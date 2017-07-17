С января по июль у заключенных Самарской области изъяли 300 мобильных телефонов, 500 литров алкоголя и 1,5 кг наркотиков. Региональное Управление Федеральной Службы исполнения наказаний отчиталось о работе в первом полугодии. По данным ведомства, в колониях области в этом году не зафиксировано ни одного побега. Несмотря на значительное количество выявленных запрещенных предметов, работники исправительной системы отмечают, что осужденные стали реже употреблять спиртное и психотропные вещества. На треть снизилось число телефонных мошенничеств. За 6 месяцев задержали 97 человек, которые пытались пронести запрещенные предметы. В отношении восьми из них возбудили уголовные дела.
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Самарским лыжникам подбросили наркотики
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13 июля 2017, 11:52
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Алкоголь поможет благоустроить самарские дворы
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Минздрав озвучил инициативу ограничить скрытую рекламу спиртных напитков в телепередачах и фильмах. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на Стратегию формирования здорового образа жизни населения страны.
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10 июля 2017, 10:03
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Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам
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4 июля 2017, 02:06
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Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом
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30 июня 2017, 10:04
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Самарская область в лидерах антирейтинга по количеству наркозависимых
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26 июня 2017, 04:01
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Мягкую плитку для детских площадок будут выпускать самарские заключенные
В самарской исправительной колонии №26 освоили производство тротуарной плитки из резиновой крошки. Такое покрытие, в отличие от обычной кафельной плитки, считается травмобезопасным. Его укладывают на детских и спортивных площадках, используют для отделки дворов, дорожек и пандусов для инвалидов, сообщили ГУФСИН …
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22 июня 2017, 08:00
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В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия
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13 июня 2017, 12:35
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Некому сидеть: В Нидерландах закроют 5 тюрем из-за недостатка заключенных
В Нидерландах вследствие недостатка заключенных собираются закрыть 5 исправительных учреждений. Сделать это власти намерены до конца лета, сообщает De Telegraaf.
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1 июня 2017, 03:21
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Младенцы за решеткой
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1 июня 2017, 02:59
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Криминал перепишут: в странах СНГ появится единая база данных зеков
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12 мая 2017, 03:21
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Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики
Прокуратура Самары вместе с ДНД провела рейды в Самаре для выявления рекламы наркотиков на фасадах.
Выяснилось, что на домах в Октябрьском, Ленинском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Самарском районах размещена реклама запрещенных веществ и интернет-магазинов, где их можно купить.
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6 мая 2017, 04:00
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Сотрудники самарской колонии перехватили спирт для заключенных
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2 мая 2017, 04:16
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Отсидел – получи деньги: экс-заключенным предложат «подъемные»
В России предложили выдавать освободившимся заключённым по 50 тысяч рублей для «обустройства жизни в переходный период». Это поможет избегать рецидивов в первые месяцы «нахождения на воле», аргументируют авторы инициативы из Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Сейчас от 50 до 80 процентов …
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25 апреля 2017, 01:59
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Российских заключенных будут отпускать на свидания?
В Госдуму внесен законопроект о порядке предоставления свиданий для осужденных в колониях особого режима в строгих условиях. Документ устанавливает право на одно длительное свидание в год.
Как отмечается в сопроводительной записке, это поможет сохранению семейных и других общественно полезных связей для …
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21 апреля 2017, 03:16
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В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО
Инициатором стал общественный совет при областном управлении уголовно-исполнительной системы. Более 50 офицеров вместе с женами и детьми провели выходные вместе. Мужчинам показали короткометражный сатирический фильм с комментариями киноведа Андрея Волкова. Для женщин провели мастер-класс по искусству ландшафтного дизайна и флористики. …
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3 апреля 2017, 07:26