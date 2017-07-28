АвтоВАЗ по итогам первого полугодия 2017 года почти в семь раз снизил чистый убыток по Международным стандартам финансовой отчетности. Как сообщает пресс-служба компании, с января по июнь он составил 4,4 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель превышал 26 миллиардов. При этом выручка АвтоВАЗа за отчетный период увеличилась почти на 18 процентов - до 102 миллиардов рублей. Группа практически вышла на уровень операционной безубыточности, отмечается в сообщении. В то же время на АвтоВАЗе предупреждают о сохранении рисков, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах компании во втором полугодии. В частности, увеличении закупочных цен на сырье и ухудшении валютных факторов. Чтобы нивелировать это влияние, в компании пообещали продолжать реализовывать дальше планы по реструктуризации.
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