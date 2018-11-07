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В Самарскую область привезут икону с частицей мощей Матроны Московской
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18 октября 2018, 10:02
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В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского
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16 октября 2018, 08:58
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Мощи святого Спиридона Тримифунтского привезли в Самару
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6 марта 2018, 03:47
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Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию
Частицу мощей Николая Чудотворца впервые за 930 лет привезут из папской базилики итальянского города Бари в Российскую Федерацию. Об этом информирует официальный портал Московского Патриархата.
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28 апреля 2017, 03:01