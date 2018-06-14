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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:21
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Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:02
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Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики
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15 июня 2018, 02:11
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
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15 июня 2018, 10:47
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Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей
Минспорт России продолжит через суд требовать 609 миллионов рублей с ПСО «Казань» - генподрядчика строительства «Самара Арены». Именно в такую сумму ведомство оценило размер неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по госконтракту на сооружение объекта. Министерство обратилось в арбитражный суд …
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14 июня 2018, 05:09
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Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»
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13 июня 2018, 10:52
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«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона
На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий …
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31 мая 2018, 09:03
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Земфире обещают вручить флаг Новороссии на концерте в Москве
Акция запланирована на 25 июля. В этот день Земфира будет выступать на фестивале "Пикник "Афиши" в московском парке "Коломенское".
Общественники возмущены тем, что в Тбилиси певица Земфира развернула флаг Украины. Помимо флага непризнанного государства артистке хотят показать рисунки детей Донбасса, …
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22 июля 2015, 03:24
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Болельщиков самарских «Крыльев Советов» обязали регистрировать баннеры
Самарский клуб «Крылья Советов» опубликовал новый порядок проноса на стадион баннеров, флагов, барабанов и мегафонов. Теперь, чтобы это сделать, будет необходимо подавать заявки от группы болельщиков численностью не менее 20 человек. Все атрибуты должны иметь сертификаты противопожарной безопасности. Если они …
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4 марта 2014, 04:15