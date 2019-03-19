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Цифры. Эфир передачи от 18.03.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы

Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра 
19 марта 2019, 01:40
Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара

Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные 
19 марта 2019, 12:23
В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В понедельник, 18 марта, в Сызрани произошла трагедия. Во время тренировки спортсменов, занимающихся академической греблей на базе СШОР № 2 18-летняя девушка потеряла сознание. Перед этим она и ее коллеги бегали в зале. Тренеры вызвали врачей, проводили реанимационные мероприятия до 
19 марта 2019, 11:53
В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки

В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки

В Самаре чиновники и депутаты решают, как можно использовать земельные участки, которые остались после сноса незаконных гаражей. Напомним, что в последнее время в областной столице активно ведется демонтаж незаконных строений, которые годами возводили около своих домов местные жители. Многие участки 
19 марта 2019, 11:34
У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У 60-летнего жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия, сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области. 12 февраля в квартирах этого мужчины нашли шесть осколочных гранат времен Первой мировой войны «Kugelhandgranate 13» без запалов, четыре раритетных револьвера без маркировки, 
5 марта 2019, 11:45
Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии

Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии

В субботу, 9 марта, в областную столицу приедет поезд с изъятыми у незаконных вооруженных формирований в Сирии трофеями. На самарском вокзале состав будет в 11:00, в Самаре он задержится на два часа. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, акция «Сирийский перелом» 
28 февраля 2019, 01:24
В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске осудили местного жителя Владимира Наумова. Его обвиняли в незаконном хранении оружия.

Арсенал был обнаружен у мужчины на даче. Там он хранил целую коллекцию раритетного боевого оружия. Сотрудники ФСБ изъяли у него револьвер Наган, испанский пистолет Star, а также 188 

28 февраля 2019, 11:00
У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
Более 500 артиллерийских боеприпасов взорвали в Самарской области

Более 500 артиллерийских боеприпасов взорвали в Самарской области

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области нашли крупный арсенал на территории около животноводческой фермы в поселке Нур в Волжском районе. Во время осмотра земли там обнаружили 511 штатных артиллерийских боеприпасов различных калибров - от 30 до 152 миллиметров для 
27 июля 2018, 11:48
На территории

На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу

В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.

В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад 
15 декабря 2016, 11:03
ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

ФСБ и МВД задержали нелегальных мигрантов, которые выращивали овощи под Самарой

Сотрудники МВД и ФСБ пришли с проверкой на одно из предприятий сельхозназначения около села Абашево Хворостянского районе. Там силовики обнаружили 20 мигрантов, которые трудились на земле в качестве овощеводов.

У 10 иностранных граждан отсутствовали патенты на работу на территории 63-го региона. 

5 октября 2016, 09:29
ИГИЛ готовило теракт в Самаре!

ИГИЛ готовило теракт в Самаре!

Сотрудниками ФСБ в Ленинском районе Самары задержан поклявшийся в верности запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГИЛ), который готовил теракт в Поволжье.
 
 Собственные источники сообщили ТЕРРЕ, что 18 августа в результате спецоперации в рамках возбужденного уголовного дела по факту 
18 августа 2016, 08:15
Житель Самары снимал на видео подростков для изготовления порнографических материалов

Житель Самары снимал на видео подростков для изготовления порнографических материалов

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса России «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, 
28 декабря 2015, 11:30
Полиция Лос-Анджелеса обнаружила в жилом доме 1200 единиц оружия и 2 тонны боеприпасов

Полиция Лос-Анджелеса обнаружила в жилом доме 1200 единиц оружия и 2 тонны боеприпасов

Полицией Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в жилом доме был найден склад боеприпасов и огнестрельного оружия. Чтобы вывезти все его содержимое - скоростные пистолеты, полуавтоматические винтовки, карабины в количестве 1200 единиц, а также 2 тонны боеприпасов, - понадобилось несколько грузовиков.
 
Арсенал был 
21 июля 2015, 01:52
Житель Самарской области хранил на работе гранату и патроны

Житель Самарской области хранил на работе гранату и патроны

В одном из офисов Сызрани обнаружен целый арсенал боеприпасов. Подозреваемый – житель села Кошелевка. Он был задержан во вторник, 1 апреля. По данным полиции, мужчина хранил на своем рабочем месте гранату РГД-5; 42 патрона 9-го калибра; 15 патронов калибра 5,45; 

3 апреля 2014, 10:13
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