В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии … Во вторник, 30 октября, примерно в 10:00 в Тольятти из квартиры в больницу была доставлена годовалая девочка с серьезными травмами. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Следственный отдел Автозаводского района возбудил уголовное