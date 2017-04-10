Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро В эти минуты губернатор выступает с ежегодным посланием перед депутатами и жителями области. Глава региона высказал мнение, что в ближайшие годы губерния по-прежнему будет сильно зависеть от нефтяной промышленности, призвал к укреплению сотрудничества с Газпромом.

Меркушкин также посоветовал местным производителям …