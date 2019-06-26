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В Самаре добавят автобусы на маршруты № 26 и 66
Жителям Куйбышевского района Самары пообещали увеличить количество транспорта, курсирующего до исторического центра. По информации городского департамента транспорта, речь идет о двух маршрутах.
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26 июня 2019, 04:03
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В Самаре депутаты выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории
В эти минуты в городской Думе Самары проходит заседание Совета по патриотическому воспитанию под руководством спикера Алексея Дегтева. Уже прозвучало несколько предложений, которые касаются воспитания любви к Родине среди молодежи. В частности, парламентарии выступили за введение обязательного ЕГЭ по истории. …
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26 июня 2019, 03:06
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Эксперты рассказали, какие нарушения находят в самарских детских лагерях
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26 июня 2019, 02:34
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В Самаре уничтожат более 34 километров сетей, которые забрали у браконьеров
В Самаре должны уничтожить более 3000 незаконных орудий добычи рыбы. Все эти предметы, в том числе 34 километра сетей, хранились на складах Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Их изъяли у нарушителей во время рейдов сотрудники ведомства. Куйбышевский районный …
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26 июня 2019, 02:07
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В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца
Беспечность родителей привела к трагедии в США. Все произошло в понедельник в городе Сан-Бернардино. Двое братьев-близнецов остались дома одни. В какой-то момент в руках одного из мальчиков оказалось заряженное ружье, принадлежащее родителям. Почему оружие хранилось в открытом доступе, неизвестно. Парнишка …
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26 июня 2019, 01:53
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В Самарской области 81-летний пенсионер без прав попал в ДТП на мини-тракторе
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26 июня 2019, 01:44
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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде произошла 24 июня. В 13:20 стало известно, что спасатели извлекли …
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25 июня 2019, 08:21
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Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына
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25 июня 2019, 05:31
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Пожилому самарцу отрезало голову на станции Кряж
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25 июня 2019, 02:50
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В самарском селе действовала радикальная религиозная группа
Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что в селе Ивашевка Сызранского района без уведомления Минюста РФ действовала религиозная группа. Лидером ее был выходец из одной из среднеазиатских республик. Члены группы собирались в молельной комнате, ее использовали для совершения религиозных обрядов …
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20 июня 2019, 10:52
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В Великобритании мужчину осудили за хранение пистолета, изготовленного на 3D-принтере
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20 июня 2019, 10:22
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Тест: что вы знаете об автомате Калашникова?
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18 июня 2019, 12:45
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Тест на знание личностей из советской истории: угадайте легендарного конструктора по портрету
Руководство Советского Союза уделяло много внимания укреплению обороноспособности страны. Именно поэтому в СССР создавались все условия для того, чтобы талантливые конструкторы смогли проявить себя в деле. Благодаря их работе отечественное оружие и техника заслужили мировую известность, зарекомендовав себя во множестве …
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3 июня 2019, 02:35
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Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок
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21 мая 2019, 11:48
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Видео: в Самарской области прикрыли подпольный покерный клуб в кафе
В Кинеле силовики прикрыли незаконный покерный клуб в одном из городских кафе. Полицейские пришли туда при силовой поддержке сотрудников СОБР «ОМЕГА» регионального Управления Росгвардии и, действительно, в развлекательном заведении проводились азартные игры. Правоохранители установили предположительного организатора покерного клуба — 35-летнего …
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13 мая 2019, 11:19
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В Самарской области радикальные исламисты организовали молельную комнату в кафе
Сотрудники Управления ФСБ выяснили, что в одном из кафе в поселке Алексеевка Кинельского района действует религиозная группа - без соответствующих уведомлений Минюста РФ и Регионального духовного управления мусульман. Ее лидером являлся 47-летний гражданин России. По данным правоохранителей, члены религиозной группы …
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5 апреля 2019, 11:25
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В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия
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28 февраля 2019, 11:00
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Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани
В Сызрань вызывали саперов из Тольятти. Во вторник, 8 мая, в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обнаружении предметов, похожих на артиллерийские снаряды. Их в поселке Сердовино обнаружил житель Сызрани на территории бывших складов сердовинского арсенала, сообщает «Меленькая …
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10 мая 2018, 10:01
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ВЦИОМ: Россияне назвали самые эффективные силовые ведомства
Граждане Российской Федерации считают наиболее эффективными силовыми структурами Министерство обороны, МЧС и всех работников органов безопасности. К профессиональному празднику последних ВЦИОМ приурочил масштабный опрос. Как оказалось, более половины граждан (62%) хотели бы видеть в рядах силовиков своих детей.
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20 декабря 2017, 05:07
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