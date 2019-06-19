В Самаре ищут инвестора для строительства крематория В Самаре вновь задумались о строительстве крематория. Городская администрация заявила о поиске инвестора, который смог бы взяться за проект. Однако пока в бюджете напротив этой графы расходов - ноль.

Отметим, такие объекты есть практически во всех российских городах-миллионниках. Сейчас их …