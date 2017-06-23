Прокуратура Промышленного района Самары потребовала устранить дефекты дорожного покрытия на нескольких улицах города. После проверки, проведенной совместно с ГИБДД, представители надзорного ведомства обнаружили на участке XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной повреждения в виде выбоин и просадок, размеры которых не соответствуют требованиям законодательства и затрудняют движение транспортных средств с разрешенной скоростью. Кроме того, там отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие водителей об опасности. В адрес директора МП «Благоустройство» внесено представление об устранении нарушений.
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Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения
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23 июня 2017, 11:15
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Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!
Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.
Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно …
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22 июня 2017, 02:27
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Главе самарского минтранса передают «привет» из Чапаевска
Суд обязал региональное министерство транспорта и автомобильных дорог отремонтировать 3-километровый участок дороги Самара-Волгоград-Чапаевск. Об этом сообщает областная прокуратура. Исковое заявление было подано после того, как чапаевская прокуратура совместно с местным отделом ГИБДД проверила состояние магистрали. В результате были выявлены дефекты …
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20 июня 2017, 11:38
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В Тольятти нашли экстремистскую организацию
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16 июня 2017, 01:57
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Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке
В Самаре проезжая часть на улицах Физкультурной и Теннисной оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Ведомство в ходе выездной проверки обнаружило на Безымянке выбоины, размеры которых превышают допустимые ГОСТом. В адрес директора муниципального предприятия «Благоустройство» внесено …
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7 июня 2017, 12:30
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30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол
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5 июня 2017, 01:38
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Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС
В Самарской области определили лучшего сотрудника дорожно-патрульной службы. Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа - сначала в полках ДПС региона, затем на уровне губернии. Какими знаниями и навыками должен обладать офицер госавтоинспекции?
Выпускник Самарского юридического института Юрий Плотников служит в …
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2 июня 2017, 05:51
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В самарской школе собирали добровольные пожертвования, чтобы платить учителям
Родители учеников самарской школы №41 пожаловались на поборы. Сотрудники областной прокуратуры провели проверку, по результатам которой факты нарушений подтвердились. Согласно платежным документам, собирали «вступительный взнос» и «благотворительный взнос за ученика, поступающего в 1-й класс в 2017 году, без НДС», а …
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31 мая 2017, 11:38
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В Тольятти оштрафовали директора оружейной мастерской
Директор одной из оружейных мастерских Автограда был оштрафован за нарушение законодательства об обороте оружия. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на прокуратуру Комсомольского района.
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26 мая 2017, 04:39
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Появилось фото глубокой ямы на улице Мичурина в Самаре
В Сети появились фотографии ямы на улице Мичурина, неподалеку от пересечения с улицей Осипенко. По словам очевидцев, несколько дней назад глубина выбоины составляла около 50 сантиметров, затем ее присыпали асфальтом, однако вскоре выбоина опять приобрела опасный вид, передает 63.ru. …
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28 марта 2017, 12:39
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Активисты посчитали ямы на дорогах Самары
Ямы на дорогах, разрушение верхнего слоя асфальта и проваленные люки. Таковы результаты проверки активистов Общероссийского народного фронта в Самаре. Дефекты покрытия обнаружены на гарантийных дорогах. Это Аэропортовское шоссе, проспект Ленина, улица Чекистов, Алма-Атинская, Олимпийская, Ерошевского и Ново-Вокзальная.
К проверке качества ремонта …
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4 октября 2016, 12:01
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Прокуратура завела 7 дел из-за плохих дорог в Советском районе Самары
Согласно сообщению областного надзорного ведомства, многочисленные повреждения асфальтового покрытия имеются на улицах Антонова-Овсиенко, Александра Матросова, Запорожской, Промышленности и на Советской Армии. Размер выбоин на проезжей части значительно превышает допустимые размеры. Почти повсюду около ям отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие водителей об …
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3 марта 2016, 11:56