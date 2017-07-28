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Материалы по теме:

Экс-глава АвтоВАЗа пристроился на Yazaki

Экс-глава АвтоВАЗа пристроился на Yazaki

Бывший глава АвтоВАЗа, швед Бу Андерссон вернулся в автомобильный бизнес. Он назначен президентом подразделения компании Yazaki в Европе. Эта японская фирма является одним из крупнейших в мире производителей жгутов, проводов и комплектующих для автоотрасли. Бу Андерссон руководил тольяттинским автогигантом с 

26 июля 2017, 05:30
АвтоВАЗ перестанет выпускать машины

АвтоВАЗ перестанет выпускать машины

С понедельника конвейер АвтоВАЗа в Тольятти временно будет остановлен. Сотрудники предприятия уйдут в корпоративный отпуск. Он продлится три недели – с 24 июля по 13 августа, сообщили в пресс-центре компании. Одновременно с АвтоВАЗом будет остановлено производство автомобилей «Лада» на площадке 

21 июля 2017, 10:43
На АвтоВАЗе подтвердили увольнение только 740 сотрудников

На АвтоВАЗе подтвердили увольнение только 740 сотрудников

Публичное акционерное общество АвтоВАЗ не подтверждает информацию о грядущем увольнении более восьми тысяч сотрудников. О том, что программа сокращения персонала на автогиганте будет продолжаться до конца 2018 года, заявил в Москве полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил 

17 июля 2017, 04:17
С АвтоВАЗа уволят более 8000 работников?

С АвтоВАЗа уволят более 8000 работников?

Более восьми тысяч сотрудников планирует уволить руководство АвтоВАЗа до конца 2018 года, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на заявление заявил полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В текущем году сокращения составят шесть тысяч человек, почти две с 

17 июля 2017, 03:42

"Волгабурмаш" сработал в убыток

ОАО "Волгабурмаш" раскрыло результаты своей работы в 2014 году. Согласно отчетности предприятия, по сравнению с 2013-м выручка снизилась на 400 млн руб. до 1 млрд 640 млн. При этом убытки выросли более чем в 7 раз - с 450 млн 
2 апреля 2015, 11:14
Телеканал ГИС сработал в минус

Телеканал ГИС сработал в минус

Компания "Самара - городские информационные системы", более известная как телеканал ГИС, сработала в минус. Хотя по сравнению с 2013-м она несколько улучшила свои финансовые показатели. Если тогда ее убыток приближался к 22 миллионам рублей, то в 2014-м он составил 18 
1 апреля 2015, 07:06
Daimler получил убыток в размере 3 млн евро

Daimler получил убыток в размере 3 млн евро

Участие в капитале КамАЗа принесло Daimler в I квартале 2014 г. убыток в размере 3 млн евро против прибыли 5 млн евро годом ранее, следует из квартального отчета немецкого автоконцерна. При среднем курсе в январе-марте 48 руб. за евро убыток составил 

5 мая 2014, 11:18
Чистый убыток АвтоВАЗа за три месяца – 2,95 млд рублей

Чистый убыток АвтоВАЗа за три месяца – 2,95 млд рублей

АвтоВАЗ подвел итоги работы за первый квартал 2014 года. Чистый убыток компании за этот период составил 2,95 млрд рублей. Основные причины: высокий уровень постоянных затрат, переоценка валютных займов и падение российского автомобильного рынка в целом, сообщает пресс-служба автогиганта. 
17 апреля 2014, 11:33
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