Перспективы развития образования в Самарской области обсуждали сегодня на традиционной региональной конференции работников данной отрасли. В масштабном заседании приняли участие замглавы федерального Минобрнауки Татьяна Синюгина, которая находилась с рабочим визитом в губернской столице, и глава региона Николай Меркушкин.
1 сентября первый раз в первый класс в Самарской области пойдут 37 тысяч детей. Всего же в регионе - 325 тысяч школьников. Для них откроются 689 государственных и муниципальных учреждений, число которых с каждым годом увеличивается. За пять лет на строительство, реконструкцию и капремонт регион направил больше 12 млрд рублей. Создано 36 тысяч новых мест. Уровень образования в регионе оценила замминистра образования и науки страны Татьяна Синюгина.
Татьяна Синюгина, зам.министра образования и науки Российской Федерации:
- Система образования в Самарской области всегда отличалась очень динамичным развитием и своими передовыми лидерскими позициями по ряду актуальнейших направлений. И эти позиции обеспечивал вклад каждого из вас, кто сегодня находится в этом зале и те, кто остался на своих рабочих местах.
С 2012 года больше 35 тысяч новых рабочих мест в детских садах региона. За счет этого очередь постепенно сокращается. Работа в этом направлении особенно важна, подчеркнул глава региона Николай Меркушкин.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Для того, чтобы росли таланты настоящие, надо начинать работать как можно раньше. Тогда у нас будут новые Сахаровы, Королевы и много других людей, которые и страну сделают великой, и жизнь людей наших сделают достойной, благополучной.
Что касается высшего образования, в вузах в этом году будет создано почти 11 тысяч бюджетных мест.
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