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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарским лыжникам подбросили наркотики

Самарским лыжникам подбросили наркотики

В Самаре около лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий нашли тайник с наркотиками. Психотропные вещества были обнаружены в специально оборудованном укрытии под землей всего в пятистах метрах от точки сбора лыжников. Изъятие 1 июля провели сотрудники регионального управления ФСБ. Изъято 

13 июля 2017, 11:52
Алкоголь поможет благоустроить самарские дворы

Алкоголь поможет благоустроить самарские дворы

Средства, собранные с акцизов на алкоголь, будут направляться на благоустройство микрорайонов. Об этом шла речь на координационном совете по безопасности при губернаторе Самарской области Николае Меркушкине. Всего за прошлый год в региональный бюджет поступило почти 135 миллионов рублей налоговых отчислений. 

11 июля 2017, 10:28
Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Минздрав озвучил инициативу ограничить скрытую рекламу спиртных напитков в телепередачах и фильмах. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на Стратегию формирования здорового образа жизни населения страны.
Как отмечают в министерстве, данная программа включает «одну из задач, целью которой в 

10 июля 2017, 10:03
Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.

Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 
4 июля 2017, 02:06
Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом

Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом

Как пишет «КТВ-Луч», инцидент случился вчера, 29 июня, около 23:00 в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина. Подвыпивший мужчина повздорил со своей супругой, после чего решился на неожиданную провокацию. Сызранец закрылся в квартире, открыл газ на кухне 
30 июня 2017, 10:04
Самарская область в лидерах антирейтинга по количеству наркозависимых

Самарская область в лидерах антирейтинга по количеству наркозависимых

В расчете на 100 тысяч населения - 311 наркоманов. Это данные областного минздрава по итогам прошлого года. Этот показатель в нашем регионе выше, чем средний показатель в Приволжском федеральном округе и России. Между тем, число наркопотребителей по официальной статистке падает. 

26 июня 2017, 04:01
Мягкую плитку для детских площадок будут выпускать самарские заключенные

Мягкую плитку для детских площадок будут выпускать самарские заключенные

В самарской исправительной колонии №26 освоили производство тротуарной плитки из резиновой крошки. Такое покрытие, в отличие от обычной кафельной плитки, считается травмобезопасным. Его укладывают на детских и спортивных площадках, используют для отделки дворов, дорожек и пандусов для инвалидов, сообщили ГУФСИН 

22 июня 2017, 08:00
В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия

В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия

В Госдуме предложили пожизненно лишать права на владение оружием за его ношение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас санкция за это составляет всего от одного до двух лет. Депутаты также намерены рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение 

13 июня 2017, 12:35
Некому сидеть: В Нидерландах закроют 5 тюрем из-за недостатка заключенных

Некому сидеть: В Нидерландах закроют 5 тюрем из-за недостатка заключенных

В Нидерландах вследствие недостатка заключенных собираются закрыть 5 исправительных учреждений. Сделать это власти намерены до конца лета, сообщает De Telegraaf.
Этот процесс приведет к сокращению свыше 2600 сотрудников пенитенциарной системы. Как сообщается, четыре года назад в Нидерландах уже прекратили свою 

1 июня 2017, 03:21
Младенцы за решеткой

Младенцы за решеткой

В первый день лета отмечается относительно новый праздник, появившийся в 2013 году - это Всемирный день родителей. Которых, как известно, не выбирают.
И тут, справедливости ради, хочется вспомнить народную мудрость: "От сумы и от тюрьмы не зарекайся". По данным ФСИН, 

1 июня 2017, 02:59
Криминал перепишут: в странах СНГ появится единая база данных зеков

Криминал перепишут: в странах СНГ появится единая база данных зеков

Единая база учета осужденных за тяжкие преступления, в частности за терроризм, совершенных в странах СНГ, может появиться уже в 2017 году. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на замруководителя ФСИН Валерия Максименко.
По словам чиновника, появление такой базы сейчас 

12 мая 2017, 03:21
Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики

Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики

Прокуратура Самары вместе с ДНД провела рейды в Самаре для выявления рекламы наркотиков на фасадах.
 
Выяснилось, что на домах в Октябрьском, Ленинском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Самарском районах размещена реклама запрещенных веществ и интернет-магазинов, где их можно купить.
6 мая 2017, 04:00
Сотрудники самарской колонии перехватили спирт для заключенных

Сотрудники самарской колонии перехватили спирт для заключенных

В Самарской области сотрудники исправительной колонии №10 перехватили спирт для заключенных. По данным регионального ГУФСИН, гражданин, ранее отбывавший наказание в учреждении, пытался перебросить на его территорию двенадцать ПЭТ-бутылок. Каждая объемом по пол-литра. Внутри находилась спиртосодержащая жидкость. В обстоятельствах инцидента разбираются. 
2 мая 2017, 04:16
Отсидел – получи деньги: экс-заключенным предложат «подъемные»

Отсидел – получи деньги: экс-заключенным предложат «подъемные»

В России предложили выдавать освободившимся заключённым по 50 тысяч рублей для «обустройства жизни в переходный период». Это поможет избегать рецидивов в первые месяцы «нахождения на воле», аргументируют авторы инициативы из Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Сейчас от 50 до 80 процентов 

25 апреля 2017, 01:59
Российских заключенных будут отпускать на свидания?

Российских заключенных будут отпускать на свидания?

В Госдуму внесен законопроект о порядке предоставления свиданий для осужденных в колониях особого режима в строгих условиях. Документ устанавливает право на одно длительное свидание в год.

Как отмечается в сопроводительной записке, это поможет сохранению семейных и других общественно полезных связей для 

21 апреля 2017, 03:16
В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО

В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО

Инициатором стал общественный совет при областном управлении уголовно-исполнительной системы. Более 50 офицеров вместе с женами и детьми провели выходные вместе. Мужчинам показали короткометражный сатирический фильм с комментариями киноведа Андрея Волкова. Для женщин провели мастер-класс по искусству ландшафтного дизайна и флористики. 

3 апреля 2017, 07:26
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