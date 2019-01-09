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Материалы по теме:

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

В Самарской области морозы продержатся до пятницы, 11 января. По прогнозу синоптиков, на погоду будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая морозная погода со слабым ветром, в отдельных районах по ночам будет до -28 градусов. 
 
В ночи на четверг и 
9 января 2019, 06:03
В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

Стало известно, что школы в Самарской области постепенно переводят в режим пятидневной рабочей недели. Об этом рассказали в Твиттере представители министерства образования, отвечая на вопрос местной жительницы.

- Уже 70% классов (не школ) учатся в режиме пятидневки. Однако, не везде 
9 января 2019, 05:35
Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая

Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая

В среду, 9 января, в самарском аэропорту «Курумоч» совершил экстренную посадку Boeing-737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в наш город. К концу полета, в 13:50 по местному времени стало известно о проблеме с закрылками у воздушного судна, по предварительным данным, 
9 января 2019, 04:51
В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку 
9 января 2019, 04:14
Новые вице-губернаторы, и как выглядит в итоге правительство

Новые вице-губернаторы, и как выглядит в итоге правительство

Формирование состава регионального кабинета министров вышло на финишную прямую. В этот вторник были названы фамилии трех вице-губернаторов, причем не обошлось без сюрпризов. При этом с приставкой врио все еще работают три министра.
 
Самарская губернская дума утвердила в должности первого вице-губернатора и 
25 декабря 2018, 09:53
Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников заявил о грядущей реструктуризации думского аппарата. Сегодня в областном парламенте всего 49 депутатов, а в Думе работает при этом 400 человек. У председателя возникает резонный вопрос: чем они все занимаются? «Только в своем окружении 
25 декабря 2018, 02:41
Назначены вице-губернаторы Самарской области

Назначены вице-губернаторы Самарской области

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея 
25 декабря 2018, 11:53
Новые назначения в правительстве Самарской области

Новые назначения в правительстве Самарской области

В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая 
17 декабря 2018, 04:55
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