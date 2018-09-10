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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе

В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности, которое повлекло в итоге смерть двух рабочих. Напомним, что примерно в 12:00 6 сентября на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор» во время сварочных работ (они проводились неподалеку от бочек с топливом) произошло 
10 сентября 2018, 02:37
В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку

В Тольятти 7-летний мальчик попал под легковушку

В воскресенье, 9 сентября, под колесами легковушки в Тольятти оказался маленький пешеход. В 18:40 31-летний водитель ехал на  своей машине ВАЗ по жилой зоне со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути автомобилист сбил 7-летнего мальчика, который переходил 

10 сентября 2018, 02:25
В Самаре установили скамейки с цитатами из произведений Маяковского

В Самаре установили скамейки с цитатами из произведений Маяковского

В воскресенье, 9 сентября, на пересечении улиц Димитрова и Стара-Загора в Кировском районе областной столицы появились новые арт-объекты. Как рассказали в Твиттере местные жители,  выпускники и учащиеся ДШИ №8 "Радуга" изготовили и расписали несколько скамеек в «стиле русского революционного 
10 сентября 2018, 01:55
100% бюллетеней по выборам губернатора обработаны: победил действующий глава Самарской области Дмитрий Азаров

100% бюллетеней по выборам губернатора обработаны: победил действующий глава Самарской области Дмитрий Азаров

Избирательная комиссия Самарской области подвела итоги выборов губернатора по результатам обработки 100% бюллетеней. Средняя явка на голосование оценивается в 38%. В абсолютном выражении в нем приняли участие 1 143 198 человек.

В итоге, убедительную победу одержал действующий руководитель Самарской области Дмитрий 

10 сентября 2018, 01:25
На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

Накануне, 4 сентября, в областной столице произошла авария с участием велосипедиста. В 15:25 59-летний мужчина ехал на иномарке Mitsubishi по рынку «Норд» со стороны Заводского шоссе в направлении Рыльской. По пути автомобилист сбил велосипедиста. 13-летний мальчик получил травмы и угодил 
5 сентября 2018, 03:03
В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде

В Тольятти водитель Mitsubishi ASX сбил двух подростков на велосипеде

В среду, 1 августа, в Тольятти 58-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi ASX по улице Матросова в сторону набережной Комсомольского района. В 17:30 напротив дома № 38-а по Коммунистической на регулируемом перекрестке улиц Коммунистической и Матросова автомобилист сбил 15-летнего 
2 августа 2018, 01:29
В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В четверг вечером, 26 июля, в Волжском районе области произошла авария, в которой пострадал автомобилист. В 16:45 11-летний мальчик вместе со своим отцом ехал на велосипеде по трассе со стороны села Подгоры. 
 
«По предварительной информации полицейских, подросток при повороте налево допустил 
27 июля 2018, 02:52
«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами

«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами

Сегодня, 17 июня, днем в Самаре велосипедист едва не попал под колеса автобуса. Напротив центрального автовокзала самарец на двухколесном транспортном средстве попытался втиснуться между дорогой и съездом к остановке.

Мужчина задел рулём автобус, остановился перед ним и начал выяснять 
17 июня 2018, 03:13
В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха

В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха

В Самаре определены территории, за благоустройство которых местные жители голосовали 18 марта. Зоны отдыха будут приведены в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды». В Самаре должны реконструировать Загородный парк. На голосовании его поддержали 166 393 самарца. Кроме того, самарцы 

22 марта 2018, 02:49
На содержание семи туалетов Самары выделят 7 млн рублей

На содержание семи туалетов Самары выделят 7 млн рублей

В Самаре в следующем году потратят из бюджета 7 миллионов рублей на содержание общественных туалетов, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии самарской мэрии. Согласно техзаданию, в туалетах исполнитель обязан будет 

16 ноября 2017, 07:04
Уникальная «охлаждающая лавочка» появится в парке «Сокольники» в Москве

Уникальная «охлаждающая лавочка» появится в парке «Сокольники» в Москве

Власти российской столицы сообщили, что 18 августа в парке «Сокольники» установят уникальную лавочку с охлаждением. Об этом информирует официальный сайт московской мэрии.
«Охлаждающая» лавочка разместится на Фонтанной площади столичного парка на этой неделе, а демонтируют ее после наступления осенних холодов. 

14 августа 2017, 02:14
20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей

20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей

В субботу в Самаре впервые состоится День парков, который уже более десяти лет празднуют в столице и Санкт-Петербурге. Разные программы запланированы сразу на нескольких городских площадках.
В парке Щорса жителей и гостей областного центра ждет детский концерт, в парке «Молодежный» 

15 мая 2017, 10:00
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