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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Александр Емельяненко перенес бой в Самаре, разбившись на велосипеде

Александр Емельяненко перенес бой в Самаре, разбившись на велосипеде

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что встреча в Самаре между бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко и бывшим участником Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильцем Луисом Энрике будет перенесена. Бой в «Битве на Волге» был запланирован на 10 мая. Однако 
22 апреля 2019, 12:35
Маленьких самарцев приглашают на кастинг детского шоу с Максимом Галкиным

Маленьких самарцев приглашают на кастинг детского шоу с Максимом Галкиным

6 и 7 апреля в Самаре пройдет кастинг участников телешоу «Лучше всех!» с Максимом Галкиным. «Лучше всех» - программа, в которой дети со всей страны демонстрируют свои таланты и умения на глазах многомиллионной аудитории. Ребенок может показать любой из своих 
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Сотрудница самарской полиции вместо учебы пыталась построить любовь на телешоу

Сотрудница самарской полиции вместо учебы пыталась построить любовь на телешоу

Сотрудница самарской полиции попыталась стать звездой телешоу — Настя Липатова «засветилась» в участниках «Дома-2». Интересно, что на работе она взяла ученический отпуск, чтобы повысить свою квалификацию. Ее отпустили, но когда коллеги включили телевизор, девушка тут же нашлась. Анастасия для реалити-шоу 
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Самарские врачи назвали самое опасное зимнее развлечение для детей

Самарские врачи назвали самое опасное зимнее развлечение для детей

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26 декабря 2018, 11:27
Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания

Каждый год десятки жителей Самарской области остаются инвалидами после неудачного купания

С наступлением теплой погоды в Самарской области участились случаи, когда в больницы привозят пациентов с так называемой «травмой ныряльщика». У этих людей диагностируют повреждение шейного отдела позвоночника со смещением. Всего за этот год пострадали 6 человек. К концу сезона их 

23 июля 2018, 03:08
Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти

Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти

Вечером, 28 марта на бульваре Гая в Тольятти произошло ЧП. Там с балкона 9-этажа выпала 60-летняя женщина. Пострадавшая рухнула в глубокий сугроб. Он несколько смягчил удар, и спас женщине жизнь. С травмами она была доставлена в больницу.

Прибывшие врачи 
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Житель Шанхая подал в суд на известную актрису за ее пристальный взгляд

Житель Шанхая подал в суд на известную актрису за ее пристальный взгляд

Мужчина судится с известной актрисой и поп-певицей Чжао Вэй за ее пристальный взгляд с экрана телевизора. Во время просмотра телешоу китаец «получил моральный ущерб» из-за того, что Чжао слишком требовательно глядела в камеру. Отметим, женщина играет в шоу мать, которая 
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Петербуржца будут судить за угрозу взорвать «Дом-2»

42-летний Анатолий Дадыко ответит за ложное сообщение.
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В Московской области в ДТП попал участник реалити-шоу Антон Гусев

В Московской области в ДТП попал участник реалити-шоу Антон Гусев

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Молодой человек находился за рулем авто и не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в разделительный отбойник. Гусев и его пассажир вышли осмотреть повреждения, когда их 

2 декабря 2014, 07:15
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