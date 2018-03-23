Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги 29-летний житель Отрадного попал под уголовную статью. Мужчина только в сентябре вышел из тюрьмы, где он отбывал срок за разбойные нападения и незаконный оборот наркотиков, и теперь записал на свой «счет» еще пару уголовных эпизодов. Злоумышленник подозревается в вымогательстве. Первой его …