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Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге
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2 марта 2019, 11:28
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине
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2 марта 2019, 10:05
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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Баня сгорела в четверг в Сызрани
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1 марта 2019, 10:37
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Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки
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28 февраля 2019, 05:31
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В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»
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22 февраля 2019, 11:14
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Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено
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20 февраля 2019, 11:58
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В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы
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20 февраля 2019, 08:19
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В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку
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19 февраля 2019, 01:27
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В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5
Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной …
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19 февраля 2019, 11:58
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В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»
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18 февраля 2019, 05:17
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«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура
В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на …
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8 февраля 2019, 10:00
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Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти
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7 февраля 2019, 04:43
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Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары
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5 июня 2018, 01:10
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Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре
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31 мая 2018, 03:09
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Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась
Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась …
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13 июля 2017, 10:54
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Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине
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11 июля 2017, 11:05
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«Платон» будет следить за водителями, отключающими бортовые устройства
Водители, временно отключающие бортовые устройства из соображений экономии, теперь не смогут избежать заслуженного наказания. Документ об изменениях в правила взимания платы по системе «Платон» подписан главной кабинета министров.
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29 июня 2017, 12:21
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На ульяновской трассе фура улетела в кювет
На ульяновской трассе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Авария произошла на 24 километре автодороги «Димитровград-Тольятти» в Мелекесском районе.
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16 июня 2017, 05:21
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Водитель «Приоры» погиб в ДТП с большегрузом MAN под Самарой - подробности
Авария произошла в ночь на 8 февраля, примерно в 01:40, в Красноярском районе. На 64-м километре автодороги Самара – Ульяновск столкнулись Lada Priora и грузовик MAN. Водитель «Приоры» погиб. Ему был 31 год.
По версии полиции, автомобилист на …
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9 февраля 2015, 04:18
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В Самарской области в ДТП с большегрузами за выходные погибли 3 человека
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9 февраля 2015, 10:43
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