В Самаре в ближайшие дни горнопроходческий щит массой 300 тонн и длинной свыше 30 метров у станции метро «Алабинская» начнут постепенно разбирать и извлекать на поверхность. На этом отрезке грунтовые работы завершены. Извлечено около 20 тысяч кубометров грунта.
Перегон от станции «Алабинская» до «Российской» стал самым трудным за всю историю самарского метро. За день получалось продвинуться максимум на 3 метра.
Алексей Хритин, машинист горнопроходческого комплекса: «На этом перегоне была очень сложная порода. Много доломита. Сложные очень геологические условия».
Сейчас под землей и на поверхности трудятся в общей сложности около 200 человек. Впереди укладка контактных кабелей и бетонной плиты, разъединяющей пути. Сейчас поезда ходят к «Алабинской» и обратно по одному пути. И так длится уже 2 года. Для сравнения: в советские времена эту вынужденную меру разрешали использовать максимум год - и не дольше. Слишком опасно.
Александр Балтер, горнопроходчик, директор ООО "Интер-М": «Данные перегонные тоннели от станции метро "Алабинская" для транспортной развязки поездов. В камере съезда они переходят с одного пути на другой и подъезжают к платформенной части "Алабинской" для посадки пассажиров. В какой-то момент, когда со станции «Алабинская» уходят, они идут навстречу другим поездам. Хотя там блок-посты есть».
На Ново-Садовой в этом месте будет котлован диаметром примерно в 10 метров. Он необходим для дальнейшего строительства метро, это технический вход для строителей. Автомобилистам придется его объезжать. Дату фактической сдачи в эксплуатацию станции «Алабинская» метростроевцы не называют. Они и сами не знают, финансирование идет с перебоями.
Юрий Таразанов, главный инженер "ВТС-Метро": «Самые большие трудности - финансирование, потому что этапами получается строить, непоследовательно. Если бы было нормальное финансирование, то уже давно бы стройка закончилась».
Проблемы будут и при строительстве станции метро «Самарская», которая должна появиться в районе площади Славы. На данном отрезке, особенно в районе Полевой, под землей очень много коммуникаций. Мешает всем известное заведение общепита.
Юрий Таразанов, главный инженер "ВТС-Метро": «Все коммуникации попадают в зону котлована, и, чтобы не нарушать эту структуру, необходимо забурить трубы, поставить экран и под сводом, не нарушая Полевой, пройти эректором. На Полевой есть коммуникации на глубине 6 метров. Есть кабельная продукция - газ, водопровод. Есть на глубине 23, 26 метров, между ними пройти эректорным способом, это не проходческий щит, а облегченная конструкция».
Между тем, как уверяют метростроевцы, работы по дороге должны быть завершены уже к сентябрю. И уже этой осенью движение автотранспорта по Ново-Садовой будет таким же, как и 10 лет назад.