Синоптики предупреждают: в Самаре сильная гололедица Ежедневно в травмпункт больницы имени Пирогова поступает около 80 пациентов. 70% из них повреждения получают на улице, в том числе поскользнувшись на льду.

Специалисты травмпункта говорят, каждый день на гипсовые повязки уходит больше 15 килограммов гипса. Переломы диагностируются у каждого …