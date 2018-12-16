8
17
12
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Синоптики предупреждают: в Самаре сильная гололедица

Синоптики предупреждают: в Самаре сильная гололедица

Ежедневно в травмпункт больницы имени Пирогова поступает около 80 пациентов. 70% из них повреждения получают на улице, в том числе поскользнувшись на льду.
Специалисты травмпункта говорят, каждый день на гипсовые повязки уходит больше 15 килограммов гипса. Переломы диагностируются у каждого 

17 января 2017, 06:08
В конце рабочей недели в Самаре ожидаются осадки и туман

В конце рабочей недели в Самаре ожидаются осадки и туман

В областном центре в ближайшие дни погода ожидается слабо морозной и облачной, с туманом, гололедом и осадками смешанного характера. Днем не исключена оттепель, на дорогах гололедица.
Днем в четверг, 18 декабря, будет облачно, местами небольшие осадки, туман. Температура воздуха составит 

17 декабря 2014, 11:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх