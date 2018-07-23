|
Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре
Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02.
|
23 июля 2018, 08:58
|
Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника
В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Этого человека обвиняют в попытке убийства, нападении на фельдшера «скорой помощи», а также в попытке сопротивления сотрудникам Росгвардии.
По версии следствия, 24 января мужчина находился в квартире …
|
20 июля 2018, 05:47
|
В блогах: "Украли деньги с карты? Сами виноваты!"
Анна Самойленко пожаловалась в "Фейсбуке" на Сбербанк.
"Сегодня мою маму обокрали мошенники, - пишет автор. - Они позвонили маме и, представившись сотрудниками Сбербанка, сняли с карты все ее накопления. В банке отказались делать отмену платежа, сказав, что «сами …
|
20 июля 2018, 05:08
|
Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора
Куйбышевский следственный отдел в Самаре закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, в июне администратор одного из городских кафе передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора. …
|
20 июля 2018, 04:27
|
Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка
|
15 июля 2018, 11:47
|
Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей
На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались …
|
25 мая 2018, 11:29
|
Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре
|
21 мая 2018, 10:35
|
У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики
На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.
После …
|
17 мая 2018, 10:18