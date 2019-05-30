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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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Александр Емельяненко перенес бой в Самаре, разбившись на велосипеде
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22 апреля 2019, 12:35
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Маленьких самарцев приглашают на кастинг детского шоу с Максимом Галкиным
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5 апреля 2019, 02:10
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Сотрудница самарской полиции вместо учебы пыталась построить любовь на телешоу
Сотрудница самарской полиции попыталась стать звездой телешоу — Настя Липатова «засветилась» в участниках «Дома-2». Интересно, что на работе она взяла ученический отпуск, чтобы повысить свою квалификацию. Ее отпустили, но когда коллеги включили телевизор, девушка тут же нашлась. Анастасия для реалити-шоу …
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1 апреля 2019, 11:02
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Самарские врачи назвали самое опасное зимнее развлечение для детей
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26 декабря 2018, 11:27
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Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания
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23 июля 2018, 03:08
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Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти
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29 марта 2018, 12:36
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Житель Шанхая подал в суд на известную актрису за ее пристальный взгляд
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10 июня 2015, 01:45
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Петербуржца будут судить за угрозу взорвать «Дом-2»
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22 апреля 2015, 05:41
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В Московской области в ДТП попал участник реалити-шоу Антон Гусев
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2 декабря 2014, 07:15
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