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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В новую школу Южного города заглянула замминистра образования России

В новую школу Южного города заглянула замминистра образования России

Накануне в Самару с рабочим визитом приезжала замминистра образования и науки России Татьяна Синюгина. Она принимала участие в традиционной августовской конференции педагогов и посещала новую школу, построенную в Южном городе.
Учреждение готово к открытию, работы обошлись почти в миллиард рублей. 

17 августа 2017, 12:45
Как разрулить конфликт самарских вузов?

Как разрулить конфликт самарских вузов?

Как стало известно ТЕРРЕ, федеральное Министерство образования и науки завершает анализ конфликта, возникшего между двумя самарскими объединившимися вузами - техническим университетом и архитектурно-строительным институтом. Решение о дальнейшей судьбе "политеха" и "строяка", скорее всего, будет озвучено до конца недели.
Напомним, слияние 

18 июля 2017, 05:48
Школы отдадут другим

Школы отдадут другим

Глава Минобрнауки Ольга Васильева объявила о начале масштабной реформы - в ближайшем будущем школы начнут передавать от муниципальных властей региональным. По словам министра, сейчас эти образовательные учреждения находятся вне государственной опеки и заботы, нынешняя система неэффективна и требует перемен, в 

7 июля 2017, 12:49
Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию единого госэкзамена

Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию единого госэкзамена

Специалисты Рособрнадзора приступили к сбору предложений по совершенствованию единого госэкзамена. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, предложения ведомство будет принимать до 11 августа. Обо всех предполагаемых изменениях объявят до начала учебного года.
Напомним, что с 2009 

3 июля 2017, 11:13
Каждого шестого самарского выпускника признали успешным

Каждого шестого самарского выпускника признали успешным

Лучшие выпускники школ Самарской области 2017 года собрались накануне в тольяттинском дворце культуры. Их награждал и поздравлял лично глава региона. Николай Меркушкин подчеркнул, что в случае, если золотой медалист по каким-либо причинам не сможет поступить в вуз, то расходы на 

29 июня 2017, 10:54
Счетная палата попросила генпрокуратуру проверить Минобрнауки РФ

Счетная палата попросила генпрокуратуру проверить Минобрнауки РФ

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по поводу нарушений в Минобрнауки, отмеченных в ведомстве в прошлом году. По итогам проверки появилось решение обратиться также в ФАС и Министерство финансов.
Как сообщают российские агентства, проверка выявила, что работники ведомства без одобрения кабинета 

19 июня 2017, 11:16
Самару посетила министр образования России Ольга Васильева

Самару посетила министр образования России Ольга Васильева

В эти минуты в Самарском национальном исследовательском университете проходит встреча министра образования России и научно-преподавательского состава, а также совета ректоров Самары. Для министра провели экскурсию по корпусам учебного заведения и научным музеям. Подробности о встрече смотрите в вечернем выпуске информационной 

23 сентября 2016, 12:59
Три российских вуза вошли в топ-100 лучших по естествознанию

Три российских вуза вошли в топ-100 лучших по естествознанию

В журнале Times Higher Education опубликован список лучших вузов по физическим наукам. В первой сотне 3 российских учебных заведения: НИЯУ МИФИ (36 место), МГУ им. Ломоносова (59) и Новосибирский государственный университет (86). МИФИ по сравнению с рейтингом прошлого года улучшил 
19 ноября 2015, 03:58
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