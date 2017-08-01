По результатам проверки Рособрнадзора, Самарскую гуманитарную академию лишили госаккредитации по двум специальностям: «Экономика и управление» (среднее профессиональное образование) и «Юриспруденция» (магистратура, среднее профессиональное образование).
Без аккредитации учебная программа считается не соответствующей федеральным стандартам: выпускники не могут получить диплом гособразца, отсрочку от армии и оплатить обучение, используя материнский капитал.
Руководство вуза теперь обязано обеспечить перевод студентов, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий: формы и курса, а также стоимости обучения.
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