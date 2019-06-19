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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.

- По результатам контроля предоставленные на продукцию фитосанитарные сертификаты были признаны 
19 июня 2019, 03:54
25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

В столице 63-го региона будут судить 25-летнего уроженца Казахстана, который прибыл в Россию из Чехии с внушительным «багажом» - он прихватил с собой 50 тысяч незадекларированных евро (больше 3,5 млн рублей). По информации Приволжской транспортной прокуратуры, молодой человек осознавал, что 
19 июня 2019, 02:39
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

Уже 20 июня в Самарской области начнут работать приемные комиссии высших учебных заведений. Первыми в вузы начнут подавать документы иностранные абитуриенты. По оценкам руководства крупнейших университетов региона,  за пять лет число молодых людей из-за рубежа, желающих получить образование в 63-м 
19 июня 2019, 12:31
Сотрудникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату с июля

Сотрудникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату с июля

С 1 июля на 7 % обещают повысить тарифные ставки и оклады сотрудников тольяттинского «АвтоВАЗа». За последние шесть лет это будет самый высокий процент индексации на автогиганте. Профсоюз обратился к руководству предприятия, и во вторник, 18 июня, на заседании согласительной 
19 июня 2019, 11:49
В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни

В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни

Реставрация Фабрики-кухни в Самаре стартует осенью. Сроки были озвучены на очередном заседании рабочей группы по созданию самарского филиала Третьяковской галереи в министерстве культуры России. 

- Идет процесс передачи проектной документации к Третьяковской галерее. К 1 августа должен быть образован филиал 
19 июня 2019, 09:24
Руководство ФК «Оренбург» надеется играть на своем стадионе, а не в Самаре

Руководство ФК «Оренбург» надеется играть на своем стадионе, а не в Самаре

Руководство футбольного клуба «Оренбург» надеется, что сможет проводить матчи на своем стадионе, а не играть на «Самара Арене». Напомним, ранее о планах перенести игры в столицу 63-го региона рассказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин. Он заявил, что из-за несоответствия регламенту 
18 июня 2019, 04:36
На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

В стенах губернской думы обсуждали оздоровление Волги. На реализацию соответствующего федерального проекта планируют потратить 260 млрд рублей до 2024 года. Самарский регион - в тройке лидеров по количеству выделенных субсидий. Только в этом году Самара получит почти 2,5 млрд субсидий 
18 июня 2019, 10:23
Футболисты «Крыльев Советов» вышли из отпуска

Футболисты «Крыльев Советов» вышли из отпуска

В понедельник, 17 июня, игроки и тренерско-административный штаб «Крыльев Советов» вышли из отпуска. Они собрались в Москве, где в течение трех дней спортсмены должны пройти медосмотр. В среду, 19 июня команда соберется в Самаре и под руководством главного наставника Миодрага 
17 июня 2019, 04:12
Эксклюзив: список игроков «Крыльев» на новый сезон

Эксклюзив: список игроков «Крыльев» на новый сезон

«ТЕРРА» получила список игроков, которые начнут готовиться к новому сезону в составе «Крыльев Советов». Самой свежей информацией поделился один из инсайдеров издания, официально она пока не подтверждена. Как рассказал осведомленный источник, первая группа соберётся в Москве 17 июня. Это вратари 
17 июня 2019, 10:15
Миодраг Божович продолжит работать в самарских «Крыльях» в связке с Геннадием Голубиным

Миодраг Божович продолжит работать в самарских «Крыльях» в связке с Геннадием Голубиным

Миодраг Божович в связке с Геннадием Голубиным продолжат управлять "Крыльями Советов", об этом сообщил источник "ТЕРРЫ", знакомый с ситуацией. Напомним, Геннадий Голубин на позицию руководителя селекционного отдела пришел год назад в связке с Александром Шикуновым, который несколько дней назад был 
14 июня 2019, 09:02
В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта 
13 июня 2019, 02:00
Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии

Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора Самарской области — председателя правительства Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев поставили свои подписи под знаковым документом — соглашением о сотрудничестве по вопросам 
6 июня 2019, 09:53
Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

5-звездочная гостиница в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской строится на площади почти 6,5 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрен 191 номер от «Стандарта» до «Президентского люкса».
 
26 апреля 2017, 04:45
В Самарской области состоится слет инвесторов «Ангелы на Волге»

В Самарской области состоится слет инвесторов «Ангелы на Волге»

23 и 24 сентября в Самарской области пройдет первый международный слет частных инвесторов «Ангелы на Волге», сообщает региональный кабмин. На мероприятие ожидают более 250 бизнесменов из России, США и стран Европы. 
31 августа 2016, 06:08
В Самаре ищут инвестора для строительства крематория

В Самаре ищут инвестора для строительства крематория

В Самаре вновь задумались о строительстве крематория. Городская администрация заявила о поиске инвестора, который смог бы взяться за проект. Однако пока в бюджете напротив этой графы расходов - ноль.
Отметим, такие объекты есть практически во всех российских городах-миллионниках. Сейчас их 

30 мая 2016, 06:14
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