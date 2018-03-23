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Появились подробности серьезной аварии с 3 грузовиками под Сызранью
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23 марта 2018, 09:30
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Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном
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22 марта 2018, 10:53
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Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани
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22 марта 2018, 06:03
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В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства
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22 марта 2018, 03:57
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Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани
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21 марта 2018, 02:03
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4 человека погибло на пожаре в селе Шентала
В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
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17 марта 2018, 03:50
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Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой
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17 марта 2018, 03:15
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Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги
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5 февраля 2018, 10:57
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В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе
В Самарской области Росгвардия задержала предполагаемого вора в женской шубе. Инцидент произошел в городе Отрадный. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования обратили внимание на мужчину, на котором была женская шуба. Силовики, представившись, обратились к прохожему, поинтересовавшись все ли у него …
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18 декабря 2017, 11:34
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В Самарской области машинист погиб под «КамАЗом» на заводе
В городе Отрадный проводят расследование по факту гибели рабочего на территории завода «Технолайн», сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Трагедия произошла 12 октября. Погиб машинист экскаватора общества с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж». Когда сотрудник организации проводил осмотр …
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9 ноября 2017, 01:49
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В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей
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9 апреля 2017, 06:20