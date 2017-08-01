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Материалы по теме:

Как разрулить конфликт самарских вузов?

Как разрулить конфликт самарских вузов?

Как стало известно ТЕРРЕ, федеральное Министерство образования и науки завершает анализ конфликта, возникшего между двумя самарскими объединившимися вузами - техническим университетом и архитектурно-строительным институтом. Решение о дальнейшей судьбе "политеха" и "строяка", скорее всего, будет озвучено до конца недели.
Напомним, слияние 

18 июля 2017, 05:48
Составлен топ популярности самарских вузов

Составлен топ популярности самарских вузов

Самарский государственный технический университет стал самым популярным вузом в 63-м регионе по версии портала «Яндекс». Поисковый сервис подсчитал, какие учреждения высшего образования чаще всего ищут в Интернете пользователи. Политех за год забивали в строку 130 тысяч раз. Для сравнения: Самарский 

10 июля 2017, 07:09
Бакалавров политеха попросили помочь университету Королева

Бакалавров политеха попросили помочь университету Королева

Блогер Игорь Кондратьев сообщил о маленькой сенсации, которая прозвучала на торжественном вручении дипломов выпускникам бакалавриата химико-технологического факультета Самарского технического университета. Ребят из политеха попросили помочь Национальному исследовательскому университету имени Королева. Оказывается, в объединенном вузе есть 4 бюджетных места в 
4 июля 2017, 09:00
Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева вошел в рейтинг вузов, составленный британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 400 учебных заведений, в него попали 24 российских университета, и лишь один из них - МГУ - вошел в первую сотню, 

21 июня 2017, 07:00
Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Более 11% преподавателей русского языка и математики в российских школах плохо владеют своим предметом. Так заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, информирует РИА Новости.
По словам чиновника, как минимум, каждый десятый учитель имеет проблемы с русским языком и математикой. Такой факт 

27 апреля 2017, 05:12
Рособрнадзор проверит качество преподавания ОБЖ в школах

Рособрнадзор проверит качество преподавания ОБЖ в школах

Уровень преподавания «Основ безопасности жизнедеятельности» в средней школе проверит Рособрнадзор в самое ближайшее время. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на представителей ведомства.
В Национальном исследовании качества образования (НИКО) будут задействованы более 60 тыс. учащихся школ, порядка 1,5 тыс. 

11 апреля 2017, 02:13
Самарский институт бизнеса и управления лишился лицензии

Самарский институт бизнеса и управления лишился лицензии

Самарский институт бизнеса и управления лишился права вести образовательную деятельность. Действие его лицензии приостановил Рособрнадзор. Радикальная мера применена по результатам проведенных в вузе проверок. Какие нарушения выявлены, ведомство не уточняет. Также лицензии "заморозили" у Пушкинского института технологии туризма, Курского индустриального 

3 марта 2017, 03:52
Рособрнадзор приостановил действие аккредитации мединститута «РЕАВИЗ»

Рособрнадзор приостановил действие аккредитации мединститута «РЕАВИЗ»

Единственный в России негосударственный мединститут «РЕАВИЗ», работающий в Самаре уже 23 года и имеющий филиалы в Саратове, Санкт-Петербурге и Москве, может лишиться права выдавать дипломы гособразца. Рособрнадзор приостановил действие аккредитации данного учебного заведения. Причина - нарушения, выявленные в вузе. Если 
17 декабря 2015, 11:46
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