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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге

Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге

Вечером, 1 марта в Сызрани произошло ДТП. В районе ТЦ «Океан» автоледи за рулем вазовской «двенадцатой» решила свернуть налево, на улицу Макаренко. В это время наперерез легковушке двигался «КамАЗ». Женщина попыталась «проскочить» перед грузовиком, но маневр не удался. В итоге 
2 марта 2019, 11:28
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала 
2 марта 2019, 10:05
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
1 марта 2019, 04:49
Баня сгорела в четверг в Сызрани

Баня сгорела в четверг в Сызрани

Вечером, 28 февраля крупный пожар произошел в Сызрани. В 22:00 поступило сообщение о том, что на улице Хабаровской загорелась баня, расположенная рядом с домом №18. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Для тушения огня привлекли 20 человек и 6 
1 марта 2019, 10:37
Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Жители Сызрани засняли очаровательную белку в Юго-Западном районе города. Удивительно, но пушистая красотка не пугается мужчины с камерой, а с удовольствием позирует и лакомится семечками, которые рассыпали по ее кормушке. Автор видео - житель Сызрани Василий Артюшин частенько снимает ролики 
28 февраля 2019, 05:31
В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»

В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»

В четверг, 21 февраля, в Самарской области ограничили движение по трассе в Кинель-Черкасском районе. С 15:30 из-за погодных условий было ограничено движение транспорта на трассе «Березняки — Новые Ключи», сообщили в АСАДО. Напомним, что накануне вечером в регионе из-за снегопада, 
22 февраля 2019, 11:14
Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Хорошие новости для водителей: движение всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от федеральной трассы М-5 «Урал» восстановлено в полном объеме. Временное ограничение на участке от 97 до 129 километра автомобильной дороги отменили с 09:00 среды, 20 февраля, сообщили 
20 февраля 2019, 11:58
В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы

В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы

В конце марта планируется запустить новый автобусный маршрут от «Кошелев Парка» к стадиону «Самара Арена». Маршрут пройдет через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона «Самара Арена», где можно будет пересесть на 
20 февраля 2019, 08:19
В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку

В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку

В Самаре будет продлено время работы автобусного маршрута № 229, который курсирует от улицы Транзитной в Зубчаниновке до Центрального автовокзала. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, последний автобус будет уходить в Зубчаниновку с площади Кирова в 22:20. 

- В настоящее 
19 февраля 2019, 01:27
В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5

В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5

Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной 
19 февраля 2019, 11:58
В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В понедельник, 18 февраля, было временно закрыто движение для автотранспорта на 869 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. Ограничение действует с 14:30. Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», спецслужбы устраняют последствия ДТП с участием фуры.
 
18 февраля 2019, 05:17
«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на 
8 февраля 2019, 10:00
Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

В Самарской области из-за сильного снегопада временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал». Временное ограничение движения для грузовиков введено с 15:30 четверга, 7 февраля. Транзитному транспорту советуют не проезжать участок с 890 по 976 км – от Сызрани до Тольятти. 
7 февраля 2019, 04:43
Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Под Самарой иномарка Daewoo 
5 июня 2018, 01:10
Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре

Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре

В Самаре неизвестный водитель насмерть сбил человека на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда и скрылся с места ДТП. Это произошло в четверг, 31 мая, около часа дня. По предварительным данным, на пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте, наехала 
31 мая 2018, 03:09
Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Под Сызранью столкнулись Toyota и Renault Duster: 73-летняя бабушка скончалась

Сегодня, 13 июля, около 12:00 в районе 920-го километра трассы М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП.
 
Как передает «КТВ Луч», на повороте на село Мироново столкнулись Toyota с номерами Республики Хакасия и Renault Duster. По предварительным данным, Toyota двигалась 
13 июля 2017, 10:54
Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

Под Самарой машина врезалась в детей, торговавших ягодами на обочине

9-летний мальчик скончался на месте. Еще пострадала девочка. Она госпитализирована.
11 июля 2017, 11:05
«Платон» будет следить за водителями, отключающими бортовые устройства

«Платон» будет следить за водителями, отключающими бортовые устройства

Водители, временно отключающие бортовые устройства из соображений экономии, теперь не смогут избежать заслуженного наказания. Документ об изменениях в правила взимания платы по системе «Платон» подписан главной кабинета министров.
Как следует из опубликованного на правительственном портале постановления, в случае, когда при 

29 июня 2017, 12:21
На ульяновской трассе фура улетела в кювет

На ульяновской трассе фура улетела в кювет

На ульяновской трассе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Авария произошла на 24 километре автодороги «Димитровград-Тольятти» в Мелекесском районе.
По сведениям Госавтоинспекции, 27-летний водитель грузового транспортного средства SСАNIА, в составе полуприцепа, не справился с управлением и совершил съезд в 

16 июня 2017, 05:21
Водитель «Приоры» погиб в ДТП с большегрузом MAN под Самарой - подробности

Водитель «Приоры» погиб в ДТП с большегрузом MAN под Самарой - подробности

Авария произошла в ночь на 8 февраля, примерно в 01:40, в Красноярском районе. На 64-м километре автодороги Самара – Ульяновск столкнулись Lada Priora и грузовик MAN. Водитель «Приоры» погиб. Ему был 31 год.

По версии полиции, автомобилист на 
9 февраля 2015, 04:18
В Самарской области в ДТП с большегрузами за выходные погибли 3 человека

В Самарской области в ДТП с большегрузами за выходные погибли 3 человека

По данным ГИБДД, за минувшие выходные в Самарской области произошло два столкновения с участием грузовых автомобилей. Погибли люди.
 
Первая авария произошла в субботу, 7 февраля. В Искалинском районе водитель вазовского легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с 
9 февраля 2015, 10:43
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