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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 мая 2017г 
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Материалы по теме:

«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

Специалисты из Великобритании в процессе недавнего исследования определили причины, которые толкают людей на кражу. Кроме этого, они установили, от каких факторов зависит уровень воровства в обществе.
Как показала серия экспериментов, степень развития краж не зависит от благосостояния человека. Воруют как 

26 мая 2017, 02:31
Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

В Самаре местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже рельсов от дома на проспекте Карла Маркса. Компания, которой принадлежало пропавшее имущество, оценила причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.
Через некоторое время на улице Революционной инспекторы остановили микроавтобус «Луидор». 

24 мая 2017, 01:01
В Самаре женщина пыталась украсть товары на 52 тысячи рублей

В Самаре женщина пыталась украсть товары на 52 тысячи рублей

Самарским силовикам поступила информация, что в одном из городских торговых центров сработала "тревожная кнопка". Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что одна гражданка пыталась украсть из магазина товары.
По версии сотрудников, женщина пыталась вынести продукты питания, постельное белье и посуду 

23 мая 2017, 12:25
В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей

В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей

Полиция Волгограда разыскивает кассира одного из банков города 43-летнюю Ониани (Заикину) Екатерину Петровну, которая подозревается в краже крупной суммы денег. Как сообщается, за день до обнаружения пропажи гражданка уволилась с работы. Вместе с ней исчезли свыше 8 млн рублей, 52 

23 мая 2017, 10:50
В Самаре из рук женщины вырвали сумку с 600 тыс. рублей

В Самаре из рук женщины вырвали сумку с 600 тыс. рублей

Сегодня, 19 декабря, около 10 часов утра в Самаре возле одного из домов по Южному проезду двое неизвестных злоумышленников вырвали из рук женщины две сумки с документами и личными вещами. В одной из них находилось 600 тыс. рублей.
 
39-летняя 

20 декабря 2016, 10:40
В Самарской области воссоздали сражение 1941 года

В Самарской области воссоздали сражение 1941 года

За реконструкцией боя в деревне Крылово Минского укрепрайона в июне 1941 года наблюдали более тысячи гостей и жителей Борского района.

В грандиозном сражении принимали участие 150 человек из 11 военно-патриотических клубов Самары, Тольятти, Ульяновска, Казани, Уфы, Саратова, Волгограда, Калуги, Москвы и 

28 июня 2016, 05:11
В Самарской области советский летчик вступит в схватку с немецким асом

В Самарской области советский летчик вступит в схватку с немецким асом

Летом в Самарской области состоится Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Линия фронта», посвященный 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Реконструкторы соберутся в Борском районе у озера Потапово неподалеку от заповедника Бузулукский бор. «За основу будет взят один из эпизодов военных действий июня 

5 мая 2016, 02:29
В Самарской области мать оставила новорожденную дочь на улице и ушла

В Самарской области мать оставила новорожденную дочь на улице и ушла

Полицейские Борского района Самарской области ищут мать младенца, найденного на улице. Его обнаружили в поселке Новоборский в среду, 9 марта.

Днем местная жительница занесла в магазин на улице Куйбышева сверток, в котором находился новорожденный. Она рассказала, что нашла малыша 
10 марта 2016, 10:14
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