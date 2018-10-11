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Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня
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11 октября 2018, 12:27
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В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне
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11 октября 2018, 12:14
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Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян
Стало известно, что на должность министра образования и науки Самарской области распоряжением губернатора Дмитрия Азарова назначен главный редактор издательства «Просвещение» Виктор Акопьян. В четверг, 11 октября, вице-губернатор Александр Нефедов представил коллективу ведомства нового руководителя.
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11 октября 2018, 11:55
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«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером
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11 октября 2018, 10:51
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В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей
В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф». Создание нового производства - партнерский проект. Инженерная инфраструктура индустриального парка была возведена за счет областного бюджета, а немецкая фирма стала якорным …
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1 октября 2018, 07:46
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Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018
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1 октября 2018, 10:37
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Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата
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1 октября 2018, 12:05
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Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения
В пятницу, 27 июля, в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.
Участники мероприятия обсудят основные направления деятельности Комитета, развитие поставок продукции, меры господдержки предприятий энергетического и нефтегазового …
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26 июля 2018, 02:11
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Трагедия в Тольятти: на химзаводе аппаратчика затянуло на вал привода питателя
Вчера, 3 февраля, вечером в Тольятти на производстве произошел несчастный случай со смертельным исходом. Инцидент зафиксировали вечером на одном из химических предприятий Автограда, передает tolyatty.ru со ссылкой на областной Минтруд. «В отделении дозирования при уборке вокруг питателя аппаратчика дозирования …
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4 февраля 2018, 05:47
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В России утвердили список приоритетной экспортной продукции
Для поддержки российского несырьевого экспорта правительство утвердило перечень товаров и услуг, которым правительство собирается уделять наибольшее внимание. В список, в частности, занесена продукция гражданского машиностроения, а также металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и леспрома.
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18 июля 2017, 05:29
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Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция
В шведском Хельсингборге с населением 130 тысяч человек появился необычный музей, где собраны самые коммерчески неудачные товары. Идея принадлежит местному жителю Самуэлю Уэсту.
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14 июня 2017, 11:28
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AliExpress начнет доставлять товары в РФ за один день
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25 апреля 2017, 09:22
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В Самаре вокруг символики к ЧМ-2018 назревает скандал
Вокруг символики, разработанной в Самаре, как в городе, принимающем игры чемпионата мира по футболу 2018 года, назревает скандал. В Интернете набирает популярность петиция, адресованная главе региона и мэру областной столицы, в которой отмечается, что эскизы туристических логотипов не отражают положительных …
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16 ноября 2016, 03:24