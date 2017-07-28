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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах

Непедагогично: В Техасе разрешили бить детей за плохое поведение в школах

Власти американского штата Техас официально закрепили за преподавателями право наказывать школьников ударами плоской палки. При этом за родителями закреплена возможность запрета такого отношения к собственным чадам.
В нормативных актах этого штата прописан специфический вид наказания в виде «намеренного причинения физической 

21 июля 2017, 05:23
Детей на надувных лодках свозили на остров под Самарой и оставляли выживать

Детей на надувных лодках свозили на остров под Самарой и оставляли выживать

В Самарской области закрыт несанкционированный детский лагерь, располагавшийся на острове Голодный. Организовал его предприниматель из Тольятти, несмотря на то, что лицензии на это у него не было. Бизнесмен через соцсети нашел желающих и заключил договоры с родителями 19 несовершеннолетних в 

21 июля 2017, 03:57
Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут

Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут

В самарском Загородном парке упавшим деревом травмировало 35-летнюю женщину. По данным оперативных структур, с сочетанной травмой ее на карете скорой помощи увезли в больницу, передает «Волга-Ньюс».

По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на детский батут. К счастью, малыши 
5 июля 2017, 02:28
Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Кабинет министров запретил оставлять детей дошкольного возраста в машине во время стоянки без присмотра совершеннолетних лиц. Соответствующие пункты появятся в правилах дорожного движения, а постановление уже размещено на правительственном портале.
Кроме того, в документе отмечается, что перевозить детей в транспортных 

4 июля 2017, 09:17
МФЦ получат право предоставлять услуги загсов

МФЦ получат право предоставлять услуги загсов

В России Многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут иметь возможность оформлять документы, которые сейчас предоставляет только загс. Об этом рассказывает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.
Как говорят в ведомстве, услуги загса будут предлагаться в МФЦ в полном объеме. Разработанный в 

12 мая 2017, 09:29
В Самаре родились сразу две Милалики

В Самаре родились сразу две Милалики

Самарский ЗАГС объявил самые популярные и самые редкие имена, которыми самарцы назвали своих детей в 2016 году. Новые имена для девочек – Ежевика, Белослава, Ясна, двум малышкам дали имя Милалика. Мальчики, получившие уникальные имена – Марс, Рим, Урал, Ермак, двое 

26 января 2017, 03:05
В России может появиться список запрещенных имен

В России может появиться список запрещенных имен

Россиянам могут запретить давать детям «неправильные имена». Закон, запрещающий использовать в этом случае «числительные, символы, ранги, аббревиатуру и ненормативную лексику», поступил на рассмотрение в Госдуму. По мнению депутатов, родители не всегда хорошо представляют, с какими трудностями, особенно в раннем возрасте, 

26 января 2017, 01:23
Комитет Госдумы одобрил запрет называть детей числительными и цифрами

Комитет Госдумы одобрил запрет называть детей числительными и цифрами

Законопроект, запрещающий регистрировать в управлении ЗАГС имена, состоящие из цифр, числительных, ненормативной лексики и аббревиатур, комитет по вопросам семьи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении. Соответствующие ограничения вытекают из предложенных поправок члена Совфеда Валентины Петренко.
Так, автор негодует, 

20 октября 2016, 04:21
Ученые рассказали, как имя ребенка влияет на его судьбу

Ученые рассказали, как имя ребенка влияет на его судьбу

Ученые из США установили, что данное младенцу имя оказывает влияние на его жизнь. В частности, имя играет важную роль в выборе партнера или на собеседованиях.
Ученые из Нью-Йоркского университета говорят, что носители имен, которые с легкостью произносятся, представляются более привлекательными 

7 сентября 2016, 09:31
В Самарской области родители дали детям имена Князь и Империя

В Самарской области родители дали детям имена Князь и Империя

В самарском областном управлении ЗАГС назвали самые редкие имена, которые жители региона дали своим детям, родившимся в первой половине 2016 года.

В этом году на свет появились 8 девочек, которым дали уникальные в этом году имена – Империя, Рафаэла, 
29 июля 2016, 11:10
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