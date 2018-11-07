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Материалы по теме:

В Самарскую область привезут икону с частицей мощей Матроны Московской

В Самарскую область привезут икону с частицей мощей Матроны Московской

С 21 октября по 4 ноября в Самарской области будет находится икона с частицей мощей святой старицы Матроны Московской. Реликвия прибудет в храм Рождества Христова в поселке Волжский из Саранска. Молебны будут совершаться ежедневно 10:00 и 18:00.

Блаженная Матрона Московская является 

18 октября 2018, 10:02
В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского

В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского

Чуть больше суток остается у православных самарцев на то, чтобы приложиться к мощам святителя Луки Крымского. Считается, что он помогает при самых тяжелых болезнях. Ковчег с частичкой мощей доставили в столицу нашего региона из Симферополя всего на несколько дней. Сейчас 
16 октября 2018, 08:58
Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару

Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару

Святитель Спиридон Тримифунтский при жизни был пастухом, имел жену и детей. Ко всеобщей радости был избран епископом Кипрского города Тримифунты. Это был рубеж третьего и четвертого веков нашей эры, когда успокоившаяся от притеснений Церковь стала «болеть» ложными учениями. Будучи одним 

6 марта 2018, 03:47
Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию

Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию

Частицу мощей Николая Чудотворца впервые за 930 лет привезут из папской базилики итальянского города Бари в Российскую Федерацию. Об этом информирует официальный портал Московского Патриархата.
Соответствующая договоренность была достигнута на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским 

28 апреля 2017, 03:01
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