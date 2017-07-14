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Материалы по теме:

Компания «Самара-Авто» одержала третью победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

Компания «Самара-Авто» одержала третью победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

Компания «Самара-Авто» одержала третью победу над инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», фискальное ведомство обжаловало в арбитражном суде Приволжского округа в Казани решение нижестоящих арбитражных судов. Напомним, предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС 

13 июля 2017, 05:36
Тольяттинцы считают, что «Рамблер» задолжал им почти миллион рублей

Тольяттинцы считают, что «Рамблер» задолжал им почти миллион рублей

У тольяттинской компании не получается отсудить у интернет-холдинга «Рамблер» около 1 миллиона рублей. Организация «Профессиональные системы «Курара» потребовала в суде компенсацию за 13 фотографий, размещенных в сервисе «Рамблер. Новости». Тольяттинцы потребовали от поисковика 854 000 рублей. История продолжается с прошлого лета. 
13 июля 2017, 01:16
Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ

Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в изготовлении бомбы, заправленной гвоздями и сахаром. Согласно материалам уголовного дела, он сделал взрывное устройство самостоятельно в конце 2016 года. Необходимые компоненты для его создания покупал в обычных торговых павильонах 
13 июля 2017, 10:26
Создателя театра, в котором пропали миллионы «Роснефти», решили не отпускать

Создателя театра, в котором пропали миллионы «Роснефти», решили не отпускать

Соучредитель молодежного театра «Лайт», совладелец группы компаний Twin Media Андрей Зуев останется за решеткой. Самарский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Ранее служители фемиды Куйбышевского района Самары отказали в удовлетворении ходатайства об освобождении Зуева из-под стражи и замене 

12 июля 2017, 05:20
10 триллионов рублей: Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда

10 триллионов рублей: Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда

«Серый» фонд оплаты труда в Российской Федерации составляет порядка 10 трлн рублей в год, отмечается в подготовленном Минфином докладе. Эксперты ведомства считают, что переход из серой в белую зону может оказаться болезненным в силу повышенной нагрузки прямых налогов на труд. 

12 июля 2017, 08:35
У кого взять 1,7 триллиона рублей?

У кого взять 1,7 триллиона рублей?

В правительстве России уже давно обсуждают возможность повышения пенсионного возраста. Напомним, сейчас мужчины уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины - в 55. Минфин предлагает поднять эту планку до 65 и 63 лет соответственно. Таким образом, по подсчетам 

7 июля 2017, 04:05
Минфин предлагает реформировать систему налоговых льгот

Минфин предлагает реформировать систему налоговых льгот

Как информируют «Ведомости», Минфин направил в Госдуму предложение по реформированию системы налоговых льгот. Одни льготы министерство намерено отменить, а другие заменить компенсацией из государственного бюджета.
В 2017-м расходы государства на льготы составили 2,6% ВВП – 2,5 триллиона рублей. Значительная их 

6 июля 2017, 03:33
Россиян заставят копить на пенсии – новый способ предложили в Минфине

Россиян заставят копить на пенсии – новый способ предложили в Минфине

Министерство финансов собирается обсудить в правительстве доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала, пишут «Ведомости». Ранее Центробанк и Минфин предлагали подключать граждан к системе ИПК автоматически, а тем, кто трудится не по найму, регистрироваться в ней самим. Теперь подготовлены и другие варианты. 

21 июня 2017, 03:17
В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот

В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот

Пресс-служба регионального правительства прокомментировала высказывание президента Владимира Путина по поводу отмены части льгот в Самарской области. Напомним, в четверг глава государства говорил об этом во время прямой линии. Дозвониться самарцы не смогли, зато фото разбитых дорог отправили и письменное обращение 

16 июня 2017, 11:25
Минимальное повышение: как выжить самарцу на 9734 рубля?

Минимальное повышение: как выжить самарцу на 9734 рубля?

В Самарской области на 70 рублей увеличился прожиточный минимум. Правительство региона по итогам первого квартала утвердило данный показатель для всех категорий граждан на уровне 9 734 рублей.

При этом для трудоспособного населения он составит 10 961 рубль, для детей - 9 

21 апреля 2017, 02:58
В блогах: «Админы БД уходят в 24/7»

В блогах: «Админы БД уходят в 24/7»

Блогер kofe_vino87 призывает к участию в поисках "глюков и косяков" на сайте правительства Самарской области: "Этот ресурс уже пытались ломать, и не один раз. Поступило жесткое указание из центра основательно его переработать. Сделать генеральный апдейт. В том числе, по 
17 марта 2017, 11:17
Автопарк правительства Самарской области сократят

Автопарк правительства Самарской области сократят

Сейчас легковой автопарк правительства Самарской области насчитывает 254 автомобиля. Среди них как вполне еще свежие Форды, так и потрепанные Шеви Нивы и Вивы. Ежегодный ремонт требует солидных затрат. Поэтапно часть автопарка будет передаваться в министерство управления имуществом. Затем либо списываться, 

30 января 2017, 06:14
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