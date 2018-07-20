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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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В Тольятти рухнула ЛЭП и загорелась трава

В Тольятти рухнула ЛЭП и загорелась трава

В четверг, 19 июля, в Комсомольском районе Автограда случилось ЧП: обрушилась опора линий электропередач. По словам местных жителей, опора ЛЭП перекрыла всю проезжую часть. Из-за падения на землю горящего провода возникло возгорание, пишет 63.ru. Пожар свидетели происшествия потушили собственными 
20 июля 2018, 08:10
Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани

Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани

В Сызрани завершился судебный процесс в отношении местного жителя. Он обвинялся в совершении вооруженного налета на магазин. 22 марта он пришел в торговую точку с двумя пистолетами: пневматическим и огнестрельным. Сначала злоумышленник достал пневматику, направил ее на продавщицу и потребовал 
19 июля 2018, 11:51
Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

В Сызрани произошел небольшой пожар — внезапно вспыхнула трава у школы №10 в Юго-Западном районе. Один из жильцов расположенной по соседству многоэтажки заснял происходящее на видео. По его словам, пожар тушили дети и водитель проезжавшей мимо «ГАЗели».

Судя по видеозаписи, трава 

19 июля 2018, 11:33
4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»

4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»

4 августа Сызрань на несколько часов превратится в гастрономическую столицу губернии. В этот день там пройдет фестиваль  «Рыба-Раки». Мероприятие состоится на площадке перед Спасской башней.

Программа фестиваля очень обширная. На площадке «Рыбный котелок» посетители смогут угоститься ухой. На торговой площадке гостей 

18 июля 2018, 03:00
«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме

«Стукач» из Сызрани обвинил своего соседа в терроризме

Житель Сызрани, решивший «насолить» соседу, получил проблемы с законом.  В экстренные службы поступил сигнал о том, что обитатель дома в Юго-Западном районе является членом террористической группировки. Также, «доброжелатель» добавил, что у горожанина незаконно хранится дома оружие.

Проведенная проверка показала, 
16 июля 2018, 01:17
Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой

Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой

Стали известны подробности ужасной аварии на Обводной дороге Самары: водители обоих большегрузов скончались на месте происшествия. Напомним, 15 июля на трассе столкнулись два грузовика. После удара машины тут же загорелись, а шоферы не смогли выбраться из кабин и погибли.
16 июля 2018, 08:40
В Сызрани около «Пятерочки» загорелся бесхозный дом

В Сызрани около «Пятерочки» загорелся бесхозный дом

Вчера, 13 июля, вечером в Сызрани в районе поселка Строитель случился пожар. Около 19:30 на улице Коммунистической неподалеку от магазина «Пятерочка» загорелось заброшенное здание. Местные жители заметили столб дыма из старого сарая, который стоял за супермаркетом, и позвонили в пожарную 
14 июля 2018, 02:28
В Сызрани посетители краеведческого музея попытались выпить водку-экспонат

В Сызрани посетители краеведческого музея попытались выпить водку-экспонат

В Сызрани сотрудники местного краеведческого музея уберегли уникальный экспонат – непочатую почти 30 лет бутылку «Пшеничной» водки.
 
Как пишет КТВ-ЛУЧ, 13 июля хранитель музейных предметов указанного учреждения сообщила о случае, который произошёл во время посещения московскими туристами выставки 
14 июля 2018, 02:23
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