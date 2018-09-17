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Материалы по теме:

В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».

Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель 
17 сентября 2018, 05:14
В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и 
17 сентября 2018, 04:39
Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал.

«Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской 

17 сентября 2018, 03:52
В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В выходные спасатели искали в Муранском бору в Шигонском районе пропавшего грибника. В субботу, 15 сентября, 70-летний житель села Муранка ушел в лес за грибами, но, когда начало темнеть, понял, что не может соориентироваться на местности. Он прихватил с собой 
17 сентября 2018, 03:31
Из-за марафона в Самаре перекроют улицы в историческом центре

Из-за марафона в Самаре перекроют улицы в историческом центре

В воскресенье, 19 августа, в Самаре пройдет марафон на кубок Главы городского округа Самара. По предварительным данным, он соберет более 5 000 участников и 10 000 болельщиков из 150 регионов России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. Профессионалы и любители смогут испытать 
9 августа 2018, 09:20
В блогах: Самарский легкоатлетический кросс

В блогах: Самарский легкоатлетический кросс "Сокольи горы - 2018"

Блогер Алексей Жирухин рассказал, что в прошедшую субботу в Самаре во второй раз на территории учебно-спортивного центра "Чайка" состоялся открытый легкоатлетический кросс-полумарафон «Сокольи горы».

"Уже становятся фишкой этих соревнований экстремальные погодные условия, - отмечает автор. - Зимой – 
6 августа 2018, 07:30
В областной столице прошел марафон на Кубок главы Самары

В областной столице прошел марафон на Кубок главы Самары

Возрождая спортивные традиции. В это воскресенье на Волжском проспекте прошел масштабный легкоатлетический марафон на кубок Главы Самары. В последний раз областная столица принимала столь массовый забег 25 лет назад.
На стартовую прямую накануне вышли больше полутора тысяч любителей бега из 

21 августа 2017, 06:52
В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
Инспекторы вернулись на место, где изначально были замечены машины браконьеров. И обнаружили 

5 января 2017, 02:12
Под Самарой на горе Верблюд сорвались два альпиниста

Под Самарой на горе Верблюд сорвались два альпиниста

Вчера, 1 октября, около 21:00 в нацпарке «Самарская Лука» на горе Верблюд случилось ЧП, есть пострадавшие. Как пишет портал 63.ru со ссылкой на областную Поисково-спасательную, инцидент произошел на площадке скалы, во время сбора альпинистов.
Двое из них сорвались со 
2 октября 2016, 06:51
В блогах: движение - жизнь

В блогах: движение - жизнь

Блогер hooligan_girl63 рассказала, что "группа самарских активистов готовится к марафону, который состоится 2 октября". "Вчера был тренировочный забег, а я поехала в качестве поддержки на велосипеде - вещи везти, следить, чтоб никто не потерялся. Маршрут начинался в парке Гагарина, 
20 июля 2016, 10:29

"Самарской Луке" не нужен Greenpeace

Национальный парк "Самарская Лука" не нуждается в защите Greenpeace. Об этом заявил директор парка Александр Губернаторов.
 
Администрация НП "Самарская Лука" опровергла информацию о сокращении площадей особо охраняемых и заповедных зон на подконтрольной территории. Напомним, на днях Greenpeace России заявил, что 
10 июля 2015, 11:51

"Гринпис" потребовала восстановить площадь заповедника "Самарская Лука"

Международная природоохранная организация "Гринпис" обратилась с открытым письмом к главе Минприроды России Сергею Донскому с требованием незамедлительно изменить положение о национальном парке «Самарская Лука» и восстановить площадь заповедной и особо охраняемой зон! В "Гринпис" обеспокоены решением российского ведомства урезать заповедный 
6 июля 2015, 02:56
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