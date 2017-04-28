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В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку
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27 апреля 2017, 10:11
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Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?
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27 апреля 2017, 09:25
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Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин
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24 апреля 2017, 01:41
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На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя
На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.
«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной …
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24 апреля 2017, 01:00
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В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»
В группе "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба, …
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21 апреля 2017, 07:22
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У «копейки» - день рождения
Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.
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20 апреля 2017, 05:50
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Николя Мор отправит землякам-европейцам 40 000 машин АвтоВАЗа
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20 апреля 2017, 12:55
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"АВТОВАЗ" разместит более 9 млрд. ценных бумаг
"АвтоВАЗ" продолжает государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Как сообщается на портале раскрытия информации, речь идет о выпуске акций дополнительно к эмиссиям, зарегистрированным в 2007 и 2016 годах. 17 апреля 2017-го был зарегистрирован допвыпуск 9 млрд 250 миллионов акций номинальной …
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19 апреля 2017, 06:22
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Посол Франции в России приедет в Тольятти
2 и 3 ноября Тольятти посетит официальная делегация Посольства Франции в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Жан-Морисом Рипером, передает портал TLTgorod.
Программой визита запланирована встреча с руководством Автограда и АвтоВАЗа, участие в церемонии открытия русско-французской …
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29 октября 2016, 04:41
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«Роскосмос» отказался поставлять Франции самарские ракеты из-за дела ЮКОСа
Государственная корпорация «Роскосмос» отказалась поставлять Франции самарские ракеты «Союз», пока не получит заблокированные по делу «ЮКОСа» 300 миллионов евро.
Гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров обратился к французскому премьер-министру Мануэлю Вальсу с требованием разморозить средства, которые концерн Arianespace должен перечислить за космические аппараты. …
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28 октября 2016, 01:27
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Во Франции самолет совершил экстренную посадку на шоссе
Во Франции легкомоторный самолет осуществил вынужденную посадку на автомобильную трассу. Об этом рассказали местные новостные агентства.
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20 сентября 2016, 03:43
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Во Франции душевнобольная женщина сожгла свой старинный замок
Чрезвычайное происшествие случилось на юго-западе Франции. Владелица старинного замка, которая была признана душевнобольной, сожгла эту постройку XVIII века. Огонь бушевал на площади 700 кв. метров.
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31 августа 2016, 08:03