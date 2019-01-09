В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку Стало известно, что школы в Самарской области постепенно переводят в режим пятидневной рабочей недели. Об этом рассказали в Твиттере представители министерства образования, отвечая на вопрос местной жительницы.

- Уже 70% классов (не школ) учатся в режиме пятидневки. Однако, не везде … - Уже 70% классов (не школ) учатся в режиме пятидневки. Однако, не везде