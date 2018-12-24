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Материалы по теме:

В Самаре Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл новый каток

В Самаре Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл новый каток

В воскресенье, 23 декабря, Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин открыл каток на территории самарской школы №176 на улице Запорожской, 24. Ледовую площадку реконструировали в этом году. Теперь здесь смогут кататься и заниматься спортом все желающие - вход на 
24 декабря 2018, 11:54
Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке

Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке

С понедельника, 24 декабря, между областной столицей и селом Рождествено пустили суда на воздушной подушке. Планируется, что теперь они будут курсировать вплоть до весны 2019 года. Плата за проезд осталась прежней: 70 рублей для взрослого пассажира и 35 рублей - 
24 декабря 2018, 11:14
Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож

Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож

Полицейские из Сызрани расследовали криминальную историю: врачи сообщили им, что в местную больницу поступил 34-летний мужчина, которого пырнули ножом в грудь. Силовики отправились по адресу, откуда доставили пациента.

Оказалось, что в квартире дома на улице Людиновской в Сызрани повздорили 
24 декабря 2018, 10:25
Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Полицейские ведут проверку смертельного ДТП в Самаре. В субботу, 22 декабря, 29-летний мужчина ехал на своей Лада 1117 в поселок Козелки со стороны жилого комплекса «Шведская слобода». Напротив дома № 27 по улице Озерной он не справился с управлением, машина 
24 декабря 2018, 09:31
«Маленький Техас»: В Сызранском пивбаре устроили погром с бензопилой

«Маленький Техас»: В Сызранском пивбаре устроили погром с бензопилой

Необычное ЧП произошло позавчера, 21 декабря, в пивном баров Сызрани. Видеозапись погрома опубликовал паблик Mash. На кадрах видно, как двое мужчин пытаются поднять из-за стола посетителей – парня и девушку. После чего уходят. Парень и девушка начинает разносить зал 
23 декабря 2018, 03:06
Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО

Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО

Фигурантку нашумевшего «дела блогеров» Наталью Умярову освободят условно-досрочно. Такое решение вынес Советский районный суд 20 декабря. Если в течение 10 дней его не обжалуют, то она выйдет на свободу.

Напомним, что еще в 2015 году она была приговорена к 
21 декабря 2018, 12:09
В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании. 
 
- Надеемся, у вора проснётся совесть, 
20 декабря 2018, 02:05
Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США

Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США

В США постоянно растет число людей, погибших в результате применения огнестрельного оружия. Антирекорд по этому показателю был установлен в 2017 году, когда от пулевых ранений скончались 39773 человека. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на  The New York 
19 декабря 2018, 03:23
В музее Алабина представят оружие сирийских террористов

В музее Алабина представят оружие сирийских террористов

В среду, 5 декабря, в музее имени Алабина откроется новая выставка, на которой будет представлено холодное и огнестрельное оружие, изъятое российскими военными у сирийских террористов. Посетителям музея также покажут самодельную артиллерию, средства связи и индивидуальной защиты, которыми ещё недавно пользовались сепаратисты.

Многие экспонаты уникальны, поскольку были изготовлены 

3 декабря 2018, 09:07
Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту

Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту

Игнорирование правил безопасного обращения с оружием едва не привело к гибели жителя США Сонни Гиллиган. 74-летний мужчина отправился на охоту. С собой он взял ружье и трех собак. Полностью заряженное оружие Гиллиган положил на заднее сиденье, и туда же отправил 
2 ноября 2018, 01:30
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
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