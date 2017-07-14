Областному правительству не удалось оспорить приказ федерального Минфина о бесспорном взыскании средств, перечисленных из федерального бюджета 63-му региону. Такое решение принял арбитражный суд Москвы. Из материалов дела следует, что в 2016 году счетная палата страны провела проверку использования бюджетных средств на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 2006-2015 годы». В результате выяснилось, что региональный кабмин нарушил условия предоставления межбюджетных трансфертов. После чего Минфин потребовал вернуть в казну 255 миллионов 381 тысячу рублей. В мае текущего года 63 регион перечислил на счета ведомства чуть больше 235 миллионов рублей. Затем министерство финансов внесло изменения в ранее изданный приказ, и за губернией остался долг в 20 миллионов. Областное правительство, в свою очередь, написало в минфин письмо, где было указано, что выявленные Счетной палатой нарушения «тянут» максимум на 21 миллион 834 тысячи рублей и попросило вернуть 233 с половиной миллиона обратно в губернский бюджет. Однако московский арбитраж встал на сторону федерального ведомства и оставил его приказ в силе.
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