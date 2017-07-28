В Самаре обновили топы самых популярных и самых редких имен, которые жители региона дали своим детям.
По итогам первой половины 2017 года самыми популярными именами в Самарской области стали Артем и София, сообщает региональное управление ЗАГС. Имя Артем родители выбирали 455 раз, Софья - 363. В четверке самых популярных имен для мальчиков также оказались Александр, Максим и Михаил; для девочек - Виктория, Анастасия и Анна.
Некоторые родители предпочли дать своим детям редкие (необычные) имена: девочкам - Клавдия, Велеслава, Лукерия, Матрёна, Милолика, Услада, Мальвина; мальчикам - Мефодий, Никон, Иоанн, Яросвет, Корней.
Самые популярные имена в Самарской области по данным ЗАГС.
Мальчики:
Артём - 455,
Александр - 388,
Максим - 310,
Михаил - 303.
Девочки:
София - 363,
Виктория - 355,
Анастасия - 344,
Анна - 308.
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