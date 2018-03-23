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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Появились подробности серьезной аварии с 3 грузовиками под Сызранью

Появились подробности серьезной аварии с 3 грузовиками под Сызранью

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием трех грузовиков на трассе М-5 в Самарской области. Водителя одного большегруза пришлось буквально вырезать из искореженной машины. Он погиб.

Как уже сообщала «ТЕРРА», массовое ДТП фур произошло 22 марта на 869 километре 
23 марта 2018, 09:30
Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном

Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном

Сегодня, 22 марта, в Отрадном Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает ГУ МВД по Самарской области, на улице Зои Космодемьянской погрузчик сбил девушку.
 
Трагедия произошла во время уборки снега. Молодая девушка попала под колеса погрузчика. От 
22 марта 2018, 10:53
Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

В Самарской области в 
22 марта 2018, 06:03
В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства

В Самаре автобус въехал в забор департамента городского хозяйства

В Самаре в четверг, 22 марта, автобус врезался в забор департамента городского хозяйства и экологии. Фото с места ДТП на перекрестке улиц 
22 марта 2018, 03:57
Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани

Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани

В Самарской области следователи продолжают устанавливать подробности трагедии на железной дороге. В результате схода с рельсов вагонов грузового поезда в депо станции Сызрань погибли двое мужчин. Появилось видео с места трагедии.

По официальным данным, инцидент произошел во вторник, 20 
21 марта 2018, 02:03
4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
17 марта 2018, 03:50
Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой

Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой

Вчера, 16 марта, в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, примерно в 19:45 на 945 км автортрассы М-5 водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с 

17 марта 2018, 03:15
Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги

Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги

29-летний житель Отрадного попал под уголовную статью. Мужчина только в сентябре вышел из тюрьмы, где он отбывал срок за разбойные нападения и незаконный оборот наркотиков, и теперь записал на свой «счет» еще пару уголовных эпизодов.

Злоумышленник подозревается в вымогательстве. Первой его 

5 февраля 2018, 10:57
В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе

В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе

В Самарской области Росгвардия задержала предполагаемого вора в женской шубе. Инцидент произошел в городе Отрадный. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования обратили внимание на мужчину, на котором была женская шуба. Силовики, представившись, обратились к прохожему, поинтересовавшись все ли у него 

18 декабря 2017, 11:34
В Самарской области машинист погиб под «КамАЗом» на заводе

В Самарской области машинист погиб под «КамАЗом» на заводе

В городе Отрадный проводят расследование по факту гибели рабочего на территории завода «Технолайн», сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Трагедия произошла 12 октября. Погиб машинист экскаватора общества с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж». Когда сотрудник организации проводил осмотр 

9 ноября 2017, 01:49
В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей

В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей

В отдел полиции города Отрадный Самарской области обратился за помощью местный 69-летний житель. Пенсионер пожаловался на неизвестного мужчину, который избил его табуреткой и отобрал 70 тысяч рублей.
 
Сотрудники полиции установили, что в этот день пенсионер у себя дома на 

9 апреля 2017, 06:20
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