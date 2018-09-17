Под Самарой на горе Верблюд сорвались два альпиниста пишет портал 63.ru со ссылкой на областную Поисково-спасательную, инцидент произошел на площадке скалы, во время сбора альпинистов.

Двое из них сорвались со … Вчера, 1 октября, около 21:00 в нацпарке «Самарская Лука» на горе Верблюд случилось ЧП, есть пострадавшие. Каксо ссылкой на областную Поисково-спасательную, инцидент произошел на площадке скалы, во время сбора альпинистов.Двое из них сорвались со