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В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе
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10 сентября 2018, 02:37
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В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку
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10 сентября 2018, 02:25
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В Самаре установили скамейки с цитатами из произведений Маяковского
В воскресенье, 9 сентября, на пересечении улиц Димитрова и Стара-Загора в Кировском районе областной столицы появились новые арт-объекты. Как рассказали в Твиттере местные жители, выпускники и учащиеся ДШИ №8 "Радуга" изготовили и расписали несколько скамеек в «стиле русского революционного …
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10 сентября 2018, 01:55
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100% бюллетеней по выборам губернатора обработаны: победил действующий глава Самарской области Дмитрий Азаров
Избирательная комиссия Самарской области подвела итоги выборов губернатора по результатам обработки 100% бюллетеней. Средняя явка на голосование оценивается в 38%. В абсолютном выражении в нем приняли участие 1 143 198 человек.
В итоге, убедительную победу одержал действующий руководитель Самарской области Дмитрий …
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10 сентября 2018, 01:25
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На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста
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5 сентября 2018, 03:03
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В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде
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2 августа 2018, 01:29
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В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист
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27 июля 2018, 02:52
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«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами
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17 июня 2018, 03:13
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В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха
В Самаре определены территории, за благоустройство которых местные жители голосовали 18 марта. Зоны отдыха будут приведены в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды». В Самаре должны реконструировать Загородный парк. На голосовании его поддержали 166 393 самарца. Кроме того, самарцы …
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22 марта 2018, 02:49
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На содержание семи туалетов Самары выделят 7 млн рублей
В Самаре в следующем году потратят из бюджета 7 миллионов рублей на содержание общественных туалетов, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии самарской мэрии. Согласно техзаданию, в туалетах исполнитель обязан будет …
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16 ноября 2017, 07:04
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Уникальная «охлаждающая лавочка» появится в парке «Сокольники» в Москве
Власти российской столицы сообщили, что 18 августа в парке «Сокольники» установят уникальную лавочку с охлаждением. Об этом информирует официальный сайт московской мэрии.
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14 августа 2017, 02:14
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20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей
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15 мая 2017, 10:00