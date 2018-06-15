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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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9 апреля 2018, 12:50
Самарцев поощрят призами за участие в субботнике

Самарцев поощрят призами за участие в субботнике

В Самаре за участие в субботнике горожанам обещают давать поощрительные призы. Общегородской субботник, приуроченный к подготовке к ЧМ-2018, запланирован на 21 апреля. Кроме того, еще два субботника намечены на 14 и 28 апреля. Об этом сообщил замруководителя управления благоустройства из 
4 апреля 2018, 02:08
В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках

В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках

Как информирует мэрия Самары, в ближайшее время в 27 дворах, жители которых «дружно вышли на уборку», установят камеры видеонаблюдения. Список счастливчиков не уточняется.
 
Напомним, весь апрель в областной столице проводился месячник по благоустройству - уборка города после зимы.
 

18 мая 2017, 01:54
В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?

В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?

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21 апреля 2017, 09:16
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