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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку

В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку

В Самаре на улице Советской Армии рухнуло дерево и разбило иномарку. Очевидец опубликовал фото. По его словам, инцидент произошел 27 апреля около семи часов утра возле дома №126 по улице Советской Армии.

«Многолетнее дерево, попрощавшись с корнями, упало на 
27 апреля 2017, 10:11
Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке" про "новый автотруп на улице Ерошевского". В городе продолжается жуткая серия поджогов и вандализма. С начала этого года уже около 50 случаев. Злоумышленников ничто не останавливает. Примерная структура автопреступлений: 25 машин они сожгли, 15 

27 апреля 2017, 09:25
Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Рано утром во дворе на улице Мичурина вспыхнули пять машин, сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Произошло рано утром часа в 4-5, во дворе на Мичурина, 25. Сгорели 5 автомобилей», - уточнил автор сообщения.

«Так это ДТП как бы. 
24 апреля 2017, 01:41
На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.

«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной 

24 апреля 2017, 01:00
В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»

В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»

В группе "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба, 
21 апреля 2017, 07:22
У «копейки» - день рождения

У «копейки» - день рождения

Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.
К предстоящему юбилею автогиганта федеральный центр выделяет дополнительные средства 

20 апреля 2017, 05:50
Николя Мор отправит землякам-европейцам 40 000 машин АвтоВАЗа

Николя Мор отправит землякам-европейцам 40 000 машин АвтоВАЗа

В Евросоюзе резко подскочили продажи автомобилей Lada. По итогам первого квартала 2017-го АвтоВАЗ сумел реализовать европейцам 1142 новые машины. Это на 63 процента больше, чем за тот же период годичной давности, информирует «Автостат».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в этом году продажи 

20 апреля 2017, 12:55

"АВТОВАЗ" разместит более 9 млрд. ценных бумаг

"АвтоВАЗ" продолжает государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Как сообщается на портале раскрытия информации, речь идет о выпуске акций дополнительно к эмиссиям, зарегистрированным в 2007 и 2016 годах. 17 апреля 2017-го был зарегистрирован допвыпуск 9 млрд 250 миллионов акций номинальной 

19 апреля 2017, 06:22
Посол Франции в России приедет в Тольятти

Посол Франции в России приедет в Тольятти

2 и 3 ноября Тольятти посетит официальная делегация Посольства Франции в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Жан-Морисом Рипером, передает портал TLTgorod.

Программой визита запланирована встреча с руководством Автограда и АвтоВАЗа, участие в церемонии открытия русско-французской 
29 октября 2016, 04:41
«Роскосмос» отказался поставлять Франции самарские ракеты из-за дела ЮКОСа

«Роскосмос» отказался поставлять Франции самарские ракеты из-за дела ЮКОСа

Государственная корпорация «Роскосмос» отказалась поставлять Франции самарские ракеты «Союз», пока не получит заблокированные по делу «ЮКОСа» 300 миллионов евро.

Гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров обратился к французскому премьер-министру Мануэлю Вальсу с требованием разморозить средства, которые концерн Arianespace должен перечислить за космические аппараты. 

28 октября 2016, 01:27
Во Франции самолет совершил экстренную посадку на шоссе

Во Франции самолет совершил экстренную посадку на шоссе

Во Франции легкомоторный самолет осуществил вынужденную посадку на автомобильную трассу. Об этом рассказали местные новостные агентства.
По информации спасателей, чрезвычайное происшествие случилось близ города Бриньоль на юге Франции. Небольшое воздушное судно приземлилось на автостраду А8. К месту посадки тут же 

20 сентября 2016, 03:43
Во Франции душевнобольная женщина сожгла свой старинный замок

Во Франции душевнобольная женщина сожгла свой старинный замок

Чрезвычайное происшествие случилось на юго-западе Франции. Владелица старинного замка, которая была признана душевнобольной, сожгла эту постройку XVIII века. Огонь бушевал на площади 700 кв. метров.
Пожар произошел в минувший уик-энд. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на местные СМИ.

31 августа 2016, 08:03
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