В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского … Чуть больше суток остается у православных самарцев на то, чтобы приложиться к мощам святителя Луки Крымского. Считается, что он помогает при самых тяжелых болезнях. Ковчег с частичкой мощей доставили в столицу нашего региона из Симферополя всего на несколько дней. Сейчас