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Материалы по теме:

В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр

В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр

В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме 
14 июня 2019, 02:28
В Самарской области планируется вдвое увеличить объемы экспорта сельхозпродукции

В Самарской области планируется вдвое увеличить объемы экспорта сельхозпродукции

В Тольятти прошла первая межрегиональная конференция-форум "Зерно Поволжья - 2019". В ней приняли участие агропроизводители и зернотрейдеры не только Самарской области, но и соседних регионов. На мероприятие зарегистрировались около 200 человек. Среди основных вопросов, которые обсудили: увеличение объемов экспорта 
14 июня 2019, 12:20
В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб

В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб

В четверг, 13 июня, в Самаре произошла авария с пострадавшим. В 02:30 18-летний водитель, который получил права менее года назад, ехал на иномарке «Фольксваген» по улице Промышленности в направлении Партизанской. По предварительной версии, легковушка парня скатилась на обочину и врезалась 
14 июня 2019, 12:57
Выяснилось, почему сливался кипяток в озеро Леснуха

Выяснилось, почему сливался кипяток в озеро Леснуха

Стала известна причина, по которой в озеро Леснуха на 5-й просеке сливалась горячая вода и над ним стоял пар. На слив кипятка пожаловались местные жители, они переживали, не повредит ли он флоре и фауне озера — ведь там живут утки, 
14 июня 2019, 11:03
В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса

В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса

В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из 
14 июня 2019, 08:16
В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В среду, 12 июня, аварией закончилась поездка байкера из Сызрани. В 05:10 19-летний парень, у которого не было водительского удостоверения, ехал на мотоцикле «Хонда» по проспекту Гагарина со стороны проспекте 50 лет Октября. Он направлялся к проспекту Королева, но превысил 
13 июня 2019, 04:02
В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта 
13 июня 2019, 02:00
Более половины россиян покупают товары со скидками

Более половины россиян покупают товары со скидками

Доля россиян, покупающих товары со скидками, по итогам 2018 года достигла 51 процента. К такому выводу пришли исследователи из Ipsos Comcon. Для сравнения: в 2016 году показатель был на уровне 41 процента, а годом позже - 45-ти. Увлечение акциями приводит 

13 июня 2019, 11:48
Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась

Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась

Долговая нагрузка на семьи с детьми выросла на 25%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Высшей школой экономики.

По данным за III квартал 2018 года, семьи с детьми тратили на обслуживание кредитов по 2,5 тысячи рублей в месяц на 
6 июня 2019, 12:18
В Самарской области приставы закрыли кафе из-за бактерий

В Самарской области приставы закрыли кафе из-за бактерий

В селе Елховка Самарской области судебные приставы на два месяца приостановили работу местного кафе из-за нарушения санитарных норм. Во время проверки выяснилось, что владелец точки общепита допустил несколько нарушений, специалисты установили, что найденные на объектах внешней среды бактерии могут привести 
6 июня 2019, 08:32
Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Жительница Автограда компенсировала соседке ущерб за затопленную квартиру, когда чуть не потеряла свою иномарку. История началась с того, что жительница Тольятти обратилась в суд - она требовала компенсацию за отвалившиеся обои и вздувшийся ламинат. Квартиру женщины затопили соседи сверху. По 
4 июня 2019, 12:46
Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани едва не потерял свою машину из-за долга в 96 тысяч рублей. Эти деньги он не заплатил за предоставление бытовых услуг от местного бизнесмена. Предприниматель свою сторону договора выполнил, но платы так и не дождался. Он обратился в суд, 
28 мая 2019, 02:51
Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник 
16 мая 2019, 11:28
«Крылья Советов» погасили долг перед Андреем Тихоновым

«Крылья Советов» погасили долг перед Андреем Тихоновым

Самарские «Крылья Советов» полностью погасили свой долг перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. 

- Да, передо мной рассчитались, претензий больше нет, — цитирует слова Андрея Тихонова news.sportbox.ru. Напомним, что ранее экс-наставник волжан обратился в палату по разрешению 
14 мая 2019, 03:12
Самарская фирма задолжала своим сотрудникам 16 миллионов рублей

Самарская фирма задолжала своим сотрудникам 16 миллионов рублей

Сотрудники регионального управления службы судебных приставов смогли добиться подвижек с делом одного из крупных должников. Речь идет об одном из самарских предприятий, которое долгое время не выплачивало своим сотрудникам заработную плату. У фирмы накопился долг на 16 миллионов рублей.

Приставы направились 

7 мая 2019, 10:21
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