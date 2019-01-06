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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.

Современный диагностический центр 

13 марта 2018, 10:15
Поле конопли площадью 1 га обнаружили возле детского центра в Самаре

Поле конопли площадью 1 га обнаружили возле детского центра в Самаре

Наркополицейские выявили очаг дикорастущей конопли в Куйбышевском районе Самары в ходе операции «Мак-2014». Поле площадью более 1 гектара находилось вдоль Уральского шоссе рядом с детским оздоровительно-образовательным центром «Арго». Неподалеку находится ещё несколько баз отдыха и оздоровительных учреждений для несовершеннолетних, сообщили 

25 сентября 2014, 02:00
В Самаре рядом с колонией задержали наркокурьера

В Самаре рядом с колонией задержали наркокурьера

Полицейские изъяли крупную партию героина возле одного из самарских исправительных учреждений. Сверток с героином массой 41 грамм был изъят у 35-летнего мужчины в Куйбышевском районе Самары.  Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный проживает в городе Новокуйбышевске, работает слесарем в одной 

6 декабря 2013, 04:23
Самарские полицейские изъяли 26 граммов героина

Самарские полицейские изъяли 26 граммов героина

Сотрудники ДПС изъяли крупную партию наркотиков. В Куйбышевском районе Самары полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 22-летнего жителя города Новокуйбышевска. В машине также находился пассажир. Как сообщается на сайте областной полиции, он вел себя подозрительно и не был пристегнут ремнем 

2 декабря 2013, 11:21
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