В субботу в Самаре впервые состоится День парков, который уже более десяти лет празднуют в столице и Санкт-Петербурге. Разные программы запланированы сразу на нескольких городских площадках.

В парке Щорса жителей и гостей областного центра ждет детский концерт, в парке «Молодежный» …