова к выходу. Обо всем интересном, что произошло в понедельник, вам расскажут ведущая Евгения Гуляева и наши корреспонденты. Вот главне темы предстоящего выпуска:

Надо брать пока дешево. В России начали дорожать 
27 августа 2018, 05:50
Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решение проблемы ветхого и аварийного жилья выведут на новый уровень. Федеральный Минстрой включил соответствующий пункт в национальный проект «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Напомним, сейчас данным вопросом занимается 
27 августа 2018, 05:41
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

В Новокуйбышевске завели уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, 15 августа этот человек попытался передать 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки в размере 50 тысяч рублей) следователю из Новокуйбышевска. Деньги должны были 
27 августа 2018, 05:27
Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и 
27 августа 2018, 05:07
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре закроют музей «Самара Космическая»

В Самаре закроют музей «Самара Космическая»

С пятницы, 3 августа в областной столице будет закрыт музей «Самара Космическая» на проспекте Ленина. До 16 августа, то есть почти две недели, там будет проходить ремонт. Представители группы музея в соцсетях не стали сообщать, какие именно работы запланированы.
1 августа 2018, 10:18
В Самаре пройдет выставка фотографий, сделанных с высоты 11 тыс. метров

В Самаре пройдет выставка фотографий, сделанных с высоты 11 тыс. метров

В областной столице сегодня, 21 августа, в 13:00 откроется выставка «Высота», которую представит самарская художница Татьяна Пудова. В музее «Самара космическая» посетители увидят фотографии, сделанные с высоты 11 тыс. метров.
Сегодня пройдет также презентация сборника стихов «Созвездие» литературного объединения «Парнас».

21 августа 2014, 11:22
В музее «Самара космическая» состоится акция гашения конверта ко Дню космонавтики

В музее «Самара космическая» состоится акция гашения конверта ко Дню космонавтики

11 и 12 апреля в музее «Самара космическая» отпразднуют День космонавтики. В здании музея состоится торжественная акция гашения специального праздничного конверта, который был изготовлен в честь праздника. Также ко Дню космонавтики были выпущены марки, посвященные Самаре и ее космической истории.

8 апреля 2014, 03:58
На заброшенной стройплощадке у музея

На заброшенной стройплощадке у музея "Самара космическая" сгорела бытовка

Пожар в центре Самары. Час назад около музея "Самара космическая" во дворе дома №139 по улице Ново-Садовой вспыхнул строительный вагончик. Пожарным не сразу удалось проникнуть на заброшенную территорию, ограниченную бетонным забором, поэтому огонь перекинулся на стоящую рядом бытовку. Тем не 

14 мая 2013, 12:38
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