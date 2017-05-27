За реконструкцией боя в деревне Крылово Минского укрепрайона в июне 1941 года наблюдали более тысячи гостей и жителей Борского района.

В грандиозном сражении принимали участие 150 человек из 11 военно-патриотических клубов Самары, Тольятти, Ульяновска, Казани, Уфы, Саратова, Волгограда, Калуги, Москвы и …