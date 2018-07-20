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В Тольятти рухнула ЛЭП и загорелась трава
В четверг, 19 июля, в Комсомольском районе Автограда случилось ЧП: обрушилась опора линий электропередач. По словам местных жителей, опора ЛЭП перекрыла всю проезжую часть. Из-за падения на землю горящего провода возникло возгорание, пишет 63.ru. Пожар свидетели происшествия потушили собственными …
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20 июля 2018, 08:10
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Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани
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19 июля 2018, 11:51
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Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани
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19 июля 2018, 11:33
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4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»
4 августа Сызрань на несколько часов превратится в гастрономическую столицу губернии. В этот день там пройдет фестиваль «Рыба-Раки». Мероприятие состоится на площадке перед Спасской башней.
Программа фестиваля очень обширная. На площадке «Рыбный котелок» посетители смогут угоститься ухой. На торговой площадке гостей …
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18 июля 2018, 03:00
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«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме
Житель Сызрани, решивший «насолить» соседу, получил проблемы с законом. В экстренные службы поступил сигнал о том, что обитатель дома в Юго-Западном районе является членом террористической группировки. Также, «доброжелатель» добавил, что у горожанина незаконно хранится дома оружие.
Проведенная проверка показала, …
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16 июля 2018, 01:17
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Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой
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16 июля 2018, 08:40
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В Сызрани около «Пятерочки» загорелся бесхозный дом
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14 июля 2018, 02:28
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В Сызрани посетители краеведческого музея попытались выпить водку-экспонат
В Сызрани сотрудники местного краеведческого музея уберегли уникальный экспонат – непочатую почти 30 лет бутылку «Пшеничной» водки.
Как пишет КТВ-ЛУЧ, 13 июля хранитель музейных предметов указанного учреждения сообщила о случае, который произошёл во время посещения московскими туристами выставки …
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14 июля 2018, 02:23