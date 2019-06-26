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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

Жителям Куйбышевского района Самары пообещали увеличить количество транспорта, курсирующего до исторического центра. По информации городского департамента транспорта, речь идет о двух маршрутах. 
 
- Количество подвижного состава на маршрутах № 26, 66 будет увеличено, а на маршруте № 80 работают три автобуса, 
26 июня 2019, 04:03
В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории

В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. 
26 июня 2019, 03:06
Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях

Этим летом в Самарской области работают более 600 лагерей дневного пребывания. В них отдыхают почти 53 тысячи детей - это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Насколько там безопасно, проверяют не только надзорные органы, но и общественный контроль. 
26 июня 2019, 02:34
В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров

В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный 
26 июня 2019, 02:07
В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца

В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца

Беспечность родителей привела к трагедии в США. Все произошло в понедельник в городе Сан-Бернардино. Двое братьев-близнецов остались дома одни. В какой-то момент в руках одного из мальчиков оказалось заряженное ружье, принадлежащее родителям. Почему оружие хранилось в открытом доступе, неизвестно. Парнишка 
26 июня 2019, 01:53
В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе

Во вторник, 25 июня, легковушка не смогла разъехаться с мини-трактором в Самарской области. В 22:21 27-летний водитель ехал по 21 километру трассы Борма – Кошки - Погрузная на ВАЗ 2105. Парень направлялся со стороны Самары в Кошки, но нарушил правила, 
26 июня 2019, 01:44
Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде произошла 24 июня. В 13:20 стало известно, что спасатели извлекли 
25 июня 2019, 08:21
Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Случай нападения животного на людей был зафиксирован в Междучеренческе под Сызранью. Местные жители пожалели бродячую кошку и подкармливали ее, она прижилась во дворе и охотно играла с 11-летним мальчиком – сыном хозяев дома. Но в какой-то момент ласковая кошечка превратилась 
25 июня 2019, 05:31
Пожилому самарцу отрезало голову на станции Кряж

Пожилому самарцу отрезало голову на станции Кряж

В понедельник вечером, 24 июня, в районе станции Кряж в столице 63-го региона случилась трагедия. Грузовой поезд сбил пожилого мужчину, который погиб на месте происшествия - ему отрезало голову. Как отметили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, личность этого человека пока не 
25 июня 2019, 02:50
В самарском селе действовала радикальная религиозная группа

В самарском селе действовала радикальная религиозная группа

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что в селе Ивашевка Сызранского района без уведомления Минюста РФ действовала религиозная группа. Лидером ее был выходец из одной из среднеазиатских республик. Члены группы собирались в молельной комнате, ее использовали для совершения религиозных обрядов 
20 июня 2019, 10:52
В Великобритании мужчину осудили за хранение пистолета, изготовленного на 3D-принтере

В Великобритании мужчину осудили за хранение пистолета, изготовленного на 3D-принтере

В Британии впервые вынесли приговор мужчине за хранение оружия, изготовленного на 3D-принтере. Под уголовное преследование попал 26-летний житель Лондона Тендаи Мусуере. В 2017 году у него нашли «напечатанные» части пистолета. Молодой человек пояснил, что оружие ему понадобилось для съемок фильма 
20 июня 2019, 10:22
Тест: что вы знаете об автомате Калашникова?

Тест: что вы знаете об автомате Калашникова?

Ровно 70 лет назад, 18 июня 1949 года, на вооружение советской армии и флота был принят автомат Калашникова. Эта дата считается официальным днем рождения оружия, которому было суждено стать лучшим в XX веке. Специально к этому дню мы подготовили тест, 
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Тест на знание личностей из советской истории: угадайте легендарного конструктора по портрету

Тест на знание личностей из советской истории: угадайте легендарного конструктора по портрету

Руководство Советского Союза уделяло много внимания укреплению обороноспособности страны. Именно поэтому в СССР создавались все условия для того, чтобы талантливые конструкторы смогли проявить себя в деле. Благодаря их работе отечественное оружие и техника заслужили мировую известность, зарекомендовав себя во множестве 
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Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок

Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок

В Самаре вынесли приговор местному жителю, у которого нашли настоящий арсенал оружия. Суд избрал ему наказание - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу. Ранее сотрудники Управления ФСБ России по 
21 мая 2019, 11:48
Видео: в Самарской области прикрыли подпольный покерный клуб в кафе

Видео: в Самарской области прикрыли подпольный покерный клуб в кафе

В Кинеле силовики прикрыли незаконный покерный клуб в одном из городских кафе. Полицейские пришли туда при силовой поддержке сотрудников СОБР «ОМЕГА» регионального Управления Росгвардии и, действительно, в развлекательном заведении проводились азартные игры. Правоохранители установили предположительного организатора покерного клуба — 35-летнего 
13 мая 2019, 11:19
В Самарской области радикальные исламисты организовали молельную комнату в кафе

В Самарской области радикальные исламисты организовали молельную комнату в кафе

Сотрудники Управления ФСБ выяснили, что в одном из кафе в поселке Алексеевка Кинельского района действует религиозная группа - без соответствующих уведомлений Минюста РФ и Регионального духовного управления мусульман. Ее лидером являлся 47-летний гражданин России. По данным правоохранителей, члены религиозной группы 
5 апреля 2019, 11:25
В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске осудили местного жителя Владимира Наумова. Его обвиняли в незаконном хранении оружия.

Арсенал был обнаружен у мужчины на даче. Там он хранил целую коллекцию раритетного боевого оружия. Сотрудники ФСБ изъяли у него револьвер Наган, испанский пистолет Star, а также 188 

28 февраля 2019, 11:00
Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани

Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани

В Сызрань вызывали саперов из Тольятти. Во вторник, 8 мая, в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обнаружении предметов, похожих на артиллерийские снаряды. Их в поселке Сердовино обнаружил житель Сызрани на территории бывших складов сердовинского арсенала, сообщает «Меленькая 
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ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства

Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
Как следует 

20 декабря 2017, 05:07
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