Сегодня, 16 декабря, в 10:00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что «Казавтодор» в связи с резким ухудшением погодных условий (сильный гололед) закрыл движение по всем направлениям Западно-Казахстанской области. Мера коснулась всех дорог республиканского и областного значения для всех видов автотранспорта.
ГУ МЧС по Самарской области призывает водителей, запланировавших поездку в Казахстан, отложить ее до улучшения ситуации. А также быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
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