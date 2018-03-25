25 марта в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. В районе 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. При неизвестных обстоятельствах внедорожник врезался в припаркованную автоцистерну.
После удара водитель «Патриота» вышел на улицу, а через несколько секунд его машина загорелась. Мужчина отделался только ушибом груди, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим на дороге, а также проверять исправность машин перед поездкой.
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