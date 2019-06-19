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В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов
Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
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19 июня 2019, 03:54
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25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро
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19 июня 2019, 02:39
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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
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19 июня 2019, 01:36
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С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания
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19 июня 2019, 12:31
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Сотрудникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату с июля
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19 июня 2019, 11:49
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В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни
Реставрация Фабрики-кухни в Самаре стартует осенью. Сроки были озвучены на очередном заседании рабочей группы по созданию самарского филиала Третьяковской галереи в министерстве культуры России.
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19 июня 2019, 09:24
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Руководство ФК «Оренбург» надеется играть на своем стадионе, а не в Самаре
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18 июня 2019, 04:36
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На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей
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18 июня 2019, 10:23
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Футболисты «Крыльев Советов» вышли из отпуска
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17 июня 2019, 04:12
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Эксклюзив: список игроков «Крыльев» на новый сезон
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17 июня 2019, 10:15
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Миодраг Божович продолжит работать в самарских «Крыльях» в связке с Геннадием Голубиным
Миодраг Божович в связке с Геннадием Голубиным продолжат управлять "Крыльями Советов", об этом сообщил источник "ТЕРРЫ", знакомый с ситуацией. Напомним, Геннадий Голубин на позицию руководителя селекционного отдела пришел год назад в связке с Александром Шикуновым, который несколько дней назад был …
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14 июня 2019, 09:02
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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой
На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта …
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13 июня 2019, 02:00
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Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора Самарской области — председателя правительства Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев поставили свои подписи под знаковым документом — соглашением о сотрудничестве по вопросам …
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6 июня 2019, 09:53
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Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары
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26 апреля 2017, 04:45
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В Самарской области состоится слет инвесторов «Ангелы на Волге»
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31 августа 2016, 06:08
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В Самаре ищут инвестора для строительства крематория
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30 мая 2016, 06:14
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