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Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы
Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра …
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19 марта 2019, 01:40
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Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара
Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные …
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19 марта 2019, 12:23
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки
В Самаре чиновники и депутаты решают, как можно использовать земельные участки, которые остались после сноса незаконных гаражей. Напомним, что в последнее время в областной столице активно ведется демонтаж незаконных строений, которые годами возводили около своих домов местные жители. Многие участки …
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19 марта 2019, 11:34
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У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы
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5 марта 2019, 11:45
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Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии
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28 февраля 2019, 01:24
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В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия
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28 февраля 2019, 11:00
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У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты
В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают …
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25 февраля 2019, 04:55
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Более 500 артиллерийских боеприпасов взорвали в Самарской области
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27 июля 2018, 11:48
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На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу
В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.
В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад …
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15 декабря 2016, 11:03
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ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой
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5 октября 2016, 09:29
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ИГИЛ готовило теракт в Самаре!
Сотрудниками ФСБ в Ленинском районе Самары задержан поклявшийся в верности запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГИЛ), который готовил теракт в Поволжье.
Собственные источники сообщили ТЕРРЕ, что 18 августа в результате спецоперации в рамках возбужденного уголовного дела по факту …
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18 августа 2016, 08:15
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Житель Самары снимал на видео подростков для изготовления порнографических материалов
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса России «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, …
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28 декабря 2015, 11:30
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Полиция Лос-Анджелеса обнаружила в жилом доме 1200 единиц оружия и 2 тонны боеприпасов
Полицией Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в жилом доме был найден склад боеприпасов и огнестрельного оружия. Чтобы вывезти все его содержимое - скоростные пистолеты, полуавтоматические винтовки, карабины в количестве 1200 единиц, а также 2 тонны боеприпасов, - понадобилось несколько грузовиков.
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21 июля 2015, 01:52
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Житель Самарской области хранил на работе гранату и патроны
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3 апреля 2014, 10:13
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