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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

4 пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Самаре

4 пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Самаре

Сегодня, 25 марта, около 10 часов дня в Кировском районе Самары произошло ДТП. Есть пострадавшие. Первую помощь им оказали прибывшие инспекторы ГИБДД.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» при повороте не уступил дорогу пассажирской "Газели". В результате происшествия четыре пассажира 
25 марта 2018, 12:59
В Тольятти сбили двух детей, 7-летний мальчик - в реанимации

В Тольятти сбили двух детей, 7-летний мальчик - в реанимации

Первое ДТП произошло на Автозаводском шоссе примерно в 18 часов. 47-летний водитель "Опеля", выехал на красный свет на перекрестке с улицей Мичурина и сбил 7-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу без сопровождения взрослых. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой 
24 марта 2018, 02:12
Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

На месте жуткой аварии под Сызранью, в которой скончался дальнобойщик, предприимчивые граждане начали собирать рассыпанную лапшу быстрого приготовления.

Уже прошло 2 дня после ДТП, однако мародёры все еще активно собирают коробки с продуктами, которые вывались из отцепившегося полуприцепа. Многие 
24 марта 2018, 01:36
ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»

ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»

В Самарской области на трассе М-5 произошло столкновение вазовской легковушки и фуры. ДТП 
23 марта 2018, 03:35
Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото ночного пожара на улице Ставропольской в Самаре появилось в соцсети. На снимке видно, что машина загорелась на парковке. Рядом стояли другие автомобили. В комментарии указано точное место происшествия.

«Ставропольская, 
20 марта 2018, 01:42
7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

В Самаре, в Кировском районе, в ночь на вторник, 20 марта, загорелся автомобиль. Инцидент произошел на улице Ставропольской в 1:30.

«На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: семь человек личного состава и две единицы техники», - сообщили в 
20 марта 2018, 10:14
4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
17 марта 2018, 03:50
68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

Крупный пожар произошел в Самаре вечером 15 марта. Примерно в 19:37 по удресу: улица Авроры, 60, загорелся частный автосервис. Пламя охватило огромную площадь в 400 квадратных метров.

На тушение здания выезжали 68 пожарных на 17 машинах. Но даже такими силами с 

16 марта 2018, 08:30
УАЗ «Буханка» отмечает 60-летний юбилей

УАЗ «Буханка» отмечает 60-летний юбилей

Ульяновский автозавод готовит к выходу юбилейную версию внедорожника УАЗ-450. Который в народе называют «Буханка». Машина должна быть представлена весной. Подробной информации о ней пока нет, но скорее всего, она получит лишь незначительные внешние отличия от стандартной версии. Также известно, что 

31 января 2018, 07:50
Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»

Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»

В 2018 году Росгвардия закупит для своих нужд партию автомобилей «Есаул». Эти машины выполнены на базе внедорожника «УАЗ-Патриот», и внешне от него не отличаются. Вся суть скрыта внутри. «Есаулы» защищены мощной встроенной броней, которая способна выдерживать не только попадания из 

23 января 2018, 09:43
УАЗ запатентовал лимузин на базе

УАЗ запатентовал лимузин на базе "Патриота"

Недавно в архиве Роспатента был обнаружен интересный документ. Он содержит фотографии лимузина, выполненного на базе автомобиля «УАЗ-Патриот».

Стоит отметить, что бумаги датированы еще 2009 годом. Судя по всему, ульяновский завод занимался проектированием машины, однако в серию она так и 
12 января 2018, 10:33
Под Самарой «буханка» сгорела после столкновения с Mitsubishi: водитель погиб

Под Самарой «буханка» сгорела после столкновения с Mitsubishi: водитель погиб

Сегодня, 12 октября, днем в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе Урал – Сергиевск – Челно-Вершины столкнулись фургон УАЗ и автомобиль Mitsubishi. От удара «буханка» перевернулась на дороге и загорелась, передает ГУ МВД по Самарской области
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12 октября 2017, 10:22
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