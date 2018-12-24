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В Самаре Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл новый каток
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24 декабря 2018, 11:54
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Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке
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24 декабря 2018, 11:14
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Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож
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24 декабря 2018, 10:25
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Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре
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24 декабря 2018, 09:31
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«Маленький Техас»: В Сызранском пивбаре устроили погром с бензопилой
Необычное ЧП произошло позавчера, 21 декабря, в пивном баров Сызрани. Видеозапись погрома опубликовал паблик Mash. На кадрах видно, как двое мужчин пытаются поднять из-за стола посетителей – парня и девушку. После чего уходят. Парень и девушка начинает разносить зал …
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23 декабря 2018, 03:06
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Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО
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21 декабря 2018, 12:09
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В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»
В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании.
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20 декабря 2018, 02:05
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Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США
В США постоянно растет число людей, погибших в результате применения огнестрельного оружия. Антирекорд по этому показателю был установлен в 2017 году, когда от пулевых ранений скончались 39773 человека. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на The New York …
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19 декабря 2018, 03:23
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В музее Алабина представят оружие сирийских террористов
В среду, 5 декабря, в музее имени Алабина откроется новая выставка, на которой будет представлено холодное и огнестрельное оружие, изъятое российскими военными у сирийских террористов. Посетителям музея также покажут самодельную артиллерию, средства связи и индивидуальной защиты, которыми ещё недавно пользовались сепаратисты.
Многие экспонаты уникальны, поскольку были изготовлены …
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3 декабря 2018, 09:07
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Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту
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2 ноября 2018, 01:30
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В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
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31 октября 2018, 12:32