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Напомним, что в предстоящем параде примут участие 67 боевых машин. Самарцы увидят такие 

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Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре 9 мая на площади Куйбышева пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начнутся сегодня. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России. 7–8 мая 

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В Германии продают советский лимузин ЗИЛ-114 почти за миллион евро

В Германии продают советский лимузин ЗИЛ-114 почти за миллион евро

Неизвестный коллекционер из Германии выставил на продажу советский лимузин ЗИЛ-114. Эта машина предназначалась для перевозки высших руководителей КПСС. Как автомобиль попал за границу, неизвестно. Возможно, он принадлежал кому-то из видных руководителей ГДР.

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Сызранский инженер выставил на продажу свою разработку. Это вездеход, который, по словам создателя, как нельзя лучше подходит для лесных экскурсий. По сути, машина представляет из себя гибрид: на ней установлен двигатель от «ГАЗели», задний мост от «УАЗа», а его гусеницы 
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В Германии продают кабриолет последнего русского царя

На сайте объявлений Auto.ru ищут покупателя для автомобиля Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. Продавец утверждает, что эта машина принадлежала не кому-нибудь, а последнему российскому императору Николаю II. Именно поэтому за нее просят поистине огромную сумму денег — 277 832 
26 января 2018, 01:57
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