В Самаре начали бороться с излишне предприимчивыми гражданами. Несколько человек получили пригласительные билеты на Парад Победы, который пройдет 9 мая, и выставили их на продажу в интернете. За каждый билет торговцы просили несколько тысяч рублей.
Как только стало известно о торговле бесплатными пригласительными, последовала реакция властей. Билеты у продавцов изымаются. Об этом сообщил в "Твиттере" заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области, руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин.
«К сожалению, из тысяч нормальных людей находятся несколько случайных, которые готовы продать все. Ими занимается полиция. Все списки есть», - отметил Дмитрий Холин.
По словам чиновника, у троих из семи продавцов билеты уже изъяты. Он пообещал, что и остальные любители легких денег будут найдены.
|
На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция Парада Победы 9 мая 2018 года в Самаре
|
8 мая 2018, 01:16
|
Техника для Парада Победы прибыла в Самару
|
4 мая 2018, 09:02
|
Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре
|
3 мая 2018, 01:03
|
Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре
В Самаре 9 мая на площади Куйбышева пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начнутся сегодня. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России. 7–8 мая …
|
3 мая 2018, 09:40
|
В Германии продают советский лимузин ЗИЛ-114 почти за миллион евро
Неизвестный коллекционер из Германии выставил на продажу советский лимузин ЗИЛ-114. Эта машина предназначалась для перевозки высших руководителей КПСС. Как автомобиль попал за границу, неизвестно. Возможно, он принадлежал кому-то из видных руководителей ГДР.
Представительская машина была выпущена в 1970 году. …
|
16 апреля 2018, 03:03
|
«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани
Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.
По словам продавца, «Волга», несмотря …
|
6 марта 2018, 10:01
|
Сызранский изобретатель продает самодельный вездеход для лесных экскурсий
|
5 февраля 2018, 09:01
|
В Германии продают кабриолет последнего русского царя
На сайте объявлений Auto.ru ищут покупателя для автомобиля Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. Продавец утверждает, что эта машина принадлежала не кому-нибудь, а последнему российскому императору Николаю II. Именно поэтому за нее просят поистине огромную сумму денег — 277 832 …
|
26 января 2018, 01:57