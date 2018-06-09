Россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной на прохождение диспансеризации. Соответствующий законопроект подготовили в Совете Федерации. По мнению сенаторов, сейчас работники относятся к диспансеризации по принципу: "хочу — не хочу", "пойду — не пойду". Проблема в наибольшей степени касается лиц старшего возраста, которые продолжают трудиться, а также сотрудников вредных производств. Предполагается, что, получив возможность взять отгул с сохранением зарплаты, граждане смогут пройти всесторонний осмотр и провериться на наличие серьезных недугов - в первую очередь, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии.
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Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно
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12 июля 2017, 04:37
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О бесплатной диспансеризации граждан теперь будут извещать страховые компании
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2 февраля 2017, 05:47
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В блогах: Вопрос к главврачу и персоналу СГП № 9
Блогер Наталья Жалнина обратилась через "Живой Журнал" к главврачу и персоналу самарской городской поликлиники № 9. Медучреждение приглашает жителей в ближайшее время пройти диспансеризацию. "У вас точно все в порядке? Зачем на диспансеризацию зовёте в самый разгар эпидемии гриппа? …
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28 января 2016, 09:32
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Диспансеризацию в России хотят сделать платной
В Госдуме предлагают уже с осени этого года сделать диспансеризацию в России платной для работодателей - они будут обязаны компенсировать сотрудникам 1 день, потраченный на ее прохождение. Депутаты считают, что основным препятствием для профилактики здоровья трудящихся является руководство компаний, которое …
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16 апреля 2015, 02:43