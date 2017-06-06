Для строительства отвода Волжского шоссе у самарских дачников заберут их участки. Постановление об утверждении проекта межевания территории между улицей Демократической и Московским шоссе опубликовано на сайте самарской мэрии. Площадь полосы отвода составит 30 гектаров. Дачные участки, которые будут изымать, занимают почти шесть гектаров, большинство расположены в массиве Сорокины Хутора. Всего планируют изъять 67 участков.
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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе
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13 февраля 2017, 11:17
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Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре
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19 января 2017, 11:40
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Инспекторы Россельхознадзора ищут опасные болезни на самарских дачах
Инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками лаборатории Самарского референтного центра проверяют садово-дачные массивы на предмет заражения деревьев различными вирусами. Уже обследованы участки в Волжском, Красноярском и Приволжском районах. Специалисты говорят, что наиболее опасны для фруктовых насаждений шарка сливы и плодовый ожог, …
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31 августа 2016, 05:03
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В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей
Работы на участке от Красноглинского шоссе до улицы Демократической проведет компания «Самаратрансстрой». Протяженность дороги – почти шесть километров. Стоимость ремонта Волжского шоссе оценили почти в 485 млн рублей. Работы должны начать в июле. Обновят дорожное полотно, установят новые светофоры и …
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30 июня 2016, 12:00
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В Промышленном районе Самары изъяли 520 литров водки
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5 мая 2016, 03:16
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Под Самарой задержали 600 кг говядины без ветеринарных документов
Крупную партию мяса сомнительного происхождения изъяли в Самарской области сотрудники ГИБДД и регионального управления Россельхознадзора. Это случилось на территории Волжского района неподалеку от поселка Дубовый Умет.
600 килограммов говядины везли по трассе Уральск – Самара. Четыре туши были разделаны на …
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16 февраля 2016, 03:43
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У жителя Башкирии изъяли 7000 литров контрафактного алкоголя
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27 января 2016, 04:00
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В Самаре в массовом ДТП на Волжском шоссе погиб сотрудник МЧС
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21 января 2016, 11:33
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Под Самарой изъяли 700 кг контрафактного мяса
Сотрудники ГИБДД в рамках операции «Контрафакт-2015» остановили в Волжском районе Самарской области 5 автомобилей, перевозивших мясо. Они ехали по трассе Самара – Большая Черниговка. Необходимых документов на продукцию полицейским не предоставили. Общий вес задержанного мяса составил 700 килограммов. Инспекторы вызвали …
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10 декабря 2015, 12:56
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ГУ МВД: В Самарской области грабят имущество из дачных домов
Накануне в полицию Красноярского района обратился 51-летний житель Самары. Мужчина сообщил, что из его дачного дома, расположенного в садово-дачном товариществе «Сокское-1» на территории района, была похищена бытовая техника. В ходе осмотра места происшествия полицейские выяснили, что злоумышленники проникли в дом …
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26 сентября 2015, 05:53
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На самарской даче в мусоре нашли труп женщины
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27 мая 2015, 08:53
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В Самаре делят землю между дачами и лесом
Дача или лес. Почти шекспировский вопрос решали дачники около поселка Прибрежный г.о. Самара. Межевание спорной зоны идет не первый год. Разбираться на месте, кому принадлежит территория, граничащая с лесополосой, приехали депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн и председатель Думы г.о. …
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26 мая 2015, 11:27