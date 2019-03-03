Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в полицию Тольятти обратился местный 32-летний житель. Он сообщил о том, что на улице у него случился конфликт с незнакомцем. Завязалась драка, во время которой более крупный и сильный злодей отобрал у мужчины имущество. Ущерб пострадавший оценил в 27 тысяч рублей.
Со слов потерпевшего был составлен фоторобот, в котором полицейские узнали 29-летнего молодого человека, который раньше попадал в их поле зрения. Подозреваемого задержали, он сознался в преступлении.
Похищенное имущество возвращено законному собственнику. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
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