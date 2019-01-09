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Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы
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9 января 2019, 06:03
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В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку
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9 января 2019, 05:35
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Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая
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9 января 2019, 04:51
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В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека
Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку …
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9 января 2019, 04:14
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Новые вице-губернаторы, и как выглядит в итоге правительство
Формирование состава регионального кабинета министров вышло на финишную прямую. В этот вторник были названы фамилии трех вице-губернаторов, причем не обошлось без сюрпризов. При этом с приставкой врио все еще работают три министра.
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25 декабря 2018, 09:53
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Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата
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25 декабря 2018, 02:41
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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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Новые назначения в правительстве Самарской области
В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая …
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17 декабря 2018, 04:55