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Напомним, по итогам торгов контракт стоимостью 965 миллионов рублей на выполнение работ по завершению возведения станции получила компания "Волгатрансстрой-Метро", которую связывают 

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Сегодня, 30 марта, в Самаре около 18.10, на станции метро «Спортивная» пожилая женщина лет 60-ти, ожидавшая поезда на пассажирской платформе, упала на рельсы, пишет «Комсомольская правда». По словам очевидцев, пенсионерке внезапно стало плохо, она подалась вперед и через мгновение 
30 марта 2016, 11:38
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