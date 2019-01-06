|
Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары
В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.
Современный диагностический центр …
|
13 марта 2018, 10:15
|
Поле конопли площадью 1 га обнаружили возле детского центра в Самаре
Наркополицейские выявили очаг дикорастущей конопли в Куйбышевском районе Самары в ходе операции «Мак-2014». Поле площадью более 1 гектара находилось вдоль Уральского шоссе рядом с детским оздоровительно-образовательным центром «Арго». Неподалеку находится ещё несколько баз отдыха и оздоровительных учреждений для несовершеннолетних, сообщили …
|
25 сентября 2014, 02:00
|
В Самаре рядом с колонией задержали наркокурьера
Полицейские изъяли крупную партию героина возле одного из самарских исправительных учреждений. Сверток с героином массой 41 грамм был изъят у 35-летнего мужчины в Куйбышевском районе Самары. Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный проживает в городе Новокуйбышевске, работает слесарем в одной …
|
6 декабря 2013, 04:23
|
Самарские полицейские изъяли 26 граммов героина
Сотрудники ДПС изъяли крупную партию наркотиков. В Куйбышевском районе Самары полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 22-летнего жителя города Новокуйбышевска. В машине также находился пассажир. Как сообщается на сайте областной полиции, он вел себя подозрительно и не был пристегнут ремнем …
|
2 декабря 2013, 11:21