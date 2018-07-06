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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре

Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре

29 июня в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. Все произошло на улице Ставропольской в районе трамвайной остановки «Волочаевская». Водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, который выехал на пешеходный переход.

Судя по словам очевидцев, мальчик оказался на дороге неожиданно и автомобилист 

29 июня 2018, 01:16
Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Утром 19 июня в Сызрани произошло ДТП. Около 7:30 на Образцовской площадке дорогу не поделили велосипедист и учебная «Лада Гранта». Автомобиль двигался к пересечению улиц Астраханской и Циолковского и, по-видимому, заходил на разворот. В этот момент по встречной полосе ехал 
19 июня 2018, 02:38
Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратилась 35-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее угнали велосипед. Транспортное средство потерпевшая оставила в подъезде дома на улице Автостроителей, а когда вернулась на следующий день, на месте его уже не было.

Прибывшие 

21 мая 2018, 03:08
Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти

Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти

В полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее украли велосипед стоимостью в 4500 рублей. Транспортное средство пенсионерка оставила в подъезде дома.

Прибывшие полицейские приступили к расследованию. Они опросили соседей, а также проверили на причастность людей, которые 

10 мая 2018, 03:05
Великолепная пятерка: В Сызрани состоялся первый в истории «Велодевичник»

Великолепная пятерка: В Сызрани состоялся первый в истории «Велодевичник»

Вчера, 2 сентября, в Сызрани в честь празднования Дня города состоялся первый в истории «Велодевичник», который устроил местный клуб «ВелоСызрань».

Третий город губернии подхватил традиции Самары и Тольятти устраивать ежегодные девичьи велопокатушки. В сызранском мероприятии приняли участие всего пять 
3 сентября 2017, 12:05
Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти

Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти

Блогер Наталья Козловская анонсирует, что 23 июля в Тольятти пройдет очередной Велодевичник. "Вот уже в 10-й раз прекрасные девушки в женственных нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие уникальное и неординарное, красивое и запоминающееся. Велопрогулка еще раз 
21 июля 2017, 08:31
В блогах: велодевичник

В блогах: велодевичник

Тольяттинка Наталья Козловская анонсирует в "Фейсбуке", что завтра, 25 июля, в Автограде пройдет велодевичник. Колонна девушек в красивых женственных нарядах на украшенных велосипедах проедет через весь город. Для участия нужно: быть старше 14 лет, приехать на велосипеде к 11:00 на 
24 июля 2015, 06:39
Самарские блогеры признали пост о «Велодевичнике» лучшим в июне

Самарские блогеры признали пост о «Велодевичнике» лучшим в июне

Пользователи самарского ЖЖ-сообщества определились с самым интересным постом июня, попавшим в обзор блогосферы на телеканале «ТЕРРА». По итогам голосования лучшим блогером месяца стала Елена Солодовник. Её новость и фотоотчет с яркого и позитивного самарского «Велодевичника» собрали десятки комментариев и голосов 

1 августа 2014, 12:42
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