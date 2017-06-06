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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе

В понедельник, 13 января, очевидцы сообщили о ДТП на Волжском шоссе в Самаре. В социальной сети опубликованы фотографии.

«Авария после кольца в сторону управленческого, пробка от кольца», - указано в комментарии.

Судя по снимку, в результате ДТП повреждены 
13 февраля 2017, 11:17
Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре

Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре

В четверг, 19 января, в Самаре на Волжском шоссе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля – два фургона и две легковушки. Очевидец опубликовал в социальной сети видео с места происшествия. Судя по времени, указанному на записи, автомобилист 

19 января 2017, 11:40
Инспекторы Россельхознадзора ищут опасные болезни на самарских дачах

Инспекторы Россельхознадзора ищут опасные болезни на самарских дачах

Инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками лаборатории Самарского референтного центра проверяют садово-дачные массивы на предмет заражения деревьев различными вирусами. Уже обследованы участки в Волжском, Красноярском и Приволжском районах. Специалисты говорят, что наиболее опасны для фруктовых насаждений шарка сливы и плодовый ожог, 

31 августа 2016, 05:03
В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей

В Самаре Волжское шоссе отремонтируют за 485 млн рублей

Работы на участке от Красноглинского шоссе до улицы Демократической проведет компания «Самаратрансстрой». Протяженность дороги – почти шесть километров. Стоимость ремонта Волжского шоссе оценили почти в 485 млн рублей. Работы должны начать в июле. Обновят дорожное полотно, установят новые светофоры и 

30 июня 2016, 12:00
В Промышленном районе Самары изъяли 520 литров водки

В Промышленном районе Самары изъяли 520 литров водки

520 литров водки изъято сотрудниками полиции и общественниками в ходе рейда, проведенного в Промышленном районе Самары. В баре на улице Александра Матросова торговали спиртным без лицензии и сопроводительных документов. Хозяину точки теперь грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей. 

5 мая 2016, 03:16
Под Самарой задержали 600 кг говядины без ветеринарных документов

Под Самарой задержали 600 кг говядины без ветеринарных документов

Крупную партию мяса сомнительного происхождения изъяли в Самарской области сотрудники ГИБДД и регионального управления Россельхознадзора. Это случилось на территории Волжского района неподалеку от поселка Дубовый Умет.
600 килограммов говядины везли по трассе Уральск – Самара. Четыре туши были разделаны на 
16 февраля 2016, 03:43
У жителя Башкирии изъяли 7000 литров контрафактного алкоголя

У жителя Башкирии изъяли 7000 литров контрафактного алкоголя

Операцию по изъятию крупной партии спиртного силовики провели в городе Сибай. На складе 53-летнего жителя Башкирии обнаружили более семи тысяч литров спиртного. Жидкость была разлита по бутылкам с этикетками различных марок якобы российского и казахстанского производства, а также по обычным 
27 января 2016, 04:00
В Самаре в массовом ДТП на Волжском шоссе погиб сотрудник МЧС

В Самаре в массовом ДТП на Волжском шоссе погиб сотрудник МЧС

По уточненным данным, во вчерашнем массовом ДТП на Волжском шоссе погиб пассажир «Приоры» - сотрудник МЧС Андрей Сивань, сообщает портал «Волга-Ньюс».

Как уже рассказывала «ТЕРРА», примерно в 1,5 км от пересечения Волжского шоссе и улицы Демократической столкнулись четыре автомобиля. 
21 января 2016, 11:33
Под Самарой изъяли 700 кг контрафактного мяса

Под Самарой изъяли 700 кг контрафактного мяса

Сотрудники ГИБДД в рамках операции «Контрафакт-2015» остановили в Волжском районе Самарской области 5 автомобилей, перевозивших мясо. Они ехали по трассе Самара – Большая Черниговка. Необходимых документов на продукцию полицейским не предоставили. Общий вес задержанного мяса составил 700 килограммов. Инспекторы вызвали 
10 декабря 2015, 12:56
ГУ МВД: В Самарской области грабят имущество из дачных домов

ГУ МВД: В Самарской области грабят имущество из дачных домов

Накануне в полицию Красноярского района обратился 51-летний житель Самары. Мужчина сообщил, что из его дачного дома, расположенного в садово-дачном товариществе «Сокское-1» на территории района, была похищена бытовая техника. В ходе осмотра места происшествия полицейские выяснили, что злоумышленники проникли в дом 
26 сентября 2015, 05:53
На самарской даче в мусоре нашли труп женщины

На самарской даче в мусоре нашли труп женщины

Во вторник, 26 мая, около 18 часов в правоохранительные органы Самары поступило сообщение об обнаружении трупа в районе 113-го километра. На территории одной из окрестных дач было обнаружено тело женщины, присыпанное мусором и землей. На вид погибшей 60-65 лет. Что 
27 мая 2015, 08:53
В Самаре делят землю между дачами и лесом

В Самаре делят землю между дачами и лесом

Дача или лес. Почти шекспировский вопрос решали дачники около поселка Прибрежный г.о. Самара. Межевание спорной зоны идет не первый год. Разбираться на месте, кому принадлежит территория, граничащая с лесополосой, приехали депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн и председатель Думы г.о. 
26 мая 2015, 11:27
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