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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Слишком быстро разогнался: Женщина погибла в жутком ДТП в Нефтегорском районе

Слишком быстро разогнался: Женщина погибла в жутком ДТП в Нефтегорском районе

В ночь с пятницы на субботу, с 8 на 9 декабря, в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В Нефтегорском районе «шестерка» ехала по трассе Подъем-Михайловка – Алексеевка. На 51-ом километре дороги 28-летний водитель не справился с управлением, вылетел 
9 декабря 2017, 03:27
В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной

В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной

В Сызрани полицейские проводят проверку по факту автомобильной аварии с участием битумовоза. DAF с цистерной протаранил водитель Kia Sportage. Это случилось на улице Локомобильной в четверг, 7 декабря, около восьми часов утра. В полиции предоставили фото с места ДТП. Управлял 
8 декабря 2017, 01:36
В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»

Вечером в четверг, 7 декабря, в Самаре, в Кировском районе, произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадал пешеход. В районе «Колизея» трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку. ДТП зарегистрировали в 19:15. В областной полиции предоставили фото с места происшествия.

«Как 
8 декабря 2017, 10:12
В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Есть пострадавшие. В четверг, 7 декабря, около восьми часов утра на трассе в Сергиевском районе столкнулись автобус и автомобиль «ВАЗ-21154». Легковушкой управлял 39-летний мужчина. Он ехал со стороны Челно-Вершин в Сергиевск. Столкновение 
7 декабря 2017, 07:04
Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к 
7 декабря 2017, 02:03
Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку

Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку

Под Самарой на железной дороге погиб 16-летний подросток. Поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку в наушниках. Трагедия произошла 6 декабря около 10:30 на станции Липяги. По данным следователей, погибший пешеход - житель Новокуйбышевска. Школьник попал под колеса локомотива №4302. 

7 декабря 2017, 11:03
В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка, который был найден с простреленной головой в одном из домов Кировского района. Трагедия случилась на улице Минской. Как уже сообщала «ТЕРРА», тело подростка обнаружили в одной из квартир вечером в понедельник, 
5 декабря 2017, 04:29
В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире

В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире

В Самаре устанавливаются обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Его тело нашли вечером в понедельник, 4 декабря, в одном из домов Кировского района. На голове погибшего обнаружено огнестрельное ранение. Здание, в квартире которого находилось тело подростка, расположено на улице Минской, передает 
5 декабря 2017, 12:35
Граница Самарской области с Казахстаном объявлена опасной зоной

Граница Самарской области с Казахстаном объявлена опасной зоной

Дорога Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан объявлена опасной для водителей. Как сообщает сайт областной прокуратуры, на ней выявлены грубые нарушения, создающие угрозу для безопасности дорожного движения. На дороге повсеместно встречаются сетки трещин, дефектные швы, колейность, занижение 

21 мая 2013, 05:02
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