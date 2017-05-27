В Борском районе задержали 41-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
40-летняя жительница деревни Немчанка сообщила стражам порядка, что неизвестный проник в ее частный дом и похитил продукты питания.
Во время допроса мужчина, злоупотребляющий спиртным, признал вину. По версии оперативников, он подобрал ключ, проник в дом забрал из кухни растительное масло, куриное и свиное мясо.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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