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Слишком быстро разогнался: Женщина погибла в жутком ДТП в Нефтегорском районе
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9 декабря 2017, 03:27
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В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной
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8 декабря 2017, 01:36
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В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»
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8 декабря 2017, 10:12
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В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина
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7 декабря 2017, 07:04
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Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой
Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к …
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7 декабря 2017, 02:03
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Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку
Под Самарой на железной дороге погиб 16-летний подросток. Поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку в наушниках. Трагедия произошла 6 декабря около 10:30 на станции Липяги. По данным следователей, погибший пешеход - житель Новокуйбышевска. Школьник попал под колеса локомотива №4302. …
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7 декабря 2017, 11:03
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В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка
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5 декабря 2017, 04:29
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В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире
В Самаре устанавливаются обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Его тело нашли вечером в понедельник, 4 декабря, в одном из домов Кировского района. На голове погибшего обнаружено огнестрельное ранение. Здание, в квартире которого находилось тело подростка, расположено на улице Минской, передает …
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5 декабря 2017, 12:35
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Граница Самарской области с Казахстаном объявлена опасной зоной
Дорога Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан объявлена опасной для водителей. Как сообщает сайт областной прокуратуры, на ней выявлены грубые нарушения, создающие угрозу для безопасности дорожного движения. На дороге повсеместно встречаются сетки трещин, дефектные швы, колейность, занижение …
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21 мая 2013, 05:02