Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России Самарский национальный исследовательский университет имени Королева вошел в рейтинг вузов, составленный британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 400 учебных заведений, в него попали 24 российских университета, и лишь один из них - МГУ - вошел в первую сотню, …