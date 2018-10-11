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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня

Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня

Главу региональной Госжилинспекции Андрея Абриталина задержали на три дня. В течение этого срока следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Напомним, что в отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
11 октября 2018, 12:27
В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне

В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне

В среду вечером, 10 октября, произошел пожар в Автозаводском районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях в 21:36. По адресу на улице Яшина выехали 11 сотрудников оперативного ведомства и 3 единицы техники. Позже 
11 октября 2018, 12:14
Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян

Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян

Стало известно, что на должность министра образования и науки Самарской области распоряжением губернатора Дмитрия Азарова назначен главный редактор издательства «Просвещение» Виктор Акопьян. В четверг, 11 октября, вице-губернатор Александр Нефедов представил коллективу ведомства нового руководителя. 
 
Сейчас ему 41 год, в 1999 году 
11 октября 2018, 11:55
«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером

«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером

В среду, 10 октября, «Крылья Советов» провели первую тренировку под руководством нового наставника команды Миодрага Божевича.  Напомним, что после победной игры с «Динамо» футболисты получили несколько выходных.

Пока «Крылья» готовятся к новому матчу в неполном составе: в расположении своих 
11 октября 2018, 10:51
В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей

В Чапаевске открылся завод Knauf за 1,7 млрд рублей

В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний «Кнауф». Создание нового производства - партнерский проект. Инженерная инфраструктура индустриального парка была возведена за счет областного бюджета, а немецкая фирма стала якорным 
1 октября 2018, 07:46
Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018

Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018

Фрезеровщик Михаил Воронцов из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018 в Будапеште и стал лучшим представителем РФ, за что также получил медаль «Best of Nation». Он выступил на чемпионате Европы по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Всего 
1 октября 2018, 10:37
Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Заработная плата в первом полугодии 2018 года увеличилась во всех субъектах России, однако темпы роста существенно отличались. Кроме того, в регионах серьезно разнятся уровени зарплат и цен, что определяет различия в покупательной способности зарплаты, то есть отношение к фиксированному набору 
1 октября 2018, 12:05
Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения

Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения

В пятницу, 27 июля, в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.

Участники мероприятия обсудят основные направления деятельности Комитета, развитие поставок продукции, меры господдержки предприятий энергетического и нефтегазового 
26 июля 2018, 02:11
Трагедия в Тольятти: на химзаводе аппаратчика затянуло на вал привода питателя

Трагедия в Тольятти: на химзаводе аппаратчика затянуло на вал привода питателя

Вчера, 3 февраля, вечером в Тольятти на производстве произошел несчастный случай со смертельным исходом. Инцидент зафиксировали вечером на одном из химических предприятий Автограда, передает tolyatty.ru со ссылкой на областной Минтруд. «В отделении дозирования при уборке вокруг питателя аппаратчика дозирования 
4 февраля 2018, 05:47
В России утвердили список приоритетной экспортной продукции

В России утвердили список приоритетной экспортной продукции

Для поддержки российского несырьевого экспорта правительство утвердило перечень товаров и услуг, которым правительство собирается уделять наибольшее внимание. В список, в частности, занесена продукция гражданского машиностроения, а также металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и леспрома.
Вместе с тем, 

18 июля 2017, 05:29
Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция

Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция

В шведском Хельсингборге с населением 130 тысяч человек появился необычный музей, где собраны самые коммерчески неудачные товары. Идея принадлежит местному жителю Самуэлю Уэсту.
В числе экспонатов называют предшественника планшетов – компьютер Apple Newton, появившийся в 1993 году, с сенсорным дисплеем 

14 июня 2017, 11:28
AliExpress начнет доставлять товары в РФ за один день

AliExpress начнет доставлять товары в РФ за один день

Китайский интернет-ритейлер AliExpress представил в России новую услугу. Определенные товары станут доставлять клиентам уже на следующий день после заказа.
Как сообщает ТАСС, в первую очередь это относится к товарам на российских складах. На начальном этапе речь ведется о таких брендах, 

25 апреля 2017, 09:22
В Самаре вокруг символики к ЧМ-2018 назревает скандал

В Самаре вокруг символики к ЧМ-2018 назревает скандал

Вокруг символики, разработанной в Самаре, как в городе, принимающем игры чемпионата мира по футболу 2018 года, назревает скандал. В Интернете набирает популярность петиция, адресованная главе региона и мэру областной столицы, в которой отмечается, что эскизы туристических логотипов не отражают положительных 

16 ноября 2016, 03:24
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