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Студент ТГУ не доехал до ИГИЛ
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7 июня 2017, 08:52
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Рецидивиста отправили в колонию за поджог соседки, своей жены и сына
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6 июня 2017, 03:54
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ПАО «Самарский завод «Электрощит» обязано заплатить 23 миллиона рублей штрафов, пени и недоимок
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5 июня 2017, 06:03
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Сергея Рубакова отправили под домашний арест
Руководитель городского департамента строительства Сергей Рубаков проведет под домашним арестом два месяца. В понедельник, 5 июня, Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следствия.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении …
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5 июня 2017, 04:08
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Подозреваемых в избиении и сожжении заживо военнослужащего заключили под стражу
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2 июня 2017, 04:53
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Житель Новокуйбышевска убил женщину, толкнув ее с лестницы
В Новокуйбышевске заведено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Жертвой оказалась 42-летняя жительница Чапаевска.
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26 мая 2017, 12:00
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В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты
В городе Минусинске Красноярского края накануне вечером был убит 42-летний главный редактор газеты "Тон-М" Дмитрий Попков. По информации отечественных агентств, в теле жертвы экспертами обнаружены пять пуль.
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25 мая 2017, 10:10
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В Самарской области рецидивист сжег приятеля на конфорке газовой плиты
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22 мая 2017, 10:40
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Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин
Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.
Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в …
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15 марта 2017, 08:50