Житель Самары через суд сумел добиться от управляющей компании перерасчета. У него из крана шла желтая жидкость, за которую его заставляли платить как за холодную воду. По данным судебных приставов, она была крайне неприятна на вкус. Мужчина написал жалобу в Роспотребнадзор. Специалисты установили, что гигиеническим нормативам такая вода не соответствует. Однако, в УК ситуацию не исправили. Тогда самарец пошел в суд, с требованием сделать ему перерасчет. Служители Фемиды его поддержали. Управляющей компании предписали сделать перерасчет с февраля 2016 года. Должник произвел перерасчёт платы за коммунальные услуги, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.
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