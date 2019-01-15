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Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков
35-летнего жителя Самарской области подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Мужчину задержали в Тольятти правоохранители с помощью бойцов спецподразделения «Гром». Ранее подозреваемый перед судом не представал. Наркотики массой более 9 кг нашли в нежилом помещении …
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15 января 2019, 12:23
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Губернатор Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию
В пятницу, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров даст пресс-конференцию — он ответит на вопросы журналистов федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Мероприятие пройдет в здании правительства на Молодогвардейской. Представителей прессы приглашают аккредитоваться, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
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15 января 2019, 11:38
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Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери
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15 января 2019, 11:22
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В Самаре прорвало теплосеть на Ново-Вокзальной
Во вторник, 15 января, на улице Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария: специалисты нашли повреждение теплосети неподалеку от Молодежного парка. На участке ведется подготовка к земляным работам. Управляющим компаниям предложили перевести потребителей на резервную схему подачи тепла. Специалисты «ПТС» планируют завершить основные …
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15 января 2019, 10:49
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Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки
Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса …
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15 января 2019, 09:58
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Стратегия «АвтоВАЗа»: до 2026 года завод выпустит 8 новых моделей
«АвтоВАЗ» поделился своими производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как говорится в пресс-релизе тольяттинского автогиганта, до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и провести 9 рестайлингов уже существующих автомобилей. В рамках …
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26 декабря 2018, 08:27
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Продать квартиру в новостройке в России станет сложнее
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20 декабря 2018, 10:21
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В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»
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10 декабря 2018, 01:22
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Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»
В ближайшее время часть самарского торгового центра «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров будет выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующая запись появилась на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как уже сообщала «Терра», в …
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30 ноября 2018, 10:43
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В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"
Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".
"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. …
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28 ноября 2018, 05:27
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Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега
В Самаре потратят почти 13 млн рублей на уборку снега на площади Славы. Подрядчика, который будет следить за территорией в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, ищет областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений».
Как говорится в техзадании, исполнитель …
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29 октября 2018, 03:43
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В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин
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25 октября 2018, 03:17
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В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти
В Паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители пожаловались, что они в шоке от посещения набережной Нового города. Только недавно из Тольятти уехали швейцарцы, и от вылизанных под мундиаль улиц не осталось и следа: "На набережной урны переполнены, мусор по …
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24 июля 2018, 06:25