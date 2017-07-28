С АвтоВАЗа уволят более 8000 работников? Более восьми тысяч сотрудников планирует уволить руководство АвтоВАЗа до конца 2018 года, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на заявление заявил полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В текущем году сокращения составят шесть тысяч человек, почти две с …