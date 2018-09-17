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В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу
20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».
Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель …
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17 сентября 2018, 05:14
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В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую
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17 сентября 2018, 04:39
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Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь
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17 сентября 2018, 03:52
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В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника
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17 сентября 2018, 03:31
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Из-за марафона в Самаре перекроют улицы в историческом центре
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9 августа 2018, 09:20
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В блогах: Самарский легкоатлетический кросс "Сокольи горы - 2018"
Блогер Алексей Жирухин рассказал, что в прошедшую субботу в Самаре во второй раз на территории учебно-спортивного центра "Чайка" состоялся открытый легкоатлетический кросс-полумарафон «Сокольи горы».
"Уже становятся фишкой этих соревнований экстремальные погодные условия, - отмечает автор. - Зимой – …
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6 августа 2018, 07:30
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В областной столице прошел марафон на Кубок главы Самары
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21 августа 2017, 06:52
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В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана
Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
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5 января 2017, 02:12
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Под Самарой на горе Верблюд сорвались два альпиниста
Вчера, 1 октября, около 21:00 в нацпарке «Самарская Лука» на горе Верблюд случилось ЧП, есть пострадавшие. Как пишет портал 63.ru со ссылкой на областную Поисково-спасательную, инцидент произошел на площадке скалы, во время сбора альпинистов.
Двое из них сорвались со …
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2 октября 2016, 06:51
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В блогах: движение - жизнь
Блогер hooligan_girl63 рассказала, что "группа самарских активистов готовится к марафону, который состоится 2 октября". "Вчера был тренировочный забег, а я поехала в качестве поддержки на велосипеде - вещи везти, следить, чтоб никто не потерялся. Маршрут начинался в парке Гагарина, …
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20 июля 2016, 10:29
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"Самарской Луке" не нужен Greenpeace
Национальный парк "Самарская Лука" не нуждается в защите Greenpeace. Об этом заявил директор парка Александр Губернаторов.
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10 июля 2015, 11:51
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"Гринпис" потребовала восстановить площадь заповедника "Самарская Лука"
Международная природоохранная организация "Гринпис" обратилась с открытым письмом к главе Минприроды России Сергею Донскому с требованием незамедлительно изменить положение о национальном парке «Самарская Лука» и восстановить площадь заповедной и особо охраняемой зон! В "Гринпис" обеспокоены решением российского ведомства урезать заповедный …
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6 июля 2015, 02:56