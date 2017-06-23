3
47
07
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888            888    888      d8888   8888888b.    .d88888b.   8888888 
 888   o   888            888    888     d8P888   888   Y88b  d88P" "Y88b    888   
 888  d8b  888            888    888    d8P 888   888    888  888     888    888   
 888 d888b 888  888  888  8888888888   d8P  888   888   d88P  888     888    888   
 888d88888b888  888  888  888    888  d88   888   8888888P"   888     888    888   
 88888P Y88888  888  888  888    888  8888888888  888         888 Y8b 888    888   
 8888P   Y8888  Y88b 888  888    888        888   888         Y88b.Y8b88P    888   
 888P     Y888   "Y88888  888    888        888   888          "Y888888"   8888888 
                     888                                             Y8b           
                Y8b d88P                                                           
                 "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

В Самарской области планируется развитие системы видеофиксации. До конца года  в регионе будет установлено около пятисот новых камер наблюдения. В Самаре они появятся на Московском шоссе, улице Ново-Садовой и в районе нового стадиона для ЧМ-2018, сообщили в региональном правительстве. По 

23 июня 2017, 11:15
Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.

Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно 

22 июня 2017, 02:27
Главе самарского минтранса передают «привет» из Чапаевска

Главе самарского минтранса передают «привет» из Чапаевска

Суд обязал региональное министерство транспорта и автомобильных дорог отремонтировать 3-километровый участок дороги Самара-Волгоград-Чапаевск. Об этом сообщает областная прокуратура. Исковое заявление было подано после того, как чапаевская прокуратура совместно с местным отделом ГИБДД проверила состояние магистрали. В результате были выявлены дефекты 

20 июня 2017, 11:38
В Тольятти нашли экстремистскую организацию

В Тольятти нашли экстремистскую организацию

В Комсомольском районе Автограда сотрудники прокуратуры обнаружили место сбора "Свидетелей Иеговы" - с торца дома № 8 по улице Макарова. Там проводились встречи и богослужения. На них собирались от 30 до 60 человек, в том числе дети. Отметим, что  религиозная 

16 июня 2017, 01:57
Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке

Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке

В Самаре проезжая часть на улицах Физкультурной и Теннисной оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Ведомство в ходе выездной проверки обнаружило на Безымянке выбоины, размеры которых превышают допустимые ГОСТом. В адрес директора муниципального предприятия «Благоустройство» внесено 

7 июня 2017, 12:30
30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

В Самаре ежедневно штрафуют около трех десятков водителей, чьи автомобили сильно затонированы. С начала года на любителей темных стекол составлено более 2000 административных протоколов. В одном из таких рейдов ГИБДД побывала наша съемочная группа.

С приходом лета число водителей, 
5 июня 2017, 01:38
Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС

Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС

В Самарской области определили лучшего сотрудника дорожно-патрульной службы. Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа - сначала в полках ДПС региона, затем на уровне губернии. Какими знаниями и навыками должен обладать офицер госавтоинспекции?

Выпускник Самарского юридического института Юрий Плотников служит в 

2 июня 2017, 05:51
В самарской школе собирали добровольные пожертвования, чтобы платить учителям

В самарской школе собирали добровольные пожертвования, чтобы платить учителям

Родители учеников самарской школы №41 пожаловались на поборы. Сотрудники областной прокуратуры провели проверку, по результатам которой факты нарушений подтвердились. Согласно платежным документам, собирали «вступительный взнос» и «благотворительный взнос за ученика, поступающего в 1-й класс в 2017 году, без НДС», а 

31 мая 2017, 11:38
В Тольятти оштрафовали директора оружейной мастерской

В Тольятти оштрафовали директора оружейной мастерской

Директор одной из оружейных мастерских Автограда был оштрафован за нарушение законодательства об обороте оружия. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на прокуратуру Комсомольского района.
Как поясняют эксперты, по закону при передаче огнестрельного оружия в мастерскую для ремонта владелец должен 

26 мая 2017, 04:39
Появилось фото глубокой ямы на улице Мичурина в Самаре

Появилось фото глубокой ямы на улице Мичурина в Самаре

В Сети появились фотографии ямы на улице Мичурина, неподалеку от пересечения с улицей Осипенко. По словам очевидцев, несколько дней назад глубина выбоины составляла около 50 сантиметров,  затем ее присыпали асфальтом, однако вскоре выбоина опять приобрела опасный вид, передает 63.ru. 
28 марта 2017, 12:39
Активисты посчитали ямы на дорогах Самары

Активисты посчитали ямы на дорогах Самары

Ямы на дорогах, разрушение верхнего слоя асфальта и проваленные люки. Таковы результаты проверки активистов Общероссийского народного фронта в Самаре. Дефекты покрытия обнаружены на гарантийных дорогах. Это Аэропортовское шоссе, проспект Ленина, улица Чекистов, Алма-Атинская, Олимпийская, Ерошевского и Ново-Вокзальная.

К проверке качества ремонта 

4 октября 2016, 12:01
Прокуратура завела 7 дел из-за плохих дорог в Советском районе Самары

Прокуратура завела 7 дел из-за плохих дорог в Советском районе Самары

Согласно сообщению областного надзорного ведомства, многочисленные повреждения асфальтового покрытия имеются на улицах Антонова-Овсиенко, Александра Матросова, Запорожской, Промышленности и на Советской Армии. Размер выбоин на проезжей части значительно превышает допустимые размеры. Почти повсюду около ям отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие водителей об 
3 марта 2016, 11:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна