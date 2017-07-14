В Самарской области на 70 рублей увеличился прожиточный минимум. Правительство региона по итогам первого квартала утвердило данный показатель для всех категорий граждан на уровне 9 734 рублей.

При этом для трудоспособного населения он составит 10 961 рубль, для детей - 9 …