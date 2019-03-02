В Самарской области в ДТП с большегрузами за выходные погибли 3 человека По данным ГИБДД, за минувшие выходные в Самарской области произошло два столкновения с участием грузовых автомобилей. Погибли люди.



Первая авария произошла в субботу, 7 февраля. В Искалинском районе водитель вазовского легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с …