Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре В четверг, 19 января, в Самаре на Волжском шоссе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля – два фургона и две легковушки. Очевидец опубликовал в социальной сети видео с места происшествия. Судя по времени, указанному на записи, автомобилист …