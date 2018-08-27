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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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27 августа 2018, 05:50
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Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому
Решение проблемы ветхого и аварийного жилья выведут на новый уровень. Федеральный Минстрой включил соответствующий пункт в национальный проект «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Напомним, сейчас данным вопросом занимается …
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27 августа 2018, 05:41
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Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя
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27 августа 2018, 05:27
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Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»
На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и …
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27 августа 2018, 05:07
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре закроют музей «Самара Космическая»
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1 августа 2018, 10:18
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В Самаре пройдет выставка фотографий, сделанных с высоты 11 тыс. метров
В областной столице сегодня, 21 августа, в 13:00 откроется выставка «Высота», которую представит самарская художница Татьяна Пудова. В музее «Самара космическая» посетители увидят фотографии, сделанные с высоты 11 тыс. метров.
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21 августа 2014, 11:22
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В музее «Самара космическая» состоится акция гашения конверта ко Дню космонавтики
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8 апреля 2014, 03:58
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На заброшенной стройплощадке у музея "Самара космическая" сгорела бытовка
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14 мая 2013, 12:38