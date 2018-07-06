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Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре
29 июня в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. Все произошло на улице Ставропольской в районе трамвайной остановки «Волочаевская». Водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, который выехал на пешеходный переход.
Судя по словам очевидцев, мальчик оказался на дороге неожиданно и автомобилист …
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29 июня 2018, 01:16
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Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани
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19 июня 2018, 02:38
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Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти
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21 мая 2018, 03:08
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Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти
В полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее украли велосипед стоимостью в 4500 рублей. Транспортное средство пенсионерка оставила в подъезде дома.
Прибывшие полицейские приступили к расследованию. Они опросили соседей, а также проверили на причастность людей, которые …
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10 мая 2018, 03:05
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Великолепная пятерка: В Сызрани состоялся первый в истории «Велодевичник»
Вчера, 2 сентября, в Сызрани в честь празднования Дня города состоялся первый в истории «Велодевичник», который устроил местный клуб «ВелоСызрань».
Третий город губернии подхватил традиции Самары и Тольятти устраивать ежегодные девичьи велопокатушки. В сызранском мероприятии приняли участие всего пять …
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3 сентября 2017, 12:05
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Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти
Блогер Наталья Козловская анонсирует, что 23 июля в Тольятти пройдет очередной Велодевичник. "Вот уже в 10-й раз прекрасные девушки в женственных нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие уникальное и неординарное, красивое и запоминающееся. Велопрогулка еще раз …
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21 июля 2017, 08:31
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В блогах: велодевичник
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24 июля 2015, 06:39
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Самарские блогеры признали пост о «Велодевичнике» лучшим в июне
Пользователи самарского ЖЖ-сообщества определились с самым интересным постом июня, попавшим в обзор блогосферы на телеканале «ТЕРРА». По итогам голосования лучшим блогером месяца стала Елена Солодовник. Её новость и фотоотчет с яркого и позитивного самарского «Велодевичника» собрали десятки комментариев и голосов …
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1 августа 2014, 12:42