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В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр
В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме …
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14 июня 2019, 02:28
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В Самарской области планируется вдвое увеличить объемы экспорта сельхозпродукции
В Тольятти прошла первая межрегиональная конференция-форум "Зерно Поволжья - 2019". В ней приняли участие агропроизводители и зернотрейдеры не только Самарской области, но и соседних регионов. На мероприятие зарегистрировались около 200 человек. Среди основных вопросов, которые обсудили: увеличение объемов экспорта …
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14 июня 2019, 12:20
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В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб
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14 июня 2019, 12:57
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Выяснилось, почему сливался кипяток в озеро Леснуха
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14 июня 2019, 11:03
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В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса
В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из …
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14 июня 2019, 08:16
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В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение
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13 июня 2019, 04:02
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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой
На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта …
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13 июня 2019, 02:00
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Более половины россиян покупают товары со скидками
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13 июня 2019, 11:48
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Долговая нагрузка на российские семьи с детьми повысилась
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6 июня 2019, 12:18
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В Самарской области приставы закрыли кафе из-за бактерий
В селе Елховка Самарской области судебные приставы на два месяца приостановили работу местного кафе из-за нарушения санитарных норм. Во время проверки выяснилось, что владелец точки общепита допустил несколько нарушений, специалисты установили, что найденные на объектах внешней среды бактерии могут привести …
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6 июня 2019, 08:32
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Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто
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4 июня 2019, 12:46
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Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги
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28 мая 2019, 02:51
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Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч
Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник …
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16 мая 2019, 11:28
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«Крылья Советов» погасили долг перед Андреем Тихоновым
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14 мая 2019, 03:12
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Самарская фирма задолжала своим сотрудникам 16 миллионов рублей
Сотрудники регионального управления службы судебных приставов смогли добиться подвижек с делом одного из крупных должников. Речь идет об одном из самарских предприятий, которое долгое время не выплачивало своим сотрудникам заработную плату. У фирмы накопился долг на 16 миллионов рублей.
Приставы направились …
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7 мая 2019, 10:21
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