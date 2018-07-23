4
13
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02. 
 
Напомним, 
23 июля 2018, 08:58
Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника

Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника

В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Этого человека обвиняют в попытке убийства, нападении на фельдшера «скорой помощи», а также в попытке сопротивления сотрудникам Росгвардии.

По версии следствия, 24 января мужчина находился в квартире 
20 июля 2018, 05:47
В блогах:

В блогах: "Украли деньги с карты? Сами виноваты!"

Анна Самойленко пожаловалась в "Фейсбуке" на Сбербанк.

"Сегодня мою маму обокрали мошенники, - пишет автор. - Они позвонили маме и, представившись сотрудниками Сбербанка, сняли с карты все ее накопления. В банке отказались делать отмену платежа, сказав, что «сами 
20 июля 2018, 05:08
Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора

Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора

Куйбышевский следственный отдел в Самаре закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, в июне администратор одного из городских кафе передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора. 
20 июля 2018, 04:27
Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка

Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка

Суд Сызрани рассмотрел уголовное дело, в котором фигурировали наркотики. Как оказалось, дилер продал своему клиенту героин в отделении Сбербанка.

Мужчина заказал партию запрещенных веществ на 3000 рублей по телефону, а драгдилер назначил ему встречу в отделении кредитного учреждения. По 
15 июля 2018, 11:47
Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались 

25 мая 2018, 11:29
Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

В Самаре полицейские нашли тайник с крупной партией наркотиков. Более двух килограммов запрещенного вещества синтетического происхождения было спрятано около здания на проспекте Кирова. Выявить тайник удалось в ходе расследования по делу 26-летней жительницы Самары. Она была задержана в январе в 

21 мая 2018, 10:35
У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.

После 

17 мая 2018, 10:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх