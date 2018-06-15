В Самаре в субботу, 16 июня, в рамках общероссийской добровольческой акции «Вода России» пройдет субботник на озере Леснуха в районе 5-й Просеки в Октябрьском районе. К участию в уборке берега и лесной зоны от мусора зовут активных самарцев. На акции горожанам расскажут о раздельном сборе мусора для вторичной переработки. Участников акции обеспечат инвентарем: выдадут перчатки, полиэтиленовые мешки, лопаты и грабли. Вывоз мусора организуют чиновники, сообщили в мэрии Самары.
|
Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
|
15 июня 2018, 09:58
|
В блогах: зачем «развели свинарник» в самарском парке Победы
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" ругают мэрию Самары. "Почему в парке Победы в озере почти нет воды? Утки, бедные, плавают в грязи. Вы куда смотрите? Почему никто не уберет мусор со дна и не облагородит …
|
22 мая 2018, 02:14
|
В свалку старого асфальта превращают озеро в Самарской области
|
22 мая 2018, 12:06
|
В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»
Самарец Дмитрий Колчин пожаловался в "Твиттере", что в городе уничтожают очередное озеро. На этот раз неизвестные строители уже несколько дней засыпают мусором озеро Леснуха на 5-й просеке. "Сейчас там постоянно работают несколько бульдозеров. Видимо, сносят гаражи рядом с озером. …
|
21 мая 2018, 09:57
|
Сызранским коммунальщикам дали два дня на вывоз мусора из города
7 мая в администрации Сызрани прошло оперативное совещание. Одним из главных вопросов повестки дня стал вывоз мусора с территории города. В последнее время местные жители направили чиновникам массу жалоб на то, что контейнерные площадки не вычищаются вовремя. Местами образовались несанкционированные …
|
7 мая 2018, 01:16
|
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео
|
7 мая 2018, 10:25
|
Бобры «отдыхают»: Плотина из мусора перегородила русло реки Крымза
|
2 мая 2018, 02:42
|
Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?
Блогер Алексей Сиверкин обращает внимание на "высокую степень загаженности площади Сельского Хозяйства в Самаре": "Ново-Садовая, 1, судя по всему, не видела ни субботника, ни муниципальных служащих... Тотально грязно. Всюду окурки, пластиковые и стеклянные бутылки. Очень много мусора", - пишет …
|
27 апреля 2018, 08:00
|
С приходом весеннего потепления стартует «генеральная уборка» Самары
Начало новой недели порадовало жителей Самары отличной погодой, столбик термометра уверенно начал ползти вверх к отметке +10 градусов. Ко вторнику воздух прогреется до +15 градусов. Тепло, по прогнозам Приволжского УГМС, продержится как минимум до середины недели. Но это только …
|
9 апреля 2018, 12:50
|
Самарцев поощрят призами за участие в субботнике
|
4 апреля 2018, 02:08
|
В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках
|
18 мая 2017, 01:54
|
В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?
Блогеру Ирине Фроловой не нравится ежегодная инициатива мэрии Самары призывать горожан выходить на субботник. "Это просто способ не тратить уже выделенные деньги, не делать свою работу", - считает автор. "Только вдумайтесь, мы уже оплатили управляющим компаниям, чтобы благоустройство происходило …
|
21 апреля 2017, 09:16