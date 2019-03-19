Сотрудники МВД и ФСБ пришли с проверкой на одно из предприятий сельхозназначения около села Абашево Хворостянского районе. Там силовики обнаружили 20 мигрантов, которые трудились на земле в качестве овощеводов.

У 10 иностранных граждан отсутствовали патенты на работу на территории 63-го региона. …